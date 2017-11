Vil baskerne følge etter Catalonia?

Kommentar BILBAO (VG) Europas separatistbevegelser har fått ny motivasjon etter katalanernes uavhengighetserklæring. Men i Baskerland er minnene etter gamle sår fortsatt for sterke.

Av AXEL STØREN WEDÉN, kommentator i VG.

Det er en typisk høstdag i den baskiske byen Bilbao. Regnet høljer ned sidelengs, og vinden pisker i ansiktet.

Utenfor partikontoret til EH Bildu, en venstreradikal koalisjon som jobber for full baskisk uavhengighet fra Spania, er vinduene tapetsert med bilde av jublende katalanere. På baskisk (eller euskara, som de selv kaller språket sitt) står det «Alltid fremover, Catalonia!».

Parlamentariker Iker Casanova Alonso er i godt humør.

– Det viser at med demokratiske midler så er selvbestemmelse og uavhengighet mulig i Europa i 2017. For ti år siden så var uavhengighetsspørsmålet i Catalonia et ikke-tema, og se hvor de er nå, sier han.

Axel Støren Wedén er i Bilbao. Foto: Frode Hansen , VG

Alonso mener at reaksjonen fra spanske myndigheter, både den voldelige reaksjonen fra politiet i etterkant av folkeavstemningen 1. oktober og avsettelsen av katalanske myndigheter, viser at landets autonome regioner har med en «udemokratisk stat» å gjøre.

– Det spanske imperiet er fortsatt levende i 2017. Vi har å gjøre med en grunnleggende udemokratisk stat som bedriver en strukturell undertrykkelse av vår kultur, økonomi og lovgivning. Den vil ikke akseptere at det finnes pluralisme i Spania, og ser på alt annet enn den spanske identiteten som en abnormalitet. Derfor prøver de å tvinge kulturen sin på oss, hevder han.

Med unntak av IRAs herjinger på de britiske øyer, er det ingen andre steder på det europeiske kontinentet som har blitt rystet like hardt av separatistisk vold som Baskerland. ETA ble dannet i 1958 som et svar til undertrykkelsen av baskisk kultur og språk under Franco-diktaturet, og har gjennomført over 700 terrorangrep som har tatt livet av 829 mennesker, de fleste av dem politi og militære. Angrepene fortsatt i mange år etter Francos død, og den siste våpenhvilen trådte i kraft først i 2011.

Koalisjonen Alonso representerer ledes av Arnaldo Otegi, et tidligere profilert ETA-medlem, som så sent som i 2009 ble dømt til seks års fengsel for å forsøke å gjenopplive et politisk parti knyttet til gruppen. I dag har EH Bildu, koalisjonen hans, 18 parlamentarikere i det baskiske senatet – dobbelt så mange som regjeringspartiet Partido Popular.

I etterkant av Catalonias uavhengighetserklæring, har flere stilt spørsmålet om separatistbevegelser i Italia, Frankrike, Belgia og resten av Spania vil bli oppildnet til å følge etter katalanerne. Men i Baskerland er det lite som tyder på at folket vil akkurat det.

Selv om baskerne viser sympati med katalanernes sak, viser en meningsmåling fra oktober at 63 prosent ikke ønsker å følge den katalanske modellen for uavhengighet. Selv om 44 prosent ønsker mer autonomi fra Madrid, ønsker bare 22 prosent seg en uavhengig republikk.

40 år med voldelig konflikt har gjort at baskerne skyr uavhengighetsspørsmålet, mener flere. Regionen ble heller ikke like hardt rammet som resten av Spania av finanskrisen, og i dag er de bedre økonomisk stilt. De har den høyeste graden av selvstyre av de autonome regionene i Spania, og er tillatt å samle inn egne skatter – i motsetning til de andre regionene.

Så hva mer er det de egentlig ønsker?

– Ja, vi har mer autonomi her. Men for å tegne deg et bilde: Skal man være fornøyd med kvinners rettigheter i Irak, bare fordi kvinnene i Saudi-Arabia har det verre? Regjeringen i Madrid kan annullere enhver lov de ikke liker som parlamentet her demokratisk har stemt over. Vår selvbestemmelse er på deres nåde. Statsmodellen i Spania må endres, sier parlamentariker Alonso.

Han er imidlertid ikke optimistisk. Derfor vil det nest største partiet i regionen følge Catalonias eksempel, og jobbe for å holde en folkeavstemning før det er forhandlet en avtale med Madrid. Når nasjonalistpartiet PNV, regionens største, blir bedt om en kommentar om utviklingen i Catalonia og veien videre for Baskerland, er svaret at de «ikke ønsker å lage mer usikkerhet og skape splid».

Noe av utfordringen med separatistbevegelsene ligger i Spanias kompliserte statsmodell. Da grunnloven ble utformet i 1978, kort tid etter nesten 40 år med Franco-diktaturet, ville staten beholde et forent Spania. Samtidig som de ville holde galicierne, baskerne og katalanerne fornøyde etter mange år med undertrykkelse fra Franco-regimet og dermed ga dem økt autonomi, var de eksplisitte med å ikke gjøre Spania til en føderalstat.

Det gir Spania et hybridregime der fullmaktene til de autonome regionene i Spania ikke er eksplisitt nevnt, men heller innlemmet i grunnloven som noe de kan oppnå.

Det er ingen langsiktig politisk løsning for sentralregjeringen i Madrid å håndtere utfordringene i de autonome regionene slik de har gjort i den fastlåste situasjonen i Catalonia. Kravene om en grunnlovsreform vil bare tilta i styrke, noe også den spanske staten må forstå. En føderalstat à la Tyskland eller Østerrike kan være en modell å følge også for Spania.

Selv om veien til økt autonomi for baskerne ikke ser ut til å følge samme vei som katalanerne, kommer ikke kravene om mer autonomi til å forsvinne. Baskerne har kjempet for uavhengighet siden Partido Nacionalista Vasco (PNV), som i dag er regionens største, ble stiftet i 1895. Angel Oiarbide, talsmann for grasrotorganisasjonen Gure Esku Dago (oversatt til «Det er i våre hender»), som jobber for å vekke til livs diskusjoner om uavhengighet, mener at kravene om akkurat det vil tilta i årene som kommer:

– Vi vil bare ha den demokratiske retten til å stemme over om vi vil være en del av Spania, eller ikke. I de fire-fem årene vi har jobbet, har vi merket at samfunnet er i ferd med å endre seg. Vi tør å snakke om uavhengighet igjen. Om fire-fem år til, kommer situasjonen i Baskerland til å se veldig annerledes ut.