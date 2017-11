Viktig tiltak mot terror

Leder Det er helt nødvendig å sikre sentrale bystrøk bedre mot terrorangrep. Ved enkle tiltak er det mulig å redusere faren.

Natt til tirsdag startet Bymiljøetaten i Oslo arbeidet med å utplassere betongelementer og tunge blomsterurner i bysentrum. Hensikten er forebygge det som kalles tilsiktet påkjørsel. I byer som New York, Barcelona, London, Stockholm og Nice har terrorister i senere tid brukt kjøretøy som våpen. Vi må trekke lærdom av dette. Vi kan ikke være naive i en tid med internasjonale terror.

Alle frie og demokratiske land må forsvare seg mot ekstremistisk terror. Det handler i hovedsak om politi- og etterretningsarbeid, men også i fysisk sikring av sentrale byområder. Det er ikke tilstrekkelig å sikre bygninger og sentrale institusjoner. Gater og områder der et stort antall mennesker daglig ferdes må også sikres, så godt det lar seg gjøre.

Etter en lang rekke terrorangrep mot såkalt myke mål i storbyer trenger vi ikke flere utredninger. Vi tror folk flest for lengst har innsett dette og at det er bred aksept og forståelse for de tiltak som nå gjennomføres. De politiske myndigheters viktigste oppgave er å beskytte innbyggernes liv og helse.

Det er derfor på høy tid at Oslo utplasserer slike risikoforebyggende hindre. Andre norske byer bør foreta en tilsvarende sikkerhetsvurdering, og gjøre det som er nødvendig. Byrådsleder Raymond Johansen sier Oslo skal være en åpen og trygg by, og at tiltakene gjennomføres for vi å redusere faren for angrep. Nettopp for at byen fortsatt skal oppleves som åpen og trygg er forebyggende sikkerhetstiltak påkrevet. Ulempene dette måtte medføre blir svært små i sammenligning med den overordnede målsettingen om sikrere gater.

Norge ble brutalt rammet av terror i 2011 og myndighetene bør på alle områder følge opp konklusjonene fra 22. juli kommisjonen. I tillegg må dagens trusselvurderinger fra PST bli fulgt opp med konkrete tiltak for å redusere risikoen. Et av dem er forebyggende tiltak i sentrum.

– Vi ikke mure oss inne i frykt for terror, sier byrådslederen. Det er selvsagt riktig. Tiltakene som nå gjennomføres vil ikke omgjøre byen til en festning. Hensikten er bare at vi med en stor grad av sikkerhet fortsatt kan bevege oss i det offentlige rom. Det er en grunnleggende frihet vel verd å verne om.