Ytre venstres makabre kakefest

Debatt Den russiske oktoberrevolusjonen var et kriminelt statskupp. Dette feires med kake av norske kommunister hundre år etter.

FREDRIK MELLEM, leder i Oslo Arbeidersamfunn og Ap-politiker

Norge. 30. januar, 2033. Det er bare vel 15 år frem i tid. Se for deg at en gruppe nynazister inviterer til høytideligheter med kake. De vil «markere og jubilere» den nazistiske maktovertakelsen i Tyskland i 1933. La oss også se for oss at dette er nynazister som er forholdsvis nyvaskede og pene i tøyet. Helt uten finlandshetter eller aggressive ansiktstrekk. La oss krydre det hele med at arrangementskomiteen består av et par studenter fra teatervitenskap, noen sosionomer og bibliotekarer og et par forvirrede tillitsvalgte fra fagbevegelsen. Vil dette da tross alt være grei skuring? Alle må vel få spise kake og jubilere litt? Det blir vel neppe en særlig utbredt oppfatning at dette er kurant?

Fredrik Mellem.

Denne tilsynelatende totalt irrelevante problemstillingen aktualiseres av det snart skal jubileres rundt en annen og like tragisk maktovertakelse. 100-årsjubileet for oktoberrevolusjonen i Russland står for døren.

Kommunistene i Rød Ungdom (ungdomspartiet til Rødt) inviterer til møte i kveld: «Vi ønsker alle velkommen til markeringen av 100-års-jubileet til Oktoberrevolusjonen! Det blir holdt innledning og servert kake.»

Med Oslo grafiske fagforening og Heismontørenes fagforening som sponsorer, inviterer Marxist-lenininistisk forlag og nettstedet revolusjon.no også til høytidelighet. Av et forholdsvis fyldig program fremgår det relativt tydelig at det dette var en viktig begivenhet. Akkurat det skal jeg ikke ha innvendinger til. Det er imidlertid lite som tyder på noe annet enn at dette også var en aldeles strålende begivenhet, med en rekke positive følgekonsekvenser for både Russland og verden for øvrig. Alt tyder på at det skal bli en sann fornøyelse å jubilere. Det er her det skjærer seg for meg. Det er her det bør skjære seg for de aller fleste av oss.

Oktoberrevolusjonen i Russland 1917, markerte begynnelsen på det største og mest vedvarende helvete på jord verden noen sinne har sett. Det er fryktelig lite som tyder på at arrangørene skal markere denne siden av saken.

Oktoberrevolusjonen var intet mindre enn et kriminelt statskupp. Den russiske tyrannen (tsaren) var allerede styrtet. En sammensatt og provisorisk regjering styrte landet, og det var få måneder igjen til Russlands første frie valg. Det var dette regimet – ikke tsarens regime – som ble veltet av bolsjevikene høsten 1917. Dermed ble også det første valget i Russland «utsatt» i mer enn 70 år. Det er svært vanskelig å finne noe forsonende ved verken maktovertakelsen eller det som senere skulle skje.

Rent bortsettfra at den kommunistiske maktovertakelsen var udemokratisk, aldri hadde noen intensjon om å bli demokratisk, rettferdiggjorde «nødvendig» vold mot opponenter, «inspirerte» til liknende maktovertakelser i en rekke andre land, medførte den også forringelse – og forkortelse – av livene til hundrevis av millioner mennesker verden over i nesten hele den resterende del av det forrige århundre. Med andre ord: Det alt vesentligste av hele det forrige århundre. Legg til noen folkemord her og der, så er oppsummeringen kort, men forholdsvis uttømmende. Det nazistiske tyranniet var på ingen måte noe bedre, men fikk heldigvis ikke dominere store deler av verden i et helt århundre på samme vis som kommunismen.

Vi tolererer ikke at nazister jubilerer. Om de gjør de det i skjul så liker vi ikke det heller. Det å være nazist er i det hele tatt så sterkt forbundet med skam, at det ville være nesten umulig å være en normalfungerende borger og samtidig være en åpen nazist. Hvorfor skal dette få være så lekende lett for kommunister? Hvorfor gjør vi så stor forskjell på tilhengerne av disse despotiske ideologiene, når det er så vanskelig å finne objektive grunner til det? Det å være kommunist i Norge i 2017, burde egentlig være så skambelagt, at offentlige invitasjoner til kake og hygge ved en sånn anledning, rett og slett ville være helt utenkelig.

Den mest nærliggende forklaringen ligger i at Norge opplevde å bli styrt av nazidiktaturet, men aldri av kommunistdiktaturet. At kommunistdiktaturet i en periode på tre år og elleve måneder (som dyd av nødvendighet) hadde status som alliert med hele den vestlige sivilisasjon i kampen mot nazismen, er antakelig også en forklaring. Og ikke minst at nazistene faktisk tapte.

Det har gått 72 år siden andre verdenskrig og det er 28 år siden Berlinmuren falt. Da er det kanskje på tide å begynne å betrakte disse to ideologiene og kvasireligionene på samme nøkterne vis? Både kommunismen og nazismen var apokalyptiske katastrofer som rammet menneskeheten i det 20. århundre. Vi lever fortsatt med ettervirkningene av begge. Berlinmurens fall og den frigjøringen fra ulike kommunistregimer som mange stater opplevde på tampen av det forrige århundre, var noe av det mest positive som skjedde på hele det ellers så katastrofale 1900-tallet. Det ville absolutt være verdt å markere med kake og seminar.

Ifølge massemorderen og «forbildet» Mao Zedong, kunne ikke revolusjonen ta form som et teselskap. Nå ender den altså i stedet opp som et kakeselskap hos ungdomsorganisasjonen til Rødt. Om det ikke hadde vært så makabert, kunne det kanskje vært beskrevet som ufrivillig morsomt, på samme måte som da Civita inviterte til gratis lunsj – og foredrag om Milton Friedman.

Skam og skamløshet er ellers sentrale tema for tiden. Det handler i stor grad om å frigjøre seg fra undertrykkelse og skam. Dette er det generelt svært mye positivt med. Når det gjelder kommunister, er det derimot vanskelig å se at de egentlig noen gang har skammet seg såpass som de burde.

(Lenins og kommunistpartiets maktovertakelse i 1917 fant sted den 25. oktober etter den gamle russiske kalenderen, det vil si den 7. november etter vår kalender.)