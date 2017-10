Avhengig av tillit

Leder Røde Kors viktigste kapital er tillit. Giverne må være trygge på at hjelpen kommer frem og at informasjon om prosjektene er korrekt.

Det sviktet i tilfellet Haiti. VG avslører at Røde Kors i en nettartikkel har gitt uriktig informasjon om hvordan innsamlede midler fra norske givere ble brukt på Haiti etter det katastrofale jordskjelvet i 2010. Det ble feilaktig hevdet at innsamlede midler i Norge bidro til å bygge blant annet 25 helsesentre og fire blodbanker.

I noen grad handler det om prosjekter som ble finansiert av Røde Kors i andre land. Artikkelen ble publisert i fjor da Haiti på nytt ble rammet av en naturkatastrofe, i form av orkanen Matthew. Det er forståelig at Røde Kors bruker tidligere prosjekter for å vekke givergleden på ny, men det er selvsagt en forutsetning at informasjonen som gjengis er korrekt. Etter at VG påviser en rekke uriktige påstander vedgår Røde Kors at de har begått feil og beklaget det som har skjedd. Samtidig er “skrytelisten” fra Haiti nå blitt betydelig redusert.

Røde Kors utfører et svært viktig arbeid, både i Norge og internasjonalt. Når katastrofer inntreffer har organisasjonen dyktige medarbeidere, solide samarbeidspartnere og lang erfaring med å få hjelpen frem til de som trenger den mest. Det er ingen grunn til at de skulle gi feil informasjon om hvordan innsamlede midler er blitt brukt. Hvis det har skjedd ubevisst på grunn av misforståelser er det åpenbart nødvendig å forbedre kvalitetskontrollen. Hvis dette avslører en tendens til å overdrive hva man faktisk oppnår er det mer alvorlig. Giverne må kunne stole på den informasjon de gir om sine prosjekter. Når det norske bidraget til Haiti ikke gikk dit Røde Kors oppga må de oppgi hvordan pengene ble brukt.

Denne saken bør tjene som en vekker for alle bistandsorganisasjoner. I sitt informasjonsarbeid må organisasjonene være helt tydelige på hvordan innsamlede midler blir brukt. Organisasjonene overgår hverandre i å love at pengene når frem til de nødstilte. De vet at nordmenn stiller opp for andre i katastrofer og at givergleden er stor. Kontrakten med giverne er at hjelpen når frem. Det må være helt tydelig hvordan innsamlede midler i blir brukt. Det er slik de gjør seg fortjent til vår tillit.

