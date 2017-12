Det evige Russland

Debatt Utestengelsen av Russland som nasjon fra Vinter-OL 2018 viser den russiske tragedie. Samfunnet lar seg vanskelig forandre. Russiske friidrettsutøvere ble utestengt på grunn av doping fra Sommer-OL i Rio i 2016.

HANS-WILHELM STEINFELD, cand.philol og tidligere mangeårig NRK-korrespondent i Russland

Propagandamessig var dette tyngre for President Vladimir Putin å forklare hjemme enn Vestens sanksjoner som fulgte etter invasjonen og anneksjonen av Krim i 2014. Nå står Fotball-VM 2018 med Russland som arrangør for døren. På russiske nettsteder har både klubber som Zenit i St. Petersburg og Dynamo i Moskva vært omstormet på grunn av påstander om korrupsjon. Et mindre, lokalt fotballag i Russland ble stengt i forrige tiår fordi kamper ble fikset.

Hans-Wilhelm Steinfeld. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN, VG

Bak alt sportsrabalder i Russland ligger et systemisk problem, og en arv fra sovjettiden. Kommunismen skulle bygge det nye mennesket. Idretten ble en viktig arena for propaganda. Ønsket om å være de sterkeste ble til et politisk krav i det russiske samfunnet. Vladimir Putins ny-nasjonalisme, som særlig ble rendyrket fra 2012 da han tiltrådte sin 3. periode som president, spiller på en gammel forakt for svakhet.

Halvparten av russiske menn i vernepliktig alder lider av èn eller to sykdommer som krever månedlig oppfølging. Dette er livsstilssykdommer. Da er ikke utgangspunktet det beste for idrettsprestasjonene, heller. Nå er Russland stemplet av IOC som den store fuskeren på grunn av doping under Vinter-OL i Sotsji 2014. Den 5. desember pekte presidenten i Norges Idrettsforbund Terje Tvedt på det russiske fusket som en urettferdighet mot dem som holdt sin sti ren. Norge kom på andreplass i medaljesammendraget i Sotsji.

Nestor i russisk teater Mark Zakhàrov leder Lenkom-teateret eller «Komsomol»-teateret i Moskva. Han uttalte i et intervju med NRK forrige ti-år: «Jeg tenker at rettferdigheten bare styrkes svært langsomt, ja svært langsomt, for samfunnet vårt er reaksjonært, det utvikler seg langsomt, med møysommelig oppfatningsevne.» Dette var regissørens kommentar til at det russiske samfunn ikke klarte å vurdere Mikhail Gorbatsjov rettferdig i ettertid. I høst ga Gorbatsjov selv ut sin siste bok «Jeg forblir optimist» Sovjetunionens president Gorbatsjov styrte landet de siste fem og et halvt år av supermaktens eksistens før den falt fra hverandre og ble nedlagt nyttårsaften 1991. På side 147 skriver Gorbatsjov, at folk måtte vekkes den gangen. I ly av den sosiale trygghet som eksisterte … «så vi også mennesker uten samvittighet utnytte sosialismens fordeler, de kjente bare sine rettigheter, men ville ikke vite av sine plikter: De arbeidet dårlig, skulket og gikk på fylla!» Mikhail Gorbatsjov var som Kreml-leder den som hadde overoppsynet med oppløsningstendensene. «Sovjetunionens ledelse erkjente, at det sovjetiske systemet ikke var effektivt og blokkerte for utvikling.» ( S. 353) I 2011 reiste Gorbatsjov spørsmålet om Russland på nytt er inne i en stagnasjons-æra, hans egen merkelapp på Bresjnev-årene fra 1964-1982. «Å erkjenne degraderingen av Staten og demoraliseringen av samfunnet, blir en alminnelig godtatt diagnose!» ( S.351) Vinneren av Nobels fredspris 1990 skriver videre på side 365: «Nå er det åpenbart, at dagens styringsmodell ikke fungerer – hverken i politikken eller i økonomien. Det fins ikke alternative ideer. Og nye folk kommer ikke til!»

