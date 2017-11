Bråket i avdeling 500

Kommentar Hvem skulle tro at en nedbemanningene i en avdeling i Statistisk sentralbyrå skulle bli storpolitikk?

Siv Jensen trakk i nødbremsen for et par uker siden. Hun måtte redde Statistisk sentralbyrå fra kaos. Jensen sørget for at sjefen Christine Meyer ganske omstendelig kneppet igjen sin anorakk og spaserte ut. Jensen satte så hele omorganiseringen i SSB i bero og en ny sjef ble innsatt.

Det er ikke helt lett å henge med på Siv Jensens begrunnelser for dette, selv om de ble kringkastet i en hastepressekonferanse til hele Norge. Jensen sa hun ikke lenger hadde tillit til Meyer fordi hun hadde kjørt solo i en omorganiseringsprosess av forskningsavdelingen som nå truet med å ødelegge helt sentrale leveranser til Finansdepartementet. Meyer hadde ikke tatt eieren og styrets signaler. Hun hadde hastet frem, uten at Finansdepartementets godkjennelse. Dokumentasjon ble offentliggjort. Styrereferater og årsrapporter skulle vise at Jensen hadde slitt med Meyer, og det lenge.

Jensen kom på banen på tampen av en nesten årelang strid. Det gjorde hun etter at krangelen hadde rast i den brede offentligheten i tre uker. Blant annet var Frp-folk ute og antydet at SSBs forsker Erling Holmøy var avskiltet av en innvandringsliberal SSB-leder.

De politiske omkostningene ble for store for Frps leder. Det hadde selvsagt med innvandring å gjøre, selv om til og med statsminister Erna Solberg kontant har avvist det overfor VG. Men denne saken kulminerte med innvandring. Samtidig har det også pågått en strid helt siden januar om fag, ressurser og modeller blant økonomene. Og motstanden var kompakt. LO og NHO og de fleste økonomer som sa noe i offentligheten, var imot hele omleggingen. Jensen hadde null å tjene på å fortsette å støtte det Finansdepartementet opprinnelig ville ha.

For i virkeligheten hadde Finansdepartementet selvsagt visst om omorganiseringen hele veien, ja, de hadde gitt støtte og tommel opp flere ganger. Dokumentene viser en rekke møter og tett dialog helt ned til ganske små detaljer. I noen papirer ser man spørsmål og advarsler til Meyer, men lite tyder på at det ble sagt til døve ører. I senere dokumenter ser man at omorganiseringen modereres, færre forskere flyttes, viktige modeller bevares.

Om departementet virkelig mener at de i hele år har vært kritisk til omorganiseringsprosessen, så burde de ha grepet inn skikkelig langt tidligere. Og ikke minst langt mer profesjonelt. Det er mye de kunne gjort: Instruert Meyer, sendt nytt oppdragsbrev eller styret kunne stoppet det hele. Om det virkelig var et uoverkommelig problem at omorganiseringen forserte det så mye omtalte statistikklovutvalget, måtte departementet satt ned foten i vinter. At man nå i høst plutselig var blitt opptatt av å vente på det utvalget, det virker som en etterrasjonalisering.

Når departementet og Jensen først fant ut at de måtte trekke i nødbremsen i oktober, så var det altså alt for sent. Men ikke for å redde sitt eget skinn.

Det endte selvsagt med at Meyer måtte gå. Og så tror jeg nok finansminister Siv Jensen hadde flere gode grunner til å sparke henne. Men ikke de grunnene hun oppga.