Terrorsikring er mer enn blomsterkasser

Debatt Selv om utplasseringen av blomsterkasser var gode, er det naivt å tro at vi kan sikre oss mot terror.

MAHMOUD FARAHMAND, senior manager for sikkerhet og beredskap i BDO og Høyre-medlem.

De siste månedene har vi vært vitner til endringer i trusselbildet. Dette har resultert i debatter om bevæpning og sikringstiltak. Hovedstadens egen paradegate, Karl Johan, ble nylig sikret mot mulig kjøretøysangrep. Selv om tiltakene iverksatt er gode, om enn ikke estetisk vakre, er det naivt å tro at vi kan sikre oss mot terror.

Den aller beste måten å sikre seg mot terror på er å forebygge den før den finner sted: Tettere samarbeid og informasjonsutveksling mellom de norske sikkerhetstjenestene, bedre forebyggende arbeid i kommunene og troverdige beredskapsplaner for å redusere konsekvensene av en pågående handling. Det krever klar og tydelig ansvarsfordeling.

I tillegg til de synlige tiltakene, må myndighetene iverksette tiltak for å koordinere og bedre kommunikasjon av beredskapsplaner. Disse planene må øves inn, også når det føles ubehagelig eller går på bekostning av daglige gjøremål. Dessuten må vi være ærlige om konsekvensene og akseptere utfallet.

De nye betongrørene på Karl Johans gate fremstår sikringsmessig som en nødsituasjon drevet av handlekraft. Uten å rippe opp i gamle sår, har nettopp handlekraft vært en mangelvare når man tidligere har jobbet med sikring av hovedstaden. De nye sikringstiltakene vil kunne ha en betryggende effekt på deler av befolkningen. Osloborgerne ser at noen tar tak i den stadig økende trusselsituasjonen og agerer når det er behov for det.

Jeg sporer en viss optimisme i tiltakene som er iverksatt. Det ligger en eim av midlertidighet rundt tiltakene. Det kan tyde på at Oslo kommune, i samråd med sikkerhetsmyndighetene, mener tiltakene ikke trenger å være varige. Tiltakene kan med liten innsats og ressursbruk flyttes eller fjernes. Sammenlignet med tilsvarende sikringstiltak i Stockholm, er betongrørene alt annet enn vakre. Spørsmålet er om hensynet til bybildets estetikk er verdt det omfattende arbeidet det er å installere sikringer som våre naboer har gjort.

Enkelte har valgt å omtale oppsettet av de enorme blomsterpottene som «hulter til bulter». Blomsterpottene er satt opp i et såkalt sjikane-mønster med den konsekvens at hastigheten må reduseres betydelig for at bilister skal kunne kjøre rundt barrierene.

Hindringene vil dermed ha en reell effekt på det formålet de er satt opp for. Betongrørene, som veier mer eller mindre et halvt tonn, vil utgjøre en formidabel barriere mot kjøretøysangrep. De vil også redusere skadepotensialet av en eventuell terrorhandling gjennomført med kjøretøy. Lavere hastighet vil medføre mindre skadeomfang, og det vil gi de myke trafikantene bedre mulighet til å komme seg i sikkerhet under en terrorhandling.

I tillegg til den fysiske sikringen, skal reglene for vareleveranser til Karl Johans gate strammes inn. Jeg kan med stor sikkerhet si at terrorister, eller andre som har tenkt til å gjennomføre kriminelle handlinger, neppe lar seg stoppe av skilt og regler. Når det er sagt, vil denne typen innstramming ha en oppdragende effekt på de som regelmessig bruker fasilitetene langs Karl Johan, og kunne bidra til økt årvåkenhet.

Betongklosser, blomsterpotter og granitt vil kunne stoppe angrep med kjøretøy, men terrorister vil finne andre måter eller arenaer å utføre den planlagte ugjerningen på. Dermed vil sikringen av Karl Johan og tilknyttede gater flytte risikoen til andre lokasjoner i hovedstaden. Disse må derfor sikres i tur og orden.

Dessverre tilsier all erfaring at hindring av terrorhandlinger vanskelig lar seg gjøre. Terrorister lar seg sjeldent stoppe av slike fysiske barrierer som nevnt over. Selv om handlekraft og optimisme er viktig og bra, er det kun ved å erkjenne risiko og konsekvensene av terror at vi som nasjon står bedre rustet til å håndtere en eventuell terrorhandling.