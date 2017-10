De som støtter Siv Jensens bruk av indianer-kostymet er hvite, eldre menn

Debatt Kulturell appropriasjon et problem som vi alt for lenge har kunnet ignorere, grunnet våre privilegier og bekymringsløse, hvite hverdag.

ULRIKKE FALCH, skuespiller.

Ulrikke Falch er mest kjent for rollefiguren «Vilde» i NRK-serien SKAM. Foto: Odin Jæger , VG

Jeg er ikke ute etter å ta enkeltpersoner, selv om det nok oppfattes slik i dette tilfellet. Å bruke Siv Jensen sitt kostyme som eksempel på kulturell appropriasjon handler om å sette et eksempel. Vi har en finansminister i regjeringen som ikke er klar over hvorfor det er støtende å kle seg ut som en indianer.

Uten noen som helst kulturell, religiøs eller historisk forståelse for hva urfolk verden over har vært utsatt for, så er dette et støtende kostyme. Siv Jensen og Frp kan også kritiseres for politikken sin på urfolksområdet. Frp ønsker ikke å bruke en eneste krone på samiske formål. Ingen av regjeringspartiene ønsker heller å gjennomføre en granskingskommisjon om fornorskningspolitikken som den samiske befolkningen har vært utsatt for.

Jeg tenker også at Siv Jensen helt sikkert ikke gjorde dette for å bevisst støte noen, eller som en politisk handling. Men det er kanskje nettopp derfor vi må snakke om det. Finansministerens uvitenhet. Derfor bruker jeg min plattform på sosiale medier til å informere og gjøre folk bevisste på hvorfor kostymet er upassende.

Det er også interessant at de som støtter Siv Jensens bruk av kostymet er hvite, eldre menn. TV 2-programleder Davy Wathne skriver: Er det blasfemisk å kle seg ut som Jesus? Er jeg stormannsgal hvis jeg kler meg ut som Julius Caesar?

Der har du dessverre misforstått, Wathne.

Det er en forskjell på kulturell appropriasjon og kulturell verdsettelse. La meg forklare.

Verdsettelse: Å lære seg et nytt språk, å konsumere media fra et annet land, å spise mat fra en annen kultur, og å bli invitert til å delta i en kulturell begivenhet av en etnisk person.

Kulturell appropriasjon: Utnytte andre kulturelle elementer som sitt eget. Bruke hellige objekter og gjøre dem til trender eller mote. Ikke forstå meningen eller den historiske og politiske konteksten av det kulturelle elementet du har tatt til deg.

Skal vi være så «jævla hårsåