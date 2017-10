Somalia trenger hjelp

Kommentar Det barbariske terrorangrepet i sentrum av Mogadishu viser hvilken fiende Somalias folk og regjering står overfor.

I ti år har al Shabaab, med tilknytning til terrornettverket al Qaida, med brutal vold forsøkt å ødelegge alle forsøk på å stabilisere og utvikle Somalia. De angriper sivile, myndigheter og sikkerhetsstyrker. Hovedstaden Mogadishu har ofte vært åsted for store terrorangrep, men ingen har krevd flere menneskeliv enn lørdagens terrorangrep. Minst 300 mennesker ble drept og flere hundre såret i en eksplosjon som la et bykvartal i ruiner. Ingen har påtatt seg ansvaret for ugjerningen, men Al Shabaab antas å stå bak.

Tidligere kontrollerte den ekstreme islamistiske gruppen store landområder. De er blitt drevet på retrett av regjeringsstyrker, med støtte fra Den afrikanske unionens fredsbevarende styrke (AMISOM) og amerikanske luftangrep. Men når Al Shabaab har lidd militære har de i stedet trappet opp terrorangrepene, og det er åpenbart at krigen langt fra er over. Terroristene fortsetter å spre død, ødeleggelse og uro i Somalia og regionen. Terror bør møtes med sterkere internasjonalt samhold og større besluttsomhet.

Somalia trenger ikke bare militær støtte. Krig, terror og nød har i en årrekke drevet en stor del av befolkningen på flukt. Landet er i høy grad avhengig av sivil bistand og humanitær assistanse. For å oppnå fremgang er det nødvendig å bygge robuste sivile institusjoner i et samfunn som i flere tiår har vært splittet og konfliktfylt. Somalia har gjort fremskritt de senere årene, landet har fått en ny president og administrasjon. Det har gitt et berettiget håp om en lysere fremtid. Men sentralmakten er svak og motsetningen mellom ulike klaner svekker samholdet.

Somalias krise forsterkes av at landet er rammet av alvorlig tørke. Av Somalias nær femten millioner mennesker er over seks millioner avhengige av nødhjelp. Over tre millioner mennesker mangler mat. 388.000 barn er akutt underernærte. VGs rystende reportasjer fra flyktningleirene i Puntland viser hvilken prekær sultkatastrofe som nå utspiller seg i Somalia og tre andre afrikanske land. I en årrekke har krig, terror og nød drevet en stor del av befolkningen på flukt.

Somalia står overfor enorme utfordringer som ikke lar seg løse uten langvarig, internasjonal bistand. Al Shabaabs grufulle terror viser hvor mye som står på spill. Det internasjonale samfunn kan ikke tillate at Somalia på ny blir en mislykket stat.