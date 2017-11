Statsbygg og havresekken

Leder Arkitektlaget Team G8 +, som på målstreken tapte konkurransen om å tegne nytt regjeringskvartal, leverte for to uker siden en formell klage til Statsbygg der det blant annet hevdes at byggherren har brutt regelverket om offentlige anskaffelser.

Statsbygg avviser nå innsigelsen og begrunner dette med at de ikke har funnet noe som tyder på at konkurransen ikke har gått riktig for seg.

Team G8 + mener videre at to av tre jurymedlemmer var inhabile, at byggherre har latt vinnerlaget Team Urbis være alene om informasjon som kan ha gitt dem fordeler i konkurransen, og at vinnerforslaget ikke ble bedømt anonymt. Klager påstår også at to av jurymedlemmene hadde sett et utkast til det seirende prosjektet «Adapt» allerede i 2015. Statsbygg finner ingen grunn til å ta protesten til følge.

Det delikate med denne saken, er at Statsbygg sitter på alle fire sider av bordet – som ansvarlig for arkitektkonkurransen, som jury for å bedømme innkomne forslag, som utøvende byggherre og som kontrolletat. Statsbygg er også klageorgan og sin egen dommer. Det er mer sannsynlig at julenissen faktisk finnes enn at Statsbygg skulle felle seg selv.

Som nasjon står vi overfor den største utbyggingssak i moderne tid. Det snakkes om kontrakter til en verdi av tosifrede milliardbeløp. Kvalitetssikring er et nøkkelbegrep i prosjekter som dette. Men det gjelder ikke bare den fysiske konstruksjonen. Kvalitetssikringen må gjelde hele prosessen.

Når det er stilt grunngitt spørsmål om hvorvidt alle prosedyrer i så måte er fulgt, har en byggherre som Statsbygg et særskilt ansvar for å rydde all tvil av veien. Når tvilen dveler ved Statsbygg selv, er det åpenbart at Statsbygg ikke kan være sin egen granskingskommisjon. Bukken skal ikke passe havresekken.

Det kan godt være at Statsbygg formelt har alt sitt på det tørre, og at det ikke er et prinsipielt problem at flere aktører på vinnerlaget – slik klager hevder – jobbet tett med dem som hadde noe med regjeringskvartalet å gjøre to år før arkitektkonkurransen. En uavhengig undersøkelse vil i så fall klargjøre dette.

Team G8+ vurderer å bringe saken inn for retten, med de kostnader og konsekvenser det kan ha. Det bør de få slippe. Riksrevisjonen eller Stortinget må sørge for at det nedsettes en uhildet kommisjon slik at det ikke hefter tvil om habilitet eller tillit til hverken Statsbygg eller prosjektgruppen som vant.

Det kan komme til å utsette igangsettelse av byggestart, men det må vi tåle. Alternativet er at det blir liggende en eim av mistenksomhet og spekulasjoner over Norges største og dyreste byggeprosjekt. Det har vi ikke råd til.