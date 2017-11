Den brysomme kvinnen

Debatt Amna heter hun. En 22 år gammel kvinne som nå sitter fengslet. Amnas forbrytelse? Hun forlot hjemmet etter å ha blitt mishandlet av sin egen far.

KADRA YUSUF, skribent

Amna ønsket ikke å gifte seg med sin egen fetter, slik hennes familie hadde bestemt. Derfor sitter hun nå innesperret i et kvinnefengsel.

Se for deg at du prøver å rømme hjemmefra fordi du utsettes for grov vold når du nekter å inngå et tvangsekteskap. Du klarer å kommer deg ut, bare for å bli stoppet av politiet og levert tilbake til din overgriper. Når du nok en gang rømmer, blir du satt i et fengsel og torturert.

Dette er virkeligheten til 22 år gamle Amna og mange andre kvinner i Saudi Arabia. I det siste har vi vært vitne til en storslått PR-kampanje fra Saudi Arabia. Regimet prøver å overbevise omverdenen om at de gir kvinner mer frihet, og at det er store forandringer på gang. Kvinner får nå for eksempel lov til å kjøre bil, og siste nytt er at Saudi Arabia fra neste år vil gi kvinner mulighet til å være tilskuere ved idrettsarrangementer.

Men tilskuere er mange kvinner i Saudi Arabia vant til å være fra før av. Tilskuere til at noen andre bestemmer over deres eget liv. Fra hun blir født og frem til hun dør har hver eneste kvinne i Saudi Arabia en mannlig verge som kan bestemme over henne. For mange er dette i praksis en slags eier som de forventes lystre blindt. Det er svært vanskelig for kvinner å jobbe, gå til legen eller leie en leilighet uten godkjenning av en mannlig verge. Kvinner trenger tillatelse fra et nært mannlig familiemedlem – normalt en ektefelle, far eller sønn – for å kunne reise utenlands, gifte seg, skille seg eller for å slippe ut av fengsel når en straff er ferdig sonet. Dersom familien nekter å ta kvinnen tilbake etter soning, kan hun bli sittende fengslet på ubestemt tid. Det finnes også eksempler på at kvinner har mistet livet fordi ektemannen har nektet dem nødhjelp fra en mannlig lege.

Vanlige kvinner i Saudi Arabia har få rettigheter. Kvinner blir rett og slett behandlet som annenrangs borgere. Misforstå meg ikke. Selvfølgelig er det fint at kvinner endelig får lov til å kjøre bil eller kan være tilskuere på idrettsarenaer. Men så lenge en kvinnes ord kun er verdt halvparten av mannens for en domstol, og lovverket fratar dem muligheten til å kunne treffe viktige beslutninger for seg selv og sine egne liv, så mangler de fremdeles helt elementære menneskerettigheter.

Mange kvinner i Saudi Arabia protesterer høylydt mot denne diskrimineringen. Ta bare en titt på hastaggen #IAmMyOwnGuardian (jeg er min egen verge) på Twitter. Det er over et år siden kampanjen startet. Menneskerettighetsforkjemperen Aziza Al-Yousef har dessuten samlet 15.000 underskrifter fra kvinner og menn i Saudi Arabia som ønsker å avskaffe vergesystemet. Men det ser ikke ut til å skje med det første. Selv den den saudiske ambassadøren i Norge forsvarer det hårreisende vergesystemet: «Vi har ikke dette vergesystemet for å kontrollere kvinner. Det er en måte å beskytte dem på, særlig tenåringer. På den måten vet familien hva hun holder på med.»

Vel, Amna er ingen tenåring. Hun er en 22 år gammel jente som tenker fritt og ønsker å bestemme over sitt eget liv. Dette systemet tilbyr henne og mange andre saudiske kvinner svært lite beskyttelse mot diskrimineringen, volden og tvangen de opplever, herr ambassadør. Tvert imot, her beskyttes bare de som undertrykker dem. For Amna sin del innebærer det i praksis at hun bare kan unnslippe institusjonen hvor hun sitter innesperret dersom hun blir levert tilbake til sin verge, altså hennes overgriper. Det finnes ingen annen vei ut av fengslet for henne.

Amna kommer fra en stor slekt, Otaibah-klanen, så uansett hvor hun rømmer i landet vil hun bli funnet, forteller hennes venn meg på telefonen. Amna ønsker jo ikke så mye: bare å leve sitt liv som hun selv ønsker og være et fritt menneske. Amna skjønner ikke hvorfor hun i praksis forbys å være seg selv, og ikke skjønner jeg hva et regime som til de grader systematisk diskriminerer landets kvinner har å gjøre i FNs menneskerettighetsråd og kvinnekommisjon. Myndigheter som ser mellom fingrene med så omfattende kvinneundertrykkelse for å beskytte sine økonomiske interesser i Saudi Arabia har mye å svare for. I mellomtiden er kvinner som Amna borte.

Jeg oppfordrer så mange som mulig til å sende en mail til den saudiske ambassaden i Norge og stille det enkle spørsmålet: Hvor er Amna? Mailaddressen er: osemb@mofa.gov.sa