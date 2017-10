Motstridende signaler fra regjeringen om rehabilitering av rusavhengige

Leder I sin nyttårstale trakk Erna Solberg frem to organisasjoner som jobber spesielt med å rehabilitere rusavhengige straffedømte, slik at de skal ha bedre mulighet til å klare seg den dagen de slipper ut.

Arbeidet som WayBack og Retretten gjør er viktig for den enkelte på et personlig plan, men også for storsamfunnet som på dette vis kan skånes for at dem dette gjelder begår ny kriminalitet.

Dessverre hjalp det lite å bli husket av statsministeren nyttårshelgen. Da statsbudsjettet ble lagt frem hadde regjeringen kuttet dramatisk i støtten til disse organisasjonene: WayBack mistet tre millioner kr., en reduksjon på mer enn 50 prosent, mens Retretten fikk hele støtten strøket.

Reduksjonene er småpenger i et oljesmurt nasjonalbudsjett. Men for den enkelte organisasjon – og for rusavhengige – er innstramminger på fire millioner kr. helt avgjørende. Disse kuttene kommer på toppen av nedskjæringer til Kriminalomsorgen på 24 millioner.

Vi mener dette er svært uheldig, og at det er en utvikling som står i kontrast til det Solberg i festtaler ønsker å fremstille som regjeringens politikk; at rusomsorg, kriminalitetsforebygging og rehabilitering er prioriterte oppgaver.

WayBack er en brukerorganisasjon som hjelper straffedømte til et liv uten rus utenfor murene. Retretten er et tilsvarende tilbud, men som også gir hjelp inne i fengslene. Medarbeiderne som er i direkte kontrakt med brukerne har selv rusfortid.

Tidligere har organisasjonene som jobber med rusrehabilitering og tilbakeføring fått øremerkede midler fra Helsedepartementet og Justisdepartementet. Siden dette handler om en ekstra sårbar gruppe mennesker med fortid som rusmisbrukere, har det vært et uttalt behov for klare rammer og forutsigbarhet. Regjeringen er av en annen oppfatning. Nå skal hver enkelt organisasjon søke og konkurrere om midler fra en fellespott. En pott som for øvrig er halvert i budsjettforslaget.

I det store regnestykket betyr kuttene lite for regjeringen. I det enda større regnskapet kan man imidlertid se hvilke kostnader det får når innsatte fratas det direkte påvirknings- og tilbakeføringsarbeidet. Rusmisbrukere som begår skadeverk, vinningsforbrytelser eller øver vold, koster samfunnet dyrt. I tillegg kommer all menneskelig lidelse de påfører seg selv, pårørende og ofre. For hver av dem som kriminalomsorgen og de brukerstyrte rehabiliteringsorganisasjonene får på rett kjøl, sparer samfunnet store beløp.

Man skal ha nokså tungt for det for ikke å se hvilken investering og innsparing forebygging og målrettet rehabilitering representerer. Vi håper derfor Stortinget korrigerer H og Frp i denne saken og heller instruerer regjeringen til å styrke dette arbeidet.

