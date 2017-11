Tilliten til SSB

Leder Dersom det viser seg at Finansdepartementet har kommet med det den avgåtte SSB-direktøren kaller et «uanstendig forslag», er det svært alvorlig for finansminister Siv Jensen. Nå må vi få vite alt som har skjedd i denne saken.

Tall og statistikk har alltid betydd mye for politikkutvikling i Norge. Vi har klart å ha gode debatter, der partene som regel har vært enige om faktagrunnlaget, også når de er uenige om alt annet.

Statistisk sentralbyrå har spilt en sentral rolle i denne sammenhengen. Nå er byrået i krise, både internt, og i sitt forhold til offentligheten. De siste ukers strid om Christine Meyer og hennes posisjon som SSB-direktør har svekket byråets posisjon som en troverdig leverandør av tall og fakta til det norske samfunnet.

LES OGSÅ: Disse kan bli ny SSB-sjef

Det er vanskelig å få full oversikt over hva som har skjedd. Det er mange lag i konflikten, ulike interesser som står mot hverandre, og ulike agendaer hos ulike aktører. Men noen ting ligger fast:

SSB trenger fornyelse. Den som tar over jobben etter Meyer, må fortsette arbeidet med å få et mer moderne og effektivt byrå, som kan levere analyser og beregninger av høy kvalitet.

Norge trenger et uavhengig og faglig sterkt statistikkbyrå. Det skal ikke være politisk styrt. Politikerne kan bestille de analysene de ønsker, også av temaer som er omstridte, som for eksempel innvandring. Men de kan ikke legge føringer for hvordan arbeidet skal foregå, eller hva som skal bli resultatet.

LES OGSÅ: Kontrollkomitéen skal diskutere Meyer-bråket

Og politikerne kan ikke bestemme hvem som skal ha hvilke jobber i byrået. Eksdirektør Meyer mener Finansdepartementet har gjort nettopp dette, gjennom en telefon mellom henne og en toppbyråkrat. Ifølge Meyer fikk hun beskjed om at alt ville «gå fint» dersom forskeren Erling Holmøy fikk beholde jobben der han var.

Departementet avviser Meyers versjon. Talsmenn derfra sier at Holmøys navn var fremme i flere samtaler, men at dette handlet om at han er en av få som behersker modeller som er viktige for kunnskapsproduksjonen i byrået.

Spørsmålet er hva Finansdepartementet har mulighet til å gjøre i sin omgang med SSB – og hva de faktisk har gjort i denne saken. Det er glidende overganger her. Departementet må kunne mene noe om spesielle fagområder som statsforvaltningen er avhengig av i sitt arbeid, men ikke om enkeltmedarbeideres plassering.

LES ASTRID MELAND OM SSB: En skitten affære

Dersom det viser seg at Meyer har rett, og Finansdepartementet har kommet med det den avgåtte SSB-direktøren kaller et «uanstendig forslag», er det svært alvorlig for finansminister Siv Jensen. I så fall snakker vi om et helt uakseptabelt forsøk på politisk styring av SSB.

Nå må vi få vite alt som har skjedd i denne saken. Både SSB og Finansdepartementet må svare på spørsmålene de får. Bare slik kan tilliten gjenopprettes.