Derfor bør Catalonia bli uavhengig

IMMA CASAS TORRA BROCHS, katalaner.

Mange i Norge har fått med seg det som har hendt i Spania den siste tiden, men for katalanerne er dette bare en eskalering av noe som har pågått i en årrekke, og som dessverre har vært lite kjent utenfor Spanias grenser. Catalonias status som nasjon går langt tilbake i tid.

IMMA BROCHS. Foto: PRIVAT

Jeg er første generasjonen som vokser opp etter diktator Francisco Francos død, og har fått være vitne til hvordan Catalonia blomstret igjen etter en påtvungen dvale.

I 1979 ble et nytt selvstyre-statutt vedtatt ved folkeavstemning (det forrige var fra 1932, men ble avskaffet av Franco etter den spanske borgerkrigen). Statutten er en konstitusjonell lov som definerer Catalonia som et selvstyre innenfor Spania.

Etter hvert fikk vi lærebøker på katalansk, aviser, radiosendinger, vår egen tv-kanal og katalansk politi. Litt etter litt bygget Catalonia seg opp nok en gang. En drøm var forankret dypt i hjertet til det katalanske folket, som i så mange år hadde opplevd alle mulige krenkelser fra Spania.

Catalonia bidro til oppbygging av Spanias demokrati, og var ikke bare en økonomisk motor, men også en pådriver for modernisering og stabilitet i landet. I tillegg arbeidet Catalonia aktivt for å få Spania tilbake til europeiske og internasjonale institusjoner.

Etterhvert så man imidlertid at det politiske Spania sluttet å utvikle seg i den retningen som det katalanske folket ønsket. Som en følge av dette, godkjente et stort flertall av det katalanske parlamentet et forslag til nytt selvstyre-statutt. Dette forslaget utløste en kampanje av ren «katalanofobi» blant spanske politikere. Den endelige teksten, som ble sendt til folkeavstemning i 2006, var svært forskjellig fra det katalanske forslaget, men ble likevel vedtatt ved avstemning.

I 2010, fire år etter at den reviderte statutten trådde i kraft, avgjorde grunnlovsdomstolen å annullere store deler av statutten, noe som resulterte i enda flere innskrenkninger av selvstyre i Catalonia. Grunnlovsdomstolen, satt sammen av embetsmenn håndplukket av de to største partiene i Spania, PSOE og PP, endret en statutt som var vedtatt ved demokraktisk valg.

Catalonia har opplevd en kontinuerlig endring av sine myndighetsområder, neglisjering og underinvestering i grunnleggende infrastruktur, og en sårende forakt mot katalansk språk, kultur og væremåte.

Da det ikke hadde vært mulig å få til en avtale om folkeavstemning med Spania, forsøkte den katalanske regjeringen å gjøre stortingsvalget i Catalonia i 2015 om til et folkeavstemningsvalg. Et eventuelt flertall for partier som støttet uavhengighet for Catalonia, ville da anses som et demokratisk mandat for å starte prosessen mot uavhengighet.

Resultatet av dette valget ga flertall i parlamentet for å starte prosessen, og 1. oktober 2017 var dagen det katalanske folket ble kalt til å avgi sin stemme om Catalonias fremtid. Spanias håndtering av avstemningen var en skam. I forkant ble folkeavstemmingen boikottet med alle mulige midler: arrestasjoner, konfiskering av stemmesedler, konvolutter og urner, dataangrep (140 websider ble stengt), angrep mot postutsendelser. 16 embetsmenn tilhørende den katalanske regjeringen ble arrestert 20. september.

Folkeavstemningen ble likevel muliggjort takket være et bestemt og forent folk. Selv om denne måtte foregå mens katalanerne opplevde politivold, trusler, stengte valglokaler, samt tyveri av stemmer og stemmeurner. Spanske politikere, med president Rajoy i spissen, gjentok gang på gang at spansk politi hadde håndtert situasjonen slik den måtte håndteres, og avfeide all kritikk om brutal oppførsel og maktmisbruk av politiet. « Vi gjorde det vi måtte. I dag vant demokratiet, fordi grunnloven ble overholdt », sa han i etterkant av folkeavstemningen. Den dagen gikk Spania ugjenkallelig over grensen.

Mange i Spania har støttet Catalonia gjennom flere fredelige demonstrasjoner de siste ukene, noe vi er utrolig takknemlige for. Men det er også mange som har vist en stor forakt for katalanerne. 10 000 politimenn ble sendt fra flere steder i Spania til Catalonia. Vi har sett bilder av store folkemengder ta avskjed med politimennene, omringe dem med spanske flagg og rope: «Gå og ta dem!»

9. november 2014 stemte folk med tårer i øynene, det ble kun et symbolsk valg, men et valg støttet av folket. Den 1. oktober stemte folk igjen med tårer i øynene.

Politivold som ble utøvet mot fredelige velgere er et sår vi ikke kommer til å glemme. Både av respekt for de som opplevde den, men også av respekt for vår egen verdighet.