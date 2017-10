Her er det politiske langtidsvarselet

Kommentar Det er vanskelig å få øye på hva som skal true Solberg-regjeringen. Arbeiderpartiet driver selvskading samtidig som den økonomiske veksten kommer og løser flere av Ernas problemer.

Himmelen ser blåblå ut. Det er riktignok et lite lavtrykk der borte i nordvest hvor Arbeiderpartiet holder til. Men det vil bare gi svært lokale regnbyger. For på borgerlig side, hvor partiene egentlig gjorde det slutt etter valget, har følelsene blusset opp igjen. Slikt skjer visst ofte etter en krangel. Det blir varmere enn på lenge. Uten å dvele for mye ved det, kan vi gjette at partiene vil finne sammen om et statsbudsjett.

Ja, selv Trond Giske innrømmer at det går bra for de blå. -Jeg hører lyden av fire borgerlige partier som blir enige, sa Arbeiderpartiets nestleder til Adresseavisen etter fremleggelsen av statsbudsjettet i forrige uke. Det utspillet kan selvsagt ha noe å gjøre med at Giske ikke er ferdig med husvasken i eget parti. Når han bare får tak i den Vanish-sprayen mot de tøffeste flekkene, kan han utfordre Solberg.

Men soundtracket til den splatterfilmen må han i tilfelle ordne selv. For til og med Aps favorittband har de borgerlige stukket av med. Da D.D.E holdt sitt 25-årsjubileum i helgen var det Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande som var backstage med Bjarne Brøndbo. Og han kunne ikke ha skjenket sine blåblå venner en mer passende låt enn «Det går likar no».

For ikke nok med Aps interne problemer, nå peker også de økonomiske pilene opp. Og økonomisk vekst, det er slikt som kan løse de fleste av en statsministers store problemer. Ledigheten i Hordaland er nå den laveste på to år. Og i Rogaland var fallet i ledighet i september raskere enn på mange år. Finansdepartementet regner med en vekst på 2,5 prosent neste år. Om det slår til, betyr det at Erna og Siv mye enklere kan fikse vriene problemer som lav sysselsettingsandel. Høykonjunkturen ordner opp, selv om Erna og Siv selvsagt vil forklare det med egne politiske grep.

I tillegg går det bra i landene vi handler med. Utsiktene er mye bedre enn ekspertene så for seg bare for et halvår siden. I forrige uke kom Det internasjonale pengefondet med et oppjustert syn på hele verdensøkonomien. Sverige går så godt at de har begynt å vente på nedturen. Svenskene regner med et overskudd på statsbudsjettet på 44 milliarder neste år. I Danmark spår de for første gang på ti år en økonomisk vekst på over to prosent neste år. Danskene vil importere arbeidsinnvandrere og øke pensjonsalderen for å få nok arbeidskraft. Eurosonen gjør det og overraskende bra. Faktisk vokser alle land i OECD for første gang siden 1991. Kina regner også med høy vekst. USAs oppgang går ganske sakte, men det betyr også at den kan vare lenger.

Vekst i industriproduksjonen, investeringer og internasjonal handel er bra. For Norges velstand er bygd på handel med utlandet. Men selvsagt finnes mange skjær i sjøen, som boligbobler, brexit, proteksjonisme, høy gjeld og farene ved for rask innstramming i pengepolitikken. Mange land sliter dessuten fortsatt. Blant dem råvareeksportører, som Norge.

Men nå kommer oljen og. De store europeiske oljeselskapene tjener mer nå enn da oljeprisen lå på det dobbelte i første halvdel av 2014, ifølge Goldman Sachs Group Inc.

Og det blir bedre. Arctic Securities spår at oljeprisen skal ligge på 75 dollar fatet i 2020. Om det slår til, blir det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup en sann svir. For da vi planla det feltet, sløste oljebransjen vilt både med sine egne og våre penger. Nå er derimot kostnadene rekordlave. Tre år etter oljeprisfallet er det mulig å tjene mer på oljen enn da prisen var på topp. Det sier noe om at det er sunt med en nedtur.

I Norge AS derimot, er det omvendt. Vi sparer ikke i nedturer, men bruker mer offentlige penger for å holde hjulene i gang. Deretter er det meningen at vi skal knipe inn i oppgangsperioder.

Som altså er nå. Men sparing var ikke opposisjonen videre interessert i da statsminister Erna Solberg møtte i spørretimen på Stortinget onsdag. Seansen ble preget av klager over statsbudsjettets små og store kutt. Men det mest iøyenfallende var egentlig ikke at regjeringen kutter i gode formål. Tvert om. Det er mer overraskende alt det Finansdepartementet faktisk har sagt ja til i fire år med borgerlig regjering. Med Siv Jensen som finansminister har staten betalt for ting som at voksne folk skal få dra på linedance-kurs og på tematur med Folkehøyskolen.

Når det ikke er mer å klage på, har vi det for godt. Og med de gode tidene, får innsparingsargumentet ytterligere vekt. Vi må slutte å dynke Norge i oljemilliarder. Nå er det næringslivet som skal omstille seg og stå på egne ben.

Linedance får man altså besørge selv fremover. Eller i hvert fall frem til neste krise. Og det skal nok gå bra. For som det heter i statsbudsjettet for 2018: «Større optimisme og økt kjøpekraft er ventet å løfte forbruket i husholdningene». Oversatt til D.D.E'sk betyr det «rai rai».

Og da kan det jo bli like gøy å jobbe som å linedance.