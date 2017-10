Oppstyret i Statistisk sentralbyrå

Leder Sjefen for Statistisk sentralbyrå (SSB) Christine Meyer møter til uken hos finansminister Siv Jensen etter en kontroversiell omorganisering i SSB.

– Jeg trenger å forsikre meg om at noen helt vesentlige oppgaver for Statistisk sentralbyrå blir ivaretatt, sa Jensen til NRK fredag, etter at Sps Liv Signe Navarsete sendte brev om saken. Også Aps Trond Giske er bekymret, og frykter for grunnlaget for de brede forlikene.

Bråket kommer etter at 25 forskere er bedt om å slutte som forskere og får tilbud om jobb i statistikkavdelingene. Samtidig flyttes arbeidsplasser fra Oslo til Kongsvinger. Blant de gjenværende forskerne settes hardere krav til publisering på høyt, internasjonalt nivå.

Bråk rundt omorganisering er ikke uvanlig. At det får så stor offentlig oppmerksomhet, er kanskje mindre vanlig. Når det har blitt oppstyr, handler det særlig om vinklinger og diskusjonene i media om at innvandringsforskningen rammes. - Det er på det rene at deler av ledelsen er skeptiske og kritiske til mine [innvandrings]analyser. Det inkluderer SSB-sjef Christine Meyer, sa Erling Holmøy til Klassekampen denne uken. Holmøy er blant forskerne som må slutte. Når han henviser til Meyer, må vi anta at det handler om at SSB-sjefen tidligere har uttrykt skepsis til innvandringsregnskap og hatt økt innvandring som kampsak.

Det er dermed ikke så uforståelig at omorganiseringen blir politisert. De fleste som har vært med på omorganiseringer på jobben, vet hva slike prosesser kan brukes til. I SSBs tilfelle er det viktig å ha med at forskere fra så ulike fagområder som miljø, energi og innvandrings forflyttes. Det er likevel verdt å lytte til misnøyen, som kommer fra mange hold. For både fremtredende forskere, økonomer og LO og NHO har vært blant kritikerne. Partene i arbeidslivet sendte tidligere i år et bekymringsbrev til finansministeren og mente «den norske modellen» kan være truet.

Det overordnede spørsmålet er om SSBs målsetning om å drive eliteforskning går ut over analyser av norske forhold. Det finansminister Siv Jensen må forsikre seg om i dialogen med SSB er at hun får det underlagsmaterialet hun trenger også i fremtiden. For det statistikkbyrået leverer er helt sentral for den praktiske utførelsen av den nordiske velferdsmodellen.