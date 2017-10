Suverene Siv

Kommentar Siv Jensen stråler. Som finansminister. Og som leder i Frp. Hun har vokst inn i rollene, og blitt suveren. For Ap-leder Jonas Gahr Støre er det verre stelt.

Da Siv Jensen denne uken la frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år, gjorde hun det med stil. Selvsikker og suveren, med trygghet og humor.

Hun har gjort finansministerrollen til sin. I sin første periode var hun opptatt av å bevise at hun kunne. Nå vet hun at hun kan - og at andre også vet at hun kan. Derfor slipper hun seg løs på en annen måte. Da hun vandret ned mot Stortinget omgitt av journalister minnet hun litt om forgjenger Sigbjørn Johnsen som alltid la frem statsbudsjettet med ny hatt – solid og selvsikker, med glimt i øyet.

MED GLIMT I ØYET: Siv Jensen fremstår selvsikker og suveren i rollen som finansminister, med glimt i øyet. Foto: Odin Jæger , VG

Høstens stortingsvalg har gjort Siv Jensen godt. I vinter var hun tidvis helt anonym. Mange spekulerte på om det var en gryende maktkamp mellom henne og Sylvi Listhaug. Integreringsminister Listhaug er Frps mest synlige, og mest omstridte, politiker.

Nå er valget over. Frp er inne i sin andre periode i regjering. Sylvi Listhaug ser ut til å legge seg på en mildere linje, i hvert fall for en stund. Hun vet at hun nå må levere resultater på integreringsfeltet, og at det også betyr at hun må forsøke å opptre mer samlende.

Regjeringen bruker fortsatt for mye, nivået er for høyt, vi svir av barnas og barnebarnas penger. Men regjeringen gir heldigvis ikke like mye gass som før. Jensen har laget et budsjett som det er vanskelig å angripe. Opposisjonen fremstår overraskende tam i sitt angrep på budsjettet. Det sier alt at en av sakene som får oppslag i nyhetene er at kinobillettene kan bli to kroner dyrere fordi momsen på slike tjenester øker.

Les Astrid Meland: Nei har du sett, et kutt i budsjettet!

Det forteller at vi lever i et godt land, med gode utsikter for økonomien også fremover. Norge er rangert som verdens lykkeligste land. Selvfølgelig handler det om penger. Om en god porsjon flaks. Og om fornuftige politikere. De fleste av våre folkevalgte har en grunnleggende forståelse av hva som er viktig. Og de respekterer hverandre, på tvers av politiske skillelinjer.

Siv Jensen har klart det de færreste trodde var mulig: Ikke bare fikk hun Frp inn i regjering. Men hun klarte å gjøre et så godt valg at partiet fikk ny tillit, om enn med et skjørere grunnlag i Stortinget. Det blir selvfølgelig en del bråk og flere forhandlingsrunder med Venstre og KrF gjennom høsten. Men Siv Jensen fremstår ikke synlig uroet over det som kommer.

Les også: Vedum refser Jensen for snuoperasjon

Frp er nå et stødig og nesten traust regjeringsparti i praksis, mens det i ordbruken fortsatt er et litt rampete opprørsparti. Og Jensen har blitt en finansminister som fremtrer helt naturlig i rollen, med autoritet og troverdighet.

Hvordan skjedde dette? Hun startet som en litt utydelig Oslo-politiker som ble igjen etter at ungliberalistene ble rensket ut av partiet i 1994. Som partiets nestleder husker mange av oss best hvordan hun felte tårer over sex-skandaler i Frp, og fremsto som handlingslammet, mer opptatt av partiets omdømme enn av jenters sikkerhet.

DENGANG DA: Tilbake i 2003, da Siv Jensen var nestformann under Carl I. Hagen. Her på et landsstyremøte på Gardermoen. Foto: Erlend Aas , NTB scanpix

I ettertid ser vi at Siv Jensen alltid har hatt fighteren i seg. Hun vokste opp med foreldrenes skobutikk. Men foreldrene ble skilt. Da moren som enslig forsørger på et tidspunkt mistet jobben, var beskjeden at hun måtte selge huset dersom hun skulle få offentlig støtte. Moren måtte finne på noe. Hun startet for seg selv, med å stryke klær i kjelleren. Siv Jensen og søsknene bidro, blant annet med markedsføring. De trykket opp 5.000 løpesedler som de la rundt i nabolagets postkasser.

Tidvis måtte dagens finansminister bidra med studielånet sitt for å hjelpe familien over kneika. Hun vet hva det er å slite økonomisk. Hun vet hva hardt arbeid er. Og hun vet hvor viktig det er å kunne stå på egne ben og forsørge seg selv. Siv Jensen har erfart hvordan det er å ikke vite om pengene strekker til ut måneden.

Hør Siv Jensen fortelle i podcasten Skartveit

Kontrasten til Ap-leder Jonas Gahr Støre er slående. På samme måte som stemningen internt i de to partiene nå er som natt og dag. Ap er i dyp krise. Gjennom valgkampen gråt ansatte på do. Partileder Jonas Gahr Støre har mistet mye autoritet internt gjennom sin håndtering av formuen han har arvet. Noen av partiets mest erfarne og tunge politikere føler seg dårlig behandlet av partiledelsen.

Les også: Ap-ansatte gråt på do

Ap vingler politisk. Støre har varslet færre forlik og mindre kompromissvillighet. Han rokker ved selve kjernen i Ap sitt omdømme som et styringsparti som tar ansvar, også når det koster.

Samtidig vurderer Ap under Støres en mer liberal asylpolitikk, ved å myke opp reglene overfor enslige mindreårige asylsøkere. Støre kan dermed svekke den balansen Ap alltid har hatt i asylpolitikken, som streng, men likevel human.

NEDERLAGETS TIME: Ap-leder Jonas Gahr Støre erkjenner nederlaget valgnatten. Foto: Helge Mikalsen , VG

Ap må passe på sin posisjon som selve arbeiderpartiet. Frp er det andre brede folkelige partiet i Norge. Hvis ikke Ap klarer å komme helskinnet ut av sin krise, er det uvisst hvordan det går. Kan vi komme til å se et Frp som er større enn Ap? Kan Siv Jensen vokse seg inn i en enda mektigere rolle?

Det er en fremtid som vil glede mange. Og uroe enda flere.