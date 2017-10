KOMMENTAR: Det blir mindre moro fremover

Kommentar Og det er bra. Statsbudsjettets viktigste tall er gørr kjedelig. Men viktig.

«Budsjettimpulsen». Smak på den. Det tallet er et av de viktigste i statsbudsjettet. Der sier hvordan pengebruken bidrar til aktiviteten i økonomien.

En nøytral budsjettimpuls betyr at pengebruken verken bidrar til høyere eller lavere aktivitet. I år har vi nettopp det. I statsbudsjettet for 2018 er budsjettimpulsen under 0,1.



Les mer: Regjeringen vil bruke 231,1 oljemilliarder

Og det er som det skal være. Krisen er over, det går bedre i Norge. Da skal ikke budsjettimpulsen være ekspansiv, slik den var i årene etter oljeprisfallet, og som etter finanskrisen. Den gangen var det bra vi pøste på, for å holde hjulene i gang.

Les mer: Dette er lekkasjene

Når det går bedre, må det være slutt på storshopping med Oljefondets gullkort. For faren med slik pengebruk er at den kan henge seg fast og bli med inn i de gode tidene.

Derfor er det bra at finansministeren fra Frp, som ikke har hatt mye til overs for handlingsregelen, legger seg på det som ser ut til å være en ganske riktig innretning.

Det betyr ikke at det er slutt på økningen i oljepengebruken. Økonomien vokser fra et år til det neste. Derfor øker oljepengerbruken i kroner og øre, selv også om budsjettimpulsen er nøytral.

Når oljepengebruken ligger vel 231 milliarder kroner, og tar 2.9 prosent av oljefondet i år, er det høyt, men omtrent som ventet. Det er altså fortsatt en økning i oljepengebruken, men ikke en like stor økning som foregående år.

Les mer: Jensen gir litt gass igjen

Det betyr at det vil måtte komme tøffere kutt i årene som kommer. For økningen i oljepengebruk har vært alt for høy under de borgerlige.

Når det nå strammes inn, vil det merkes. For eksempel kan dette bety færre skattelettelser, som gir økt budsjettimpuls. Men regjeringen kan også ha hatt flaks med noen poster. Utgifter kan ha blitt mindre enn antatt (som asyl i fjor). Eller de kan ha tatt noen velkjente tjuvtriks (som utbytte av statseide selskaper).

Men det vil være overraskende om de ikke tar noen ordentlige kutt i år. Det er nå det må gjøres. Desto nærmere valg vi kommer, jo mindre aktuelt blir det med upopulære kutt.

Les mer: I overkant optimistisk

Uansett er dette ikke over i dag. Når det varsles kutt i støtten til el-bil og kutt i skatteklasse 2, så er det som bestilt for Venstre og Krf. Dette er sånt politikerne kaller «leverage» - handlingsrom. Regjeringen slenger det inn i pakken for at Venstre og KrF kan forhandle det vekk.

Så får vi se da, om det bare blir Venstre som lykkes i å stoppe el-bilkuttet, mens KrF går på en smell med skatteøkningen til familiene.

For Erna og Siv har selvsagt lyst til å gi et signal om at det lønner seg å sitte i regjering.