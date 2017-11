Skrikhalser og indianere

Debatt Norge er et land for spesielt interesserte, sier utlendinger om oss når de skal være arrogante. Saken er at de har helt rett.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Vi nordmenn er en gjeng med særinger, men vi er engasjerte. Debatter i Norge tar fyr i løpet av sekunder, og det skal vi være glade for. Jeg vil heller ha en dampende krangel mellom høy og lav, enn et likegyldig ordskifte mellom elitister. Leksikondebatten er det siste eksemplet på at hele landet kaster seg inn i en forrykende hanekamp om ordene «indianer» og «jomfruhinne», som har fått oppdaterte artikler i Store Norske Leksikon.

Dagfinn Nordbø. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Det er ikke så mange år siden Store Norske var selve Sannheten i de tusen hjem. Den første utgaven (1979-81) solgte i hele 70.000 eksemplarer. Det er temmelig mye, tatt i betraktning alle leksika folk faktisk hadde i hyllene fra før, og prisen på en god del tusen kroner, nærmest en månedslønn. Men, før internett var leksikon selve kunnskapskilden, og en melkeku av dimensjoner for Kunnskapsforlaget. Å trykke leksikon var som å trykke penger. Totalt solgte det 250.000 sett. Selgerne tjente også penger som gress: De banket jo på dørene til folk og spurte om det var barn i huset - da kunne jo ikke familien være bekjent av å ikke ha et leksikon i hus? De kom til å bli skoletapere! Her er avbetalingsordningen!

At innholdet i et leksikon er politisk kontroversielt, ble tydelig da Pax ga ut sitt temmelig venstreorienterte Pax-leksikon, et friskt og radikalt pust inn i en støvete og statisk verden. I 2017 er virkeligheten en helt annen. Selv hadde jeg gleden av å markedsføre Store Norske på nittitallet, og glemmer aldri da den bråsinte AKP-eren Tron Øgrim var heseblesende på telefonen og spurte om hvorfor «i huleste» leksikonet ikke var på nett. Forklaringen var selvsagt at internett på den tiden fungerte slik at det tok 25 minutter å laste ned et bilde av Pamela Anderson. Det øret ville ikke Øgrim høre på, og siden har han altså fått viljen sin. At Store Norske nå er online ved hjelp av eksterne penger er utrolig viktig. De burde fått mye mer. Vi trenger en nasjonal kunnskapsbase, og at artiklene debatteres er aldeles strålende. At nordmenn er mer enn vanlig opptatt av hva som er «fakta», illustreres jo ikke minst av det deilige bikkjeslagsmålet om SSB.

Hva så med indianerne? Ordet har jo ikke forsvunnet, men forståelsen av det ladede begrepet indianer har endret seg. At journalister har så kraftig infarkt i telefonlista si at de ringer Finn-Erik Vinje for å kommentere, er jo grunnen til at denne saken tok av. Finn-Erik Vinje er et klenodium og bør behandles deretter: med den ytterste varsomhet, og tørkes støv av en gang i blant. Å hente fram Vinje er på linje med å framføre skipsreder Hermund Hansson i Dagsnytt 18: Jeg mistenker journalistene for å tenke at det blir litt festlig og underholdende og at det sikkert blir noe skøy på Twitter og Facebook. Å komme med «cowboy og indianer»-nostalgi er ikke bare historieløst, det er tragikomisk. De generasjonene som lekte cowboy og indianer må i dag gjøre det med gåstol. Dessuten vet de alle utmerket godt at den romantiserte Ville-Vesten-fiksjonen av «indianerne» er en blodig løgn. De barna som leste Vill Vest, Præriebladet, Stifinner og Hjortefot heiet selvsagt på indianerne, som stort sett alltid ble fremstilt som the underdogs.

Hele seksti- og syttitallet var dessuten en endeløs demaskering av kulturimperialismen og kolonialismen, og tok effektivt knekken på enhver romantisk forestilling om indianerne i Amerika. Populærkulturen med filmen «Soldier Blue» og romanen «Begrav mitt hjerte ved Wounded Knee» er eksempler nok. Når skribenten Jacob Semb Aasmundsen går ut i VG med pauker og basuner og påstår at dagens rasisme og hets mot f.eks. aktivisten Faten Mahdi al-Husseini bunner i bruken av indianerbegrepet og lignende ord, syns jeg det er grunn til å holde på hestene. Fremmedfrykten stikker langt dypere enn som så. Den er genetisk, og kan ikke bekjempes med noe annet enn grundig politisk debatt. Og humor.

Hva så med jomfruhinnene? På samme måte som «indianerne», er de en fiksjon. Aktualisert her i landet av Shabana Rehman, som i sitt standupshow i 2001 fortalte noen av de råeste vitsene om temaet. Selvsagt ble det et himmelsk rabalder, ikke minst fordi hun snakket sant. Unge jenter i hopetall dro på privatklinikken Volvat og fikk sydd på kunstige «jomfruhinner» for å beskytte sin såkalte ære. Problemet var høyst reellt, sannsynligvis også i dag. Den primitive forestillingen om jomfrudom har da også regjert lenge her til lands, før innvandrere aktualiserte den på nytt. Vi har også en gang vært et tilbakestående, kvinnediskriminerende føydalsamfunn, som Pakistan og Somalia. Det er vi ikke lenger.

I anledning #metoo-kampanjen uttalte Sissel Benneche Osvold at en kultur ikke kan «knipses bort». Hun har helt rett. Men i saken om jomfruhinner har utviklingen gått ganske kjapt. Abid Raja var jo blant dem som høylytt mente at Rehman gikk altfor fort fram i sine harseleringer, men se på ham nå! 16 år etter går han i spissen for en millionbevilgning til stiftelsen «Født fri», der Rehman deltar.

Kulturer kan altså ikke knipses bort, men dråpen uthuler stenen. Ubønnhørlig. Dråpe for dråpe. Og de dyktige folkene bak dagens Store Norske leksikon er blant dem som sakte, men sikkert bringer dette samfunnet framover.