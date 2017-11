Den uskyldige, hvite nordmann

Debatt Hylekoret etter fjerningen av ordet «indianer» fra Store Norske Leksikon, viser hvor lite vi nordmenn forstår oss på egen rasisme.

JAKOB SEMB AASMUNDSEN, student og skribent

Tidligere i høst fikk indianerkostymet til Siv Jensen i gang en nasjonal debatt om rasisme og kulturell appropriasjon. På den ene siden stod blant andre sametingspresident Aili Keskilato som mente Jensen opprettholdt «kolonist-holdninger», mens den andre siden bestod blant annet av skribent Esther Moe som diagnostiserte de negative reaksjonene som «krenkomani».

Jakob Semb Aasmundsen.

Denne uka fortsetter dramaet etter at det ble kjent at Store Norske Leksikon skifter ut ordet «indianer» med «den amerikanske urbefolkningen». Folk er i harnisk over å bli fortalt at de må endre på noe de har sagt hele sitt liv. Redaktør i Avisa Nordland, Tore-John Andreassen, spør nostalgisk hva som vil skje med cowboy og indianer-leken, mens hylekorets forsanger, språkforsker Finn-Erik Vinje, frykter for det norske språks fremtid. «Ord betyr det de betyr, og hva vi lar dem bety. Hva de en gang har betydd, er likegyldig», argumenterer han i NRK Ytring på mandag.

Vinje mener altså at så lenge ikke ordene er ment rasistiske, er de ikke det.

Det Andreassen, Vinje og resten av cowboyene ikke skjønner er at det er nettopp denne likegyldigheten som utgjør dagens rasisme.

Den moderne bruken av betegnelser som «indianer» og «neger» assosieres med europeisk kolonitid og den transatlantiske slavehandelen. De afrikanske slavene ble kalt «negere», og den amerikanske urbefolkningen ble kalt «indianere» (europeerne trodde de hadde ankommet India).

Les videre: Gunn Hild Lem – Den forunderlige leksikon-debatten

Dette ble navnene på de underlegne biologiske rasekategoriene som europeerne plasserte afrikanerne og urbefolkningene i. Inndelingen ble brukt til å rettferdiggjøre koloniseringen og slavehandelen og er en av de første formene for systematisk og institusjonell rasisme.

Nordmenns bilde av menneskene i koloniene ble skapt på bakgrunn av fortellingene som sjøfolkene brakte med seg hjem. Danmark-Norge hadde kolonier i både India, Afrika og Karibia, og nordmenn tok aktiv del i Kongerikets slavehandel. En doktorgrad-studie ved NTNU fastslår at dansk-norske båter fraktet rundt 85 000 slaver mellom 1660 og 1806.

Ideene om at «negrene» var underutviklede og «indianerne» barbariske ble opprettholdt gjennom populærkultur. I tegneseriene Knoll og Tott, Tintin og Mikke Mus er de med hvit hud siviliserte, mens de mørkhudete er underlegne buskmenn. Og i nær sagt alle westernfilmer er de hvite cowboyene heltene, mens «indianerne» er skurkene.

Det er naivt av folk som Andreassen og Vinje å tro at dette ikke fortsatt påvirker hvordan vi ser på folk av annen hudfarge. Den juridiske diskrimineringen er kanskje over, men de rasistiske strukturene blir fortsatt opprettholdt og reprodusert gjennom vårt kollektive minne. Litteraturviteren Edward Said kaller dette et «kulturelt arkiv», et minnearkiv i hodene og hjertene til etterkommerne av de europeiske koloniherrene, som inneholder kunnskap, holdningsstrukturer, referansepunkter og følelser som har røtter i opplevelsen av å være vestlig kolonimakt.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Det siste året har vi sett mange klare eksempler på disse holdningsstrukturene. I juli gjorde norsk rasisme sin seiersgang i internasjonale aviser: et bilde av tomme busseter, publisert i Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst», ble forvekslet med en gjeng niqab-kledde kvinner og kommentarfeltet flommet over av hatefulle ytringer.

Liknende hat dukket også opp i et annet kommentarfelt senere på sommeren. I Sophie Elises nye musikkvideo, er kjæresten hennes spilt av en mørkhudet mann. Reaksjonene på videoen er noe av den groveste rasismen jeg noen gang har sett. «Rasebedrager» er visstnok blitt et flittig brukt skjellsord mot dem av oss som ikke ser hudfarge når vi forelsker oss.

Sist men ikke minst har vi klagene og truslene mot Faten Mahdi Al-Hussaini da det ble kjent at hun skulle bli NRKs første programleder med hijab.

Jeg sier ikke at alt dette kun kommer av bruken av gammeldagse ord. Nei, språket alene endrer ikke virkeligheten, som Vinje presiserer. Å bruke ordet «leder» i stedet for «formann», fører ikke i seg selv til flere kvinnelige ledere. Utskiftningen av «vaskedame» til fordel for «renholdsopperatør» resulterer ikke i høyere lønn i dette yrket.

Les videre: Hans Petter Sjøli – Den ville vestlige debatten

Men det er likevel med på å gjøre samfunnet vårt mer inkluderende. Ved å bagatellisere den problematiske historien bak slike begreper, forblir det fordomsfulle tankesettet ikke-utfordret. Ikke bare det, men det får frie tøyler til å utvikle seg.

Ikke å ville bytte ut ord som «indianer» og «neger» handler om en mangel på vilje om å gi slipp på gamle, skadelige deler av kulturen vår. Det handler om frykt for å gi slipp på privilegier vi har hatt som hvite europeere.

Det er derfor på tide å slutte å skrive fra oss ansvaret. Det er på tide å slutte å tenke på oss selv som uskyldige.

Det vil bli ubehagelig, men vi har alle et ansvar om å ta oppgjør med deler av kulturarven, holdningsstrukturene og språket som fortsatt opprettholder rasistiske tankesett, fordommer og diskriminering.

Beklager å si det, men tiden for å leke cowboy og indianer er over.