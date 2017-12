– Hyll en politiker!

Debatt Den siste uken har en pensjonert generalløytnant skapt debatt med sitt upresise angrep på politikerne. Jeg har ikke lest boken, men det jeg har lest om boken er mer enn nok.

SIGBJØRN AANES, avtroppende statssekretær, Statsministerens kontor (H)

I forrige uke uttalte eks-militær-topp Robert Mood at han er mer skremt av en norsk politiker valgt av folket og utnevnt til statsråd av kongen, enn han er av Russlands president Vladimir Putin.

Sigbjørn Aanes. Foto: Patrick da Silva Sæther, VG.

Det er noe umusikalsk med en eks-militærtopp som lefler med den type antidemokratiske uttalelser.

Mood er i tillegg nyvalgt president i den politisk nøytrale frivillige organisasjonen, Røde Kors. Jeg lurer på om de som valgte han fremdeles er fornøyd med det nøytrale valget.

Jeg vet ikke hvordan det er med dere andre, men jeg trives best med militærfolk som hyller demokratiet. Selv om de måtte være uenige med politikken eller personene som fremfører dem.

Det er nesten noe hybridkrig-aktig over Mood som bruker sin troverdighet på å nøre opp under politikerforakten. Mood gir næring til nettrollenes og andres politikerforakt og stadige oppgulp mot norske politikere.

Jeg mener at folk bør slå tilbake og heller hylle politikerne våre. Og jeg skal forklare hvorfor.

I dag har jeg min siste dag på jobb for statsminister Erna Solberg. I over syv år har jeg jobbet med henne. De siste fire på statsministerens kontor.

Jeg har elsket hver eneste dag i politikken. Jeg har vært heldig. Jeg har fått minnerike opplevelser, møtt mange forskjellige mennesker, deltatt spennende reiser og fått påvirke.

Prisen for denne jobben er det likevel barna, og de nærmeste, som betaler. Jeg har vært mye borte, men verst sier barna det er når jeg er hjemme men likevel bare snakker i telefonen, eller er opptatt med andre ting når jeg er hjemme hos dem. Tilbakemeldingene har vært mange. De har truffet. Jeg er ikke alene. De fleste klarer kombinasjonen med familie utmerket, men mange opplever dilemmaet og allikevel fortsetter de. Fordi de vet de gjør en viktig jobb. Ikke for seg selv, men på vegne av oss andre.

Jeg har vært politiker fordi jeg vil være med å påvirke Norges fremtid og det samfunnet vi lever i. Jeg har tre barn og er veldig opptatt av at norsk skole bør være den beste i verden, at alle barn får like muligheter og at vi hele tiden forbedre velferdssamfunnet slik at det er bærekraftig. Hvis ikke er det mine barn som må ta regningen og belastningen for at vi ikke gjorde jobben vår.

Slik tror jeg alle politikere tenker. Det er uavhengig av om de er i lokal, regional eller nasjonalpolitikken. Politikere har gode intensjoner med det de gjør. De brenner for sine viktige saker. For å gjøre det bedre i lokalmiljøet, i landet, eller også påvirke internasjonalt.

Jeg tror nemlig alle politikere har gode intensjoner. De vil noe. De vil noe godt.

Jeg er for eksempel rykende uenig med Audun Lysbakken i veldig mye. Men, jeg vet at Audun vil godt. Han tror bare hans løsninger er bedre enn Høyres.

De fleste politikerne jobber hardt. Knallhardt. Erna startet i Bergens-politikken. Hun var med i det lokale skolestyret. Hun kom inn på Stortinget 28 år gammel, og har siden den gang har hun arbeidet systematisk og mye. Ja, faktisk så mye at jeg sliter med å forstå hvordan hun holder ut det tempoet hun har. Hun er ikke alene.

Det sitter politikere i ditt nærmiljø og jobber kvelder, netter og helger for å bidra til å gjøre ditt nærmiljø enda bedre, på samme måte som i rikspolitikken.

Jeg har et godt forhold til mange politikere fra alle ulike partier. Jeg vet de er genuint opptatt av å gjøre Norge bedre. Felles har de også at de får mye kjeft. Hver og en av dem kunne enkelt valgt seg andre karrierer. Karrierer med mindre jobb og de fleste med mer lønn. Med mindre kjeft og mer forutsigbarhet. Det er ikke synd på disse. De har valgt det selv. Likevel bør vi takke dem.

Den største helten er likevel lokalpolitikeren. De som går på kommunestyremøter og utvalgsmøter på fritiden. De har ikke tid til særlig mye annet enn jobb, familie og politikken. Jeg kjenner en som dette. Hun heter Renate bor på Stokmarknes og er alene med datteren på 12 år. Renate har i mange år vært fast møtende eller vara til kommunestyret for Venstre. Hun bruker mange timer hver uke på politikken. Partimøter, sakspapirer og utvalg. Dette tjener hun ingenting på. Det vil si så godt som ingenting. I lokalpolitikken er det kanskje noen vafler og en middag i ny og ne. En mindre økonomisk godtgjørelse.

På mine reiser med statsministeren har jeg møtt mange lokalpolitikere og opplevd hvordan de med glød og entusiasme brenner for å skape et enda bedre lokalsamfunnene. Jeg har mange ganger tenkt at jeg ikke forstår hvordan de makter å ofre så mye for folk rundt seg.

Og selv om vi justerer kommunegrenser og fylkesgrenser er vi alltid avhengig av dette engasjementet lokalt. De som tar bryet med å styre kommunene slik at vi andre får de tjenestene vi skal ha.

Ofte får de kjeft i aviser og på sosiale medier. Det kan gå ut over både dem selv og familiemedlemmer. Likevel holder de fleste ut.

De som tar bryet med å styre kommunen slik at vi andre får en god skole, eldreomsorg og alle de andre viktige tjenestene de har ansvar for. De får ofte kjeft i aviser og på sosiale medier. Det kan gå ut over både dem selv og familiemedlemmer. Likevel holder de fleste ut. Mitt håp er at vi heller kan takke dem. Takke for den innsatsen de gjør på vegne av oss alle.

Takk for meg.