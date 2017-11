Ikke rom for mer

Leder Blant de gledelige nyhetene når regjeringspartiene, Venstre og KrF i dag skal starte forhandlinger om statsbudsjettet, er at de to småpartiene vil ha mer innstramming enn regjeringen.

KrF går inn for å dempe oljepengebruken med 2 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett, Venstre kutter også. Og det er et riktig signal.

Samtidig vil KrF og Venstre ha mer til sine hjertesaker. Og inndekningen synes til dels å være kreativ. Begge parti vil for eksempel spare millioner på kutt i uttransport av mennesker som ikke skal være i Norge. Men her er det kø også når antall asylsøkere går ned. Å sende ut for eksempel kriminelle raskest mulig, bør prioriteres.

I tillegg finnes de sedvanlige triksene, som å spare på standardisering i staten og økt utbytte fra statseide selskap. Venstre finner mer enn halvannen milliard ekstra ved å doble regjeringens avbyråkratiseringsnorm, mens KrF finner 700 millioner ekstra på effektivisering. Så enkelt kan det altså gjøres.

Mye av den harde inndekningen gjøres ved å plusse på milliarder ekstra i moms og avgifter. Og det er i alle fall ekte penger. Noen av forslagene er dessuten fornuftige, som å skrote taxfree-ordningen, noe både Venstre og KrF vil. Venstre foreslår dessuten å fjerne kontantstøtten, som gir dem over en milliard ekstra i handlingsrom. Og det er bra.

Men i den andre enden fyker pengene ut igjen på tiltak som ikke er verdt pengene. KrF vil for eksempel ha en lærernorm, som i budsjettet deres ser billigere ut enn den er, fordi kostnadene løper først fra neste høst. Men om denne normen vedtas, tar Norge på seg faste og høye årlige utgifter uten at ekspertene går god for tiltaket.

Den sittende regjeringen har omtrent brukt alle muligheter de har fått til å skru opp oljepengebruken. Dagens Næringsliv skrev i går at Siv Jensen snart har brukt 1000 milliarder oljekroner. Det er selvsagt rekord, og voldsomt for en borgerlig regjering som slett ikke gikk til valg på å blåse opp offentlig sektor.

Derfor er gledelig at partiene utenfor regjering angriper pengebruken. Om Venstre og KrF virkelig mener alvor med å få ned oljesløseriet, kan de benytte anledningen i forhandlingene om budsjettet nå i november. Da holder det ikke bare å kutte kreativt, det må reelle kutt til.