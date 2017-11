Borgerkrig i Byrået

Sjefen for SSB er innkalt på teppet til Siv Jensen. Hvordan det går kommer an på om det er Frp-lederen eller finansministeren som møter.

I Norge vet vi mer om innbyggerne våre enn i de aller fleste land, ja vi slår til og med diktatur. Og derfor lykkes vi ofte med målrettet politikk. Vi har best underlagsmateriale.

Les mer: SSB-forsker før nytt oppvaskmøte: – Om det blir negativt, er det klart mange vil søke seg vekk

Men nå er det krig i Statistisk sentralbyrå, en av de sentrale leverandørene av slik informasjon. Krigen har vart lenge. Men for et par uker siden eksploderte det. De store mediene er på. Og Norges smarteste økonomer. Derfor må sjefen for Byrået, den tidligere høyrepolitikeren Christine Meyer, i dag på sitt andre oppvaskmøte hos Siv Jensen.

Bakgrunnen er en omorganisering Meyer har igangsatt. Hun vil at forskerne i SSB skal ta i bruk nye modeller når de spår om fremtiden. Og hun vil flytte 25 forskere over i statistikkavdelingene.

Les mer: Tidligere finansminister skeptisk til SSB-satsing

Meyer mangler legitimitet, sies det. Det er jo samfunnsøkonomer som skal lede SSB, slike med utdannelse fra Økonomisk Institutt i Oslo. Men Meyer er siviløkonom, utdannet i Bergen. Folk som henne har nedsettende blitt kalt «handelskandidater» i Byrået. Akkurat det er selvsagt stokk konservativt. Og mye av sinnet handler om frykt for å miste autoritet, redsel for at det gamle, kjente systemet svekkes.

Les også: Her er den omstridte SSB-rapporten

Det kan alle kjenne seg igjen i. Og særlig Meyer. For hun er ekspert på omstilling i bedrifter, som hun har forsket på i flere år. Men den kunnskapen har vist seg vanskelig for henne å omsette i praksis. Nå er ekstern PR-krisehjelp leid inn for å håndtere bråket i SSB.

I vinter kom kritikken mest fra venstresiden. Det handlet om frykt for at omorganiseringen var et angrep på en romslig offentlig sektor, at modellbyttet ville svekke velferdsstatens underlagsmateriale og skade trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

Les også: Holdt tilbake kontroversiell innvandringsrapport

SSB-forsker svarer: Misvisende om kvalitetskontroll

Nå i høst kommer kritikken også fra høyresiden. Da det ble kjent at forsker Erling Holmøy med sine såkalte innvandringsregnskap var en av de degraderte, ble det flerfrontskrig. Fra innvandringskritisk hold lyder påstander om knebling og overstyring, fordi Meyer selv er imot innvandringsregnskap.

Opposisjonen nølte ikke. Liv Signe Navarsete (Sp) og Trond Giske (Ap) har stilt kritiske spørsmål til Siv Jensen, som i svarene er bekymret og påpasselig med å lempe ansvaret over på Meyer. Men Siv Jensen som «eier» SSB, har selvsagt visst om omorganiseringen hele tiden. Finansdepartementet har selv bedt SSB om å skjerpe forskningen sin. Likevel: Nå har Jensen satt alt på vent. Og Meyers omorganisering henger i en tynn tråd.

Kommentar av Skartveit: Frykten for tallene

Omorganiseringsekspert Meyer undervurderte altså motkreftene. Men hun kunne med rette forventet seg mer støtte. For modellene Meyer vil at SSBs forskere skal ta i bruk, er modeller av den typen Jensen liker. I alle fall partilederen Jensen.

Dette kan være konsekvensen: SSB vil stivne uten akademisk forskning

Siv Jensen og Frp angrep SSB-modellene, blant annet en ved navn «Kvarts», allerede i 2004, ifølge Klassekampen. Frp mente modellen var for keynesiansk, problemet er en altfor aktiv stat. Og økonomer som har vært i nærheten av Frp, har da også hellet mer mot liberalistiske strømninger.

Som Frp-ere flest må vi regne med at også Siv Jensen har en innebygd skepsis til SSB. Byrået har i årevis underdrevet innvandringen og blitt sett på som en leverandør for Ap. Kjente LO-økonomer som Stein Reegård og Roger Bjørnstad har vært blant dem som har forsvart de bestående modellene. Da Kvarts-modellen ble brukt av SSB på oppdrag for Arbeiderpartiet tidligere i år, beregnet den at offentlig pengebruk er 70 ganger mer effektivt enn skattelettelser for å skape arbeidsplasser.

Fikk du med deg? SSB henter inn PR-hjelp

Økonomene og forskerne selv vil selvsagt protestere mot denne (alt for enkle) fremstillingen, og si at de slett ikke driver med politikk. Det er heller ikke jobben deres å tenke politikk. Men Siv Jensen driver politikk, også med SSBs modeller.

For som finansminister er hun på et annet lag enn partilederen. Ja, faktisk har hun som statsråd basert hele sitt arbeid på at finanspolitikk virker. Hun har sprutet oljepenger på krisen, akkurat som Ap-finansministrene gjorde før henne. Det dunster keynesiansk. Og de samme modellene, som Jensen tidligere kritiserte, de har vist positive virkninger av hennes ekspansive politikk.

Les mer: Tidligere SSB-sjef: Et politisk kupp

Det betyr at for Meyer er fremtiden høyst uviss. Selv om Produktivitetskommisjonen slår fast at vi får for lite «bang for the buck» når vi driver forskning her til lands, er det få som vil flytte til Kongsvinger og begynne med noe de ikke kan. Meyer har lite uttalt støtte, bare en håndfull, riktignok genierklærte, økonomer, er på hennes lag i offentligheten. Og innvandring er som kjent et trumfkort i Frp. Derfor kan Siv Jensen faktisk bli den som berger LOs yndlingsmodeller.

For fem år siden ville få trodd at innvandringskritikere skulle slå seg sammen med venstresiden og danne førstelinjen i Jerntriangelets beredskapstropp. Men dette er ikke lenger tørr økonomi. Det er politikk. Og politikk gir som kjent merkelige sengekamerater.