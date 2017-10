Den ville vestlige debatten

Kommentar At Siv Jensen iførte seg indianerkostyme var en ikke-sak. Men den heftige debatten i etterkant har likevel vært interessant, og litt viktig.

Nasjonalisme og identitetspolitikk er sentrale ingredienser i den for tiden fosskokende tidsåndsgryten. Skråsikkerheten rår, mens kompromisser og mellomposisjoner møtes med forakt. Med nye tider dukker det også opp nye begreper. «Centrist Dad» – sentrumsorientert pappa – er det nye nidnavnet på litt moderate og (i egne øyne) fornuftsorienterte menn i 40-åra, som oppfordrer (ofte) unge debattanter til å senke skuldrene en smule, og ikke være så absolutte og radikale hele tiden.

Jeg føler meg absolutt truffet. Jeg er en «Centrist Dad», og ja, jeg er komfortabel med det.

Med dette som utgangspunkt vil jeg herved advare alle som ennå ikke har falt av: Følgende analyse er utført av en middelaldrende, passe desillusjonert mann, lys i huden og med midtnorsk bakgrunn, og den vil nok for en del oppleves som altfor konsensussøkende, og muligens litt belærende, slik faderlige råd gjerne er.

Hovedpoenget er: Det var helt uproblematisk at Siv Jensen iførte seg indianerkostyme og delte bildet til sine følgere på Instagram. Men debatten i etterkant har likevel vært interessant – og litt viktig.

Det føles nesten surrealistisk at vi diskuterer saker som dette, men det er slik det er, og det kommer til å bli mer av det. «Krenkomani», kalte skribenten Esther Moe dette fenomenet på kronikkplass her i VG, med kraftig og velformulert slagside mot oss som kuraterer samfunnsdebatten etter beste evne. Moes mediekritikk ble applaudert fælt i sosiale medier, ikke minst fra folk som selv, ironisk nok, brukte hele uken på å diskutere problematikken.

Det er alltid populært å «disse» media og journalister, og beskylde oss for «klikkhoreri». Men kritikken retter seg dermed implisitt også mot vanlige folk, lesere og debattanter. For sakene om Siv Jensen, Pocahontas, krenkelser og identitetspolitikk, ble svært mye lest, delt og diskutert. Det kan nok skyldes at de er enkle å forholde seg til, med klare og tydelige fronter og masse halloi. Men også fordi det er viktige spørsmål som reises.

Et nytt og kronglete begrep etablerte seg denne uken: «Kulturell appropriasjon.» Det handler om at vi bruker og viderefører tradisjoner fra andre kultur, noe som skjer støtt og stadig – og heldigvis – i vår stadig mer sammenvevde verden. Problemet oppstår ifølge kritikerne når en dominerende kultur rapper ting fra en underprivilegert gruppe og implisitt gjør (litt) narr av sistnevnte. På 1920-tallet malte eksempelvis hvite skuespillere seg med skokrem i ansiktet for å fremstille svarte mennesker, og (det vi en gang kalte) indianere og samer og andre urfolk som har lidd urett opp gjennom historien ble fremstilt som eksotiske og tidvis latterlige figurer i populærkulturen.

Det var nettopp dette som gjorde at sametingspresident Aili Keskilato stemplet Siv Jensens Hollywood-inspirerte Pocahontas-kostyme som «smakløst», og mente det hele minte om fordums «kolonist-holdninger».

Så tok det av. Noe så voldsomt. Det aldri hvilende Facebook-høgre-kommentariatet raste i kjent stil mot «krenkelseshysteriet», og fikk for en gangs skyld noe nær uforbeholden støtte fra tunge venstresidefolk som Hadia Tajik og Marte Gerhardsen, mens en ung og innflytelsesrik stemme som Skam-skuespiller Ulrikke Falch (hun har en million følgere på Instagram) støttet de påstått krenkede og refset «hvite, eldre, privilegerte og bekymringsløse menn uten noen som helst kulturell, religiøs eller historisk forståelse for hva urfolk verden over har vært utsatt for».

I USA er slike debatter enda mer giftige, og VG-skribent Stian A. Lothe viste i en god kronikk hvilke absurde utslag kulturell appropriasjon undertiden får ved amerikanske universiteter. Identitet og kulturelle markører blir stadig viktigere, og motsetningene og mistenksomheten på tvers av grupperingene vokser. Så mye at den nasjonale samtalen synes å ha gått mer eller mindre i oppløsning, noe som banet vei for en absurd presidentkandidat som Donald Trump, skal vi tro den sentrumsliberale New York-professoren Mark Lilla. Han utga nylig boken «The Once and Future Liberal: After Identity Politics», og har fått atskillige bøtter med kjeft fra identitets-orienterte venstreintellektuelle for ønsket om en mer samlende amerikansk fortelling.

Den amerikanske venstresiden understreket – før den kulturelle vendingen i 60-årene – viktigheten av en felles amerikansk identitet, på tvers av ulike (og dype) kulturelle og etniske skillelinjer. Siden ble «melting pot»-metaforen erstattet av den identitetspolitiske «salad bowl», og det som forente ble gradvis erstattet av det som skilte. Gruppeidentiteten utkonkurrerte fellesskapsidealet.

Frigjøringsbevegelsen – de svarte, kvinnene, og senere de homofile – utfordret fortjenstfullt de hvite patriarkenes definisjonsmakt over hvilke verdier samfunnet skulle baseres på, og man må langt ut på den reaksjonære høyresiden for å finne dem som i fullt alvor mener at 50-tallets verdikonservative monokulturalisme er noe å strekke seg etter. Men likevel må man, med Mark Lilla, spørre: Er den stadig tiltagende dyrkingen av kulturelle forskjeller og særtrekk potensielt farlig?

Svaret er etter min mening utvilsomt ja. «United we stand, divided we fall», som det heter (fabelmakeren Æsop sies gjerne å være opphavsmannen). Det burde jo ikke være et kontroversielt standpunkt, tvert imot. De aller fleste ønsker et samfunn med mest mulig «sammenhengskraft», et av moteordene fra den danske kulturkampen på begynnelsen av 2000-tallet. Men ulikt kristen-nasjonalistene som satte tonen i den debatten, må alle nå ta innover seg en gang for alle at Norge irreversibelt er blitt et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, der det ikke er majoritetens prerogativ til enhver tid å definere hvilke standarder som skal gjelde.

Det blir dermed for enkelt å harselere med sametingspresident Keskilatos – og andres – reaksjoner på Jensens harmløse Månestråle-stunt, og nærmest på instinkt nedsable alt som handler om kulturell appropriasjon og andre identitetspolitiske uhumskheter. Dette er følsomme spørsmål, som må behandles med respekt. Vi sier ikke «neger» lenger, og det handler om allmenndannelse, om folkeskikk.

Men den samme oppfordringen går sannelig også til de identitetsbevisste som til stadighet hisser seg opp over alskens «overtramp», gjerne på vegne av andre, og som mistenkeliggjør folks motiver og intensjoner, så å si på autopilot. Kulturer er dynamiske, de er bastarder, de er urene, de er alltid i utvikling, og ingen eier dem. La oss hylle det åpne mangfoldet istedenfor å verne om de trange særegenhetene.

Stempelputen og offerrollen er fristende, men fordummende redskaper – bruk dem minst mulig.

Hilsen «Centrist Dad» (43).