Vladimir Putin er knapt i stand til å tenke over visdomsordet fra Russlands nasjonalskald Aleksandr Pusjkin, som han skrev etter Napoleonskrigen, nå etter at IOC satte Russland som nasjon i den olympiske skammekrok 5. desember: «De bitre sannheters mørke holder vi kjærere enn det selvopphøyde bedrag!» 7. november var det gått 100 år siden kommunistenes revolusjon i Russland. Vladimir Lenin sa i ettertid: «Hvis du skraper i rødlakken på mine kommunistiske kommisærer, kommer du fort inn på blåfargen til Tsarens kansellister!» «Putin styrer ved hjelp av angst!», sa Interfax-grunderen Vjatsjeslav Tèrekhov til meg i 2011, da Putin var statsminister. Angsten for øvrigheten sitter dypt i samfunnet. Mikhail Gorbatsjov forteller i sin nye bok på side 119 hvor redd han var for avlytting, selv som president i Sovjetunionen. «Fra første stund i Moskva hadde min kone og jeg aldri alvorlige samtaler innendørs selv på landstedet vårt – du kunne aldri vite!» Slike erfaringer gir Gorbatsjov til beste for sin grunnleggende og nye parole som Kremls leder fra mars 1985: «Vi kan ikke leve videre slik!»

Vladimir Putin kan heller ikke leve videre som han har gjort de siste 17 årene. Russlands største problem er boligmangel for ungdom. I sin tale om unionens tilstand som Putin holdt klokken 12 den 12. desember 2012 sa han: «Hvis vi snart ikke gjør noe for ungdommen, kan den russiske føderasjon om 15-20 år falle sammen slik Sovjetunionen gjorde!» Putin sitter på en infrastrukturbombe og i fjor måtte han sparke jernbanesjefen og sin nære «troubleshooter» Vladìmir Jakùnin, på grunn av korrupsjon. For rundt 170 år siden skrev skuespillforfatteren Nikolaj Gogol bittert, at «tosker og dårlige veier hindrer fremskrittet i Russland!» I dag sier russiske intellektuelle bittert at «veiene er blitt litt bedre…»

Gogols ord er et av de mest siterte i den moderne, russiske diskursen. Det er ingen innovasjon i Russland, og produktiviteten ligger 30 ganger etter mer avansert, tysk nivå. Russland har en aldrende befolkning og en pensjonsbombe er tikkende. «Pensjonister – gå på rødt lys!» – lyder det bitre råd på den svarte humors marked i Russland i dag.

Styringsresultatet innenlands er slik at det betinget fremdyrkelsen av en ny russisk nasjonalisme etter 2012. Putin masserte frem et nytt styrkeideal, ikke minst i idretten. Grepet var russisk eskapisme av gammelt merke. 5. januar 2013 summerte det berømte glasnost-tidsskriftet Ogonjòk opp 100 års russisk utvikling slik: «Som i 1913 har Russland i 2013 fått en halvautoritær leder. Som i 1913 har Russland fått et talentløst parlament i 2013. Som i 1913 har Russland i dag et hjelpeløst politi. Og som i 1913 har Russland i 2013 fått en grenseløst egoistisk elite!» Grigorij Javlinskij, visestatsminister under President Boris Jeltsin og en av Russlands mest anerkjente økonomer, gjentar stadig: «70 prosent av russerne har ingen moderne kompetanse. 70 prosent av russerne har ingen moderne arbeidsplass. Og 70 prosent av russerne har ingen utsikt til et moderne liv!»

Stilt overfor dette rammet en gammel romantittel av Vladimir Dudintsev fra 1956, «Ikke av brød alene», Putins styringsresultat. I mangel av brød, ga den gamle KGB-majoren Putin folket et nasjonalistisk sirkus, og idretten ble arenaen for Putins dyrkelse av forakten for svakhet. Som det sovjetiske, nye mennesket skulle russeren med stor R være sterk. «Husk, vi er verdens eneste land med en uforutsigbar fortid!», sa en taler på den første, sovjetiske folkekongressen i 1989 i en berømt replikk. Fortiden innhentet Russland nå i IOC, og ikke helt uforutsigbart.

Et av Russlands aller mest berømte ordtak lyder: «En klok mann lærer av andres feil, bare en tosk lærer av sine egne!» Nå må idrettstormakten Russland gjøre akkurat det.