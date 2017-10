Skjebnedager i Catalonia

Leder Krisen i Catalonia må løses i en politisk dialog, ikke i overdreven maktbruk og voldelige konfrontasjoner.

Dette blir en skjebnesvanger uke for Spania og for regionen Catalonia. På torsdag vil den katalanske president Carles Puigdemont tale til regionsforsamlingen i Barcelona. Det kan bli hans siste mulighet til å erklære uavhengighet. Dagen etter er det ventet at Senatet i Madrid vedtar lover som i praksis fjerner katalanernes selvstyre.

Puigdemont og hans regjering vil da bli avsatt. Madrid kommer til å ta over styringen av viktige offentlige tjenester og det vil bli nyvalg om seks måneder. Den spanske statsadvokaten har advart Puigdemont om at han vil bli arrestert og tiltalt hvis han erklærer uavhengighet. Strafferammen er inntil 30 års fengsel.

Med den massemobilisering og polarisering som allerede har funnet sted denne varme, politiske høsten i Catalonia er det ingen som tror at denne krisen er over bare fordi Madrid for første gang tar i bruk artikkel 155 i grunnloven. Det betyr bare at krisen går over i en ny og potensielt farlig fase.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: En varslet ulykke

Katalanske institusjoner, som politistyrken og offentlige massemedier, vil komme under et voldsomt krysspress fra sentrale og lokale myndigheter. En ytterliggående venstrebevegelse i Catalonia, CUP, tar til orde for massiv sivil ulydighet mot «den største aggresjonen mot sivile, individuelle og kollektive rettigheter» siden Franco-diktaturets tid. Det er en åpenbar fare for konfrontasjoner i gatene. CUP har stor betydning ettersom de er støtteparti for Puigdemonts regjering.

Den spanske regjeringen, med støtte fra opposisjonspartier, bruker en tidligere ubenyttet paragraf i grunnloven for å tvinge katalanere til å oppgi planen om uavhengighet. At de formelt har retten på sin side kan ikke rettferdiggjøre hardhendt og overdreven bruk av statsmakten. Det mislykkede forsøket på å stanse folkeavstemmingen i Catalonia 1. oktober med bruk av opprørspoliti viste hvor galt det kan gå. Alt må gjøres for å unngå lignende, eller enda verre, konfrontasjoner de kommende dagene. Politiske konflikter må løses i forhandlinger, med respekt for loven og for demokratiske prinsipper.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Siste akt i skjebnedrama