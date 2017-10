KOMMENTAR: Fra Verdal til Raqqa

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) En trønder ble muslim og dro til Syria. En 17-åring fra Kaukasus ble salafist og dro til Oslo sentrum med en bombe. I en stadig mindre verden er jihadismen den største terrortrusselen.

- Han ble bondefanget, sier forsvareren til den lavmælte trønderen (34) som forklarer seg rolig i rettssal 250. Han er terrortiltalt. Aktoratet mener han vervet seg til IS.

I etasjen over sitter unggutten fra Kaukasus (17) mye mer preget. Ifølge forsvareren angrer han intenst på at han dro til Oslo sentrum med en bombelignende gjenstand i påsken. Begge to nekter straffskyld. Trønderen sier han ville hjelpe sivilbefolkningen. - Guttestreker, sier ungguttens forsvarer. Og terrorsiktelsen er frafalt, «bomben» ville ikke voldt stor skade.

Det som er ubestridt er at den ene dro til Syria, og den andre laget sprengstoff. Aktoratet i begge saker mener det er snakk om radikalisering, kontakt med syriafarere og islamister. Bokstavtro, har aktoratet kalt unggutten. Sunni-salafist sier han selv. Verdalingen kaller seg moderat. Når han omtaler profeten sier han «fred være med ham».

Sosiale problemer og utenforskap ser ut til å være viktig for trønderens historie. Han søkte et nytt tilholdssted. Asylsøkeren vet vi mindre om. Hans sak endte bak lukkede dører på grunn av lav alder. Til og med forsker Lars Gule ble kastet på gangen. Det er synd, for vi trenger mer kunnskap om disse ungdommene, selv om det viser seg at de er uskyldige, og selv om vi vet at de færreste asylsøkere og Syriafarere blir internasjonale terrorister.

For noe av forklaringen på at terroren i Europa øker, er at vi har fått mange flere potensielle terrorister. Vi vet at noen terrorister har gjemt seg i flyktningestrømmen til Europa. Vi vet at andre finnes blant de rundt 5000 europeerne som er blitt fremmedkrigere. Og vi vet at flere deler ekstreme ideer, enten de sitter på Senja, Innherred eller Groznyj. Internett er en viktig årsak til den dramatiske økningen av jihadister. Terror-forsker Thomas Hegghammer snakker om jihadistenes digitale revolusjon.

Og i de to sakene i tingretten er internett sentralt. Påtalemyndigheten legger frem chattelogger og mener begge har delt islamiststoff på nettet. Trønderen forteller at dagene gikk med på å se på konspirasjonsvideoer og stoff om islam på You Tube. Det er selvsagt ikke straffbart. Og det er stor forskjell på å sympatisere med radikale handlinger og å begå terrorhandlinger. Men for å forebygge terror, må varsellampene lyse tidlig.

Og lampene har lyst hos PST, men av og til for sent. Da kalifatet ble erklært sommeren 2014, var allerede flere nordmenn på plass i Syria. De har siden dratt fra så ulike steder som Fredrikstad, Bærum, Moss, Skien, Halden, Levanger. De er både konvertitter, folk med innvandrerbakgrunn og asylsøkere. En rekke er savnet eller drept. Men noen av dem kom tilbake. Staten har så langt ført seks rettssaker mot fremmedkrigere. Alle har fått terrordommer, med unntak av en dom som ikke er klar. Dermed sitter sentrale folk fengslet. Det norske miljøet er svekket. Dessuten drar knapt noen til Syria lenger. IS har tapt krigen og kalifatet.

Men som statsminister Erna Solberg har advart mot, gir et svekket IS større terrorfare. IS kompenserer ved å angripe i Europa. Ifølge terrorforsker Petter Nesser er 2017 det verste året noen sinne, med rundt et terrorplott i Europa hver uke.

Både Nesser og hans kollega Thomas Hegghammer er pessimister. Dette går ikke over. Jihadismen er global og derfor den største terrortrusselen i Europa. Og det er en trussel som har vært større enn de fleste har vært klar over. Svært mange angrep er stoppet av stadig større etterretningstjenester. Dette kan ikke sammenlignes med 80-tallet. Vi var ikke redde for å ta t-banen i Oslo selv om ETA, IRA eller andre nasjonalister og separatister herjet andre steder i Europa. De drepte færre, sa gjerne fra på forhånd og hadde en definert fiende, enten det var myndighetene eller politiske uvenner.

Nå står vi opp mot noe helt annet. Vi har å gjøre med en kraft som kan få en tilsynelatende jovial verdaling som liker fjellturer, isfiske og bilmekking til å konvertere til islam, dra inn i Syria, passere Eufrat-elven og blir stående og beundre det svarte IS-flagget som vaier fra en fjelltopp over Raqqa. Han ble værende i det såkalte kalifatet i 17 måneder.

Rundt hundre personer har reist fra Norge for å slutte seg til IS, blant annet de to trønderske konvertittene som dro rett før den tiltalte 34-åringen. De kom ikke tilbake. Mannen ble drept mens han kriget for IS. Hans kone, den etnisk norske kvinnen som plutselig dukket opp med niqab i Trøndelag, antas fremdeles å befinne seg i Syria.

Stort mer vet vi ikke. Men det vi vet er at det ikke er nok at IS taper krigen. Nå er drømmen om å få tilbake «2015-kalifatet» blitt en ny motivasjon.