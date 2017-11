Innvandring ble hennes problem

Kommentar I dag fikk vi se en offentlig ordkrig mellom finansministeren og hennes etatssjef. Det er kraftig kost.

Her er noen av de viktigste nyhetssakene i løpet av siste døgn: «SSB-sjefen går av». «SSB-sjefen går ikke av».

Jeg kan knapt huske en mer dramatisk dag i det norske embetsverket. SSB-sjefen Christine Meyer møtte fredag morgen som avtalt sin eier Siv Jensen - med advokat. Flere medier hadde kvelden i forveien meldt at hun skulle gå av. Men så ville ikke Jensen møte henne, på grunn av advokaten. Og Meyer avviste samtidig at hun skulle gå av.

Det må ha vært en overraskelse for Finansdepartementet, som nok hadde planlagt at Meyer bøyde av og gikk. Når det ikke skjedde, fikk vi noe så uvanlig som hastepressekonferanser og løpende dekning på Finansdepartementets nettsider. Vi ble vitne til en åpen krig mellom en etatsleder og statsråden, hvor begge påsto den andre hadde skylden.

Det var ikke vakkert. Men det minner litt om House of Cards.

De første anklagene mot Meyer kom via anonyme regjeringskilder i mediene torsdag. Når Meyer bet tilbake, var det nok et spørsmål om ære. Hun har ikke så mye å tape. Siv Jensen har sagt rett ut at hun ikke vil ha henne til sjef, hun kan ikke lenger leve med en uttalt innvandringsliberaler, og som i sitt forsøk på omorganisering rammet innvandringsforskningen ved SSB. Siv Jensen må redde sitt eget skinn. Og det var på Meyers vakt det brøt ut borgerkrig i Byrået.

Bakgrunn: Trenerte kontroversiell innvandringsrapport

Om Siv Jensen og styret i SSB virkelig har vært så tydelige motstandere av omorganiseringene som de nå hevder, tror jeg ikke. Men i gamle, ulne referater kan man finne det man trenger. Ja, man kan også finne at det har vært bred enighet om at SSB i møte med ny teknologi og digitalisering bør effektivisere og gjøre noe med sin digre forskningsavdeling. Siv Jensen ville jo det.

Og det kunne Jensen valgt å støtte. Men hun backet ut. For da det ble snakk om å flytte folk og bytte ut de kjente modellene til SSB, da eksploderte det.

Tidligere SSB-sjef: Et politisk kupp

Da Meyer kom seg gjennom første runde med kontroverser i vinter, var det fordi de fleste av oss ikke forsto hva nerdene kranglet om. Det var runde to, den i høst, som ga Meyer alvorlige problemer. For da begynte det å handle om innvandring. En av forskerne på feltet, Erling Holmøy, var besluttet sendt til Kongsvinger og plassert i statistikkavdelingen. En kraftig degradering altså, som også skulle ramme 24 andre forskere.

Les mer: Tidligere finansminister skeptisk til SSB-satsing

Problemet til Meyer er at hun selv har engasjert seg i innvandringsdebatten. På den liberale siden. Meyer har sagt hun er skeptisk til innvandringsregnskap og at innvandring er en kampsak hun er villig til å gå i tog for. Skepsisen til innvandringsregnskap har hun gjentatt flere ganger, også i det siste.

Og det må selvsagt være greit å være noe så sjeldent som en uttalt innvandringsliberaler i norsk offentlighet. Men det er verre når du leder SSB.

Embetsverket skal være nøytralt og tjene politikerne, uansett hvilken farge regjeringen har. Meyer havnet med sine uttalelser i konflikt med sin egen sjef. Og Frp opplevde da også å få nei da de ba SSB regne på innvandring og kriminalitet.

Skaffer støtte: SSB henter inn PR-hjelp

Selv om mange av dem som engasjerte seg i SSB-saken var mer opptatt av modellene enn av innvandring, så ble innvandring Meyers problem.

Bare mistanken om politisk overstyring var nok da SSB skulle gjøre noe så upopulært som å sparke folk. Og alle som har vært borti omorganisering, vet jo at bak lag og lag med formalisme kan trynefaktoren titte frem.

Kollega er uenig med mannen bak innvandrerregnskapene: Misvisende om kvalitetskontroll i SSB

Det betyr ikke at problemene i SSB er over. Tvert om. Tilliten til Byrået er svekket. Norges smarteste forskere krangler offentlig. Og en rekke flinke folk har sluttet. Forskningsmiljø kan forsvinne. Og endringer som SSB må gjennom, er satt på hold med en kraftfull beskjed til motkreftene om at det meste kan reverseres.

Det blir en svært vanskelig jobb å fullføre den omorganiseringen. Og hva sjefen egentlig vil, det er ikke godt å vite.