Kaoset i Catalonia: Et narrespill

Kommentar BARCELONA (VG) Etter å ha malt seg inn i hvert sitt hjørne, befinner Spania seg i en politisk krise landet ikke har sett i moderne tid. Nå fryktes en voldelig eskalering.

Av AXEL STØREN WEDÉN, debattjournalist og kommentator i VG.

Gatene i Catalonias hovedstad våkner i sedvanlig ro denne lørdagsmorgenen. Kafébord settes ut, gatene feies og turistene skal snart tas imot.

Det er lite som tyder på at byen, regionen og landet våkner til en politisk krise som skulle være helt utenkelig i et vest-europeisk land i 2017. I går erklærte Catalonia seg uavhengig fra Spania. Ettersom Catalonia bryter grunnloven, tar sentralregjeringen i Madrid for første gang i bruk artikkel 155 og fratar Catalonia selvstyre, sparker regionalforsamlingen og utlyser nyvalg. Regionalpresidenten Carles Puigdemont, dersom han blir siktet, risikerer 30 år i fengsel.

I symboltunge manøvrer regionen over ble kongens flagg senket fra rådhus og andre offentlige bygninger. Separatistbevegelsen feiret med gledestårer, fyrverkeri og Cava i Barcelonas gater i natt.

Avisforsidene i dag gir uttrykk for hvordan konflikten splitter ikke bare regionen, men også familier, venner og kolleger. Den konservative, katolske og Madrid-vennlige avisen ABC pryder forsiden med det spanske flagget, med statsminister Mariano Rajoy flankert av lederne for PSOE og Ciudadanos, med tittelen «Spania knuser kuppet». I den katalansk-språklige avisen El Punt Avui er forsiden prydet av tittelen «Hei, republikken!», etterfulgt av slagord som «Keep Calm and Enjoy the Republic».

Den unge og lavmælte avisselgeren sier det slik:

– Jeg er for uavhengighet, og hadde Puidgemont ikke erklært oss for det, hadde han sviktet mange millioner mennesker. Men jeg tror situasjonen nå bare kommer til å bli verre. Jeg har en bitter smak i munnen.

For spillet til regionalpresident Carles Puigdemont, der reglene har vært udemokratiske, kommer til å bli slått kraftig ned på. Den kristenkonservative regjeringen til Mariano Rajoys Partido Popular har så langt ikke veket en tomme, har unngått dialog og nektet å snakke om mer selvbestemmelse for katalanerne.

Hvordan sentralmakten nå kommer til å reagere på uavhengighetserklæringen, og hvordan de vil implementere artikkel 155, kan få ringvirkninger over hele Spania. Separatistbevegelsen kommer til å kjøre på narrativet om at de er ofre, og vil motsette seg sentralregjeringens overtagelse av finans, media- og ordensmakten. Demonstrasjoner vil bli holdt, og det manes til «passiv motstand» fra katalanske myndigheter.

Dersom katalanerne blir møtt med like hard hånd av statlig politi slik de ble under folkeavstemningen 1. oktober, kan det oppildne og mobilisere ikke bare andre separatistbevegelser i Spania, men også store deler av landet, til demonstrasjoner og opprør mot Rajoys regjering. På grunn av flere korrupsjonsskandaler, sliter regjeringen hans med legitimiteten.

Selv om Puigdemont og katalanske politikere har oppildnet separatistbevegelsen og gitt dens følgere forhåpninger om det, kommer det ikke til å bli en catalansk republikk. Det er en selvfølge at ingen EU-land kommer til å anerkjenne den nord-østlige delen av Spania som uavhengig.

I den usikre tiden frem til et eventuelt nyvalg, som er berammet 21. desember, vil regionen bli skadelidende.

Turismen har siden folkeavstemningen 1. oktober sunket med 15 prosent og internasjonale selskaper flytter kontorene sine ut av Barcelona én masse.

I iveren etter å tekkes sine egne velgere, har Puigdemont spilt hardt mot hardt. Nå kan han ha begått et politisk selvmord som kaster Spania ut i et kaos landet ikke har sett i morderne tid.