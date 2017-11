Styrtrike prinser i maktkamp

Kommentar Kronprins Muhammed bin Salman (32) har en kongstanke om å forandre Saudi-Arabia. På veien rydder han unna all motstand.

Bare timer etter at en anti-korrupsjons styrke ble etablert med kronprinsen som leder, kom den første bølgen av arrestasjoner. Minst 11 saudi-arabiske prinser, i tillegg til et titalls fremtredende forretningsfolk og andre høyt oppe i statsapparatet, ble pågrepet.

Blant disse er noen av verdens rikeste menn. For å hindre noen å flykte i egne jetfly ble den private flyplassen i hovedstaden Riyadh stengt av myndighetene. Det pågår samtidig en utrenskning av ledende offiserer. Prins Miteb bin Abdullah som var minister for nasjonalgarden fikk sparken lørdag.

Muhammed bin Salman er i ferd med å tilegne seg så stor makt at han blir den arabiske verdens nye, sterke mann. Nå er han i ferd med å feste en jerngrep om makten i verdens mest konservative land. Kong Salman er 81 år og har overlatt mye av den utøvende makt til sin ambisiøse sønn. Han har en klar agenda, men helgens massearrestasjoner antyder at det finnes en indre opposisjon i den store kongefamilien.

Kronprinsen liker å fremstå som en reformator, selv om det like gjerne kan være nødvendige korreksjoner for å bevare det bestående. bin Salman vil modernisere økonomien og gjøre landet mindre oljeavhengig. Han vil investere 4 000 milliarder kroner i byggingen av en hypermoderne storby, som kun skal bruke fornybar energi. Hensikten er å tiltrekke seg verdensledende, høyteknologiske bedrifter.

Da han lanserte planen på en stor internasjonal konferanse i Riyadh, med deltakelse av mange av verdens største multinasjonale bedrifter, lovet han også sosiale reformer i et ekstremt konservativt muslimsk land.

– Vi vender tilbake til det vi var tidligere, et land med moderat islam som er åpent for alle religioner, og mot verden, sa kronprinsen.

Det må bety at han tenker på 1970-årene, lenge før han selv ble født. I dette tiåret gjennomgikk Saudi-Arabia store og raske økonomiske og sosiale endringer. Med urbanisering fulgte en viss modernisering. Det fikk en brå slutt i 1979 da islamistiske ekstremister beleiret den store moskeen i Mekka i ti dager.

Opprøret ble knust, men kongehuset hadde oppfattet faren. Religiøse lover ble innskjerpet og strengt håndhevet. Religiøse ledere fikk enda større innflytelse. Moderne påfunn som kino og lignende ble forbudt. Hvis kronprins Mohammed virkelig er en reformator vil han møte innbitt motstand av mektige, religiøse ledere.

Religiøse ledere hyller imidlertid hans kamp mot korrupsjon. I en uttalelse gjengitt på Twitter sier det religiøse lederskapet at det er like viktig som kampen mot terrorisme.

bin Salman har tidligere gjort det klart at ingen som blir involvert i korrupsjon vil gå fri, heller ikke ministere eller prinser.

Middelalder

Ifølge islamsk tidsregning befinner vi oss i år 1438. På et vis befinner Saudi-Arabia seg fortsatt i middelalderen, ikke minst når gjelder straffemetoder. Over 100 mennesker er blitt henrettet så langt i år. Det finnes ingen politisk eller religiøs frihet, kritikere fengsles og kvinner diskrimineres systematisk.

På andre områder har landet gjennomgått en total omveltning, fra det enkle stammesamfunn som eksisterte da al-Saud-dynastiet etablerte staten i 1932 og til dagens rike oljenasjon. Men det autoritære, dogmatiske og gjennomregulerte samfunnet består. Kjernen i dette er kongehusets allianse med wahhabismen, som representerer en særdeles streng forståelse av islam.

Under et besøk ble jeg av saudiarabere fortalt at årsaken til forfallet i vestlige land var at vi hadde begitt oss ut på å tolke kristendommen. Selv oppga de å praktisere Koranen bokstavelig. Saudi-Arabia har i flere tiår forsøkt å spre denne fundamentalistiske lære, blant annet gjennom å finansiere moskeer i andre land.

Kronprins Muhammed Da Salman Ibn Abdulaziz (81) ble Saudi-Arabias konge i 2015, fikk hans betrodde sønn, Mohammed, de mest sentrale posisjonene i maktapparatet. Han ble blant annet forsvarsminister, leder for det økonomiske råd og gitt oppsyn over pengemaskinen Saudi Aramco, det statlige oljeselskapet.

I krig

De siste årene har dette regimet drevet en massiv krigføring i Jemen og bidratt til det FN kaller verdens verste humanitære krise. I sommer gikk Saudi-Arabia i bresjen for å fryse ut Qatar, fordi lillebror ikke opptrer slik storebror forlanger. Saudi-Arabia driver en mer aktivistisk utenrikspolitikk og er tungt involvert i alle regionens kriger og konflikter.

På hjemmebane har kronprinsen lansert 2030, et program for å gjøre landet mindre oljeavhengig, lokke utenlandske investorer og stimulere til etableringen av flere private bedrifter. Det er flere unge kvinner enn menn ved Saudi-Arabias universiteter, men svært få yrkesmuligheter.

Med lave oljepriser kan ikke staten lenger ansette alle eller gi sjenerøse subsidier. Økonomiske reformer tvinger seg frem. Vi er under press for å skape noe nytt i løpet av kort tid, sa kronprinsen og viste til at 70 prosent av befolkningen er under 30 år. Forsiktige sosiale endringer forsøkes. Neste år skal kvinner få lov til å kjøre bil. Det religiøse politiets makt skal begrenses.

Frisone

Mange av verdens største investorer og representanter for globale selskaper var møtt frem da kronprinsen tirsdag lanserte planene for Neom, en ny by i en 26500 kvadratmeter stor økonomisk sone i nordvest, med lettelser i de strenge lovene som for øvrig gjelder i kongedømmet.

For å sysselsette store kull av unge trenger Saudi-Arabia et mye sterkere innslag av privat næringsliv. Neom er et gigantprosjekt i stil med kronprinsens ambisjoner. Spørsmålet er om Neom vil renne ut i sanden, slik det tidligere har skjedd med lignende forsøk i mindre skala.

Kongefamilien har styrt i 85 år og er mest opptatt av kontinuitet. En ny generasjon er i ferd med å ta over. Det kan bety sosiale og økonomiske endringer, men neppe dyptgripende reformer. Saudi-Arabia er et senter for islam og en arabisk stormakt. Landet spiller en særdeles viktig rolle for prisfastsettelsen på olje. Hvilken vei Saudi-Arabia går er viktig, også for Norge.