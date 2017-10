El-bilkuttet bør få stå

Regjeringen foreslår å pålegge de største elbilene engangsavgift. Det vil bety knapt 80 000 kroner i avgift for den tyngste Teslaen, mens Teslas modell S får en avgift på rundt 9000 kroner. Norsk elbilforenings leder Christina Bu sier til NTB at vi med dette risikerer kollaps i markedet. Venstre og KrF er også kritisk.

Men det er ikke urimelig med en sakte innfasing av avgifter også på elbiler. - Folk reagerer når folk som har råd til så dyre biler, slipper så billig unna, sa Tesla-eier og milliardær Jens Ulltveit-Moe til VG før helgen. Det tror vi han har helt rett i. Når elbiler i tillegg fyller opp kollektivfeltet og forsinker de som reiser kollektivt, svekker det elbil-politikkens legitimitet.

For miljøet er det selvsagt helt uvesentlig hva sjåførene tjener. Men å subsidiere folk som har råd til å kjøpe seg bil til en million, bør ikke være det Venstre og KrF prioriterer i neste års budsjett. Bilkjøperne kan dekke disse tusenlappene selv. De som kjøper så dyre biler, har råd til det. Mange bilkjøpere i luksusklassen kjøper dessuten ekstrautstyr som langt overstiger avgiftshoppet. I tillegg vil det fortsatt være mye mer lønnsomt å kjøpe Tesla enn en annen luksusbil i samme klasse.

Dessuten er «alle» egentlig enig i at elbilene må avgiftsbelegges etter hvert. Bilavgiftene utgjør i år knapt 50 milliarder kroner. Dette er penger som går med til å balansere budsjettet og til å bygge og vedlikeholde veinettet. Allerede er inntektene fra bilavgiftene 10 milliarder kroner lavere enn de var i 2013. Slik kan det ikke fortsette. Å avgiftsbelegge de tyngste elbilene er derfor ikke noe dårlig sted å begynne. De færreste bilkjøperne vil merke avgiften. 80 prosent av elbilene som er solgt i år, ville vært avgiftsfri. Og den nye såkalte folke-Teslaen vil for eksempel ikke bli berørt.

Når Norge bruker milliarder på å subsidiere elbiler, er målet ikke bare nasjonale kutt. Vi støtter en utvikling av utslippsfri teknologi for at den på sikt skal kunne utkonkurrere fossil teknologi. Om elbiler blir billigere enn fossilbiler, vil det grønne skiftet rulle videre av seg selv, uten støtteordninger. Og det er det vi må håpe på. For knapt ingen andre land enn Norge har råd til å subsidiere luksusbiler.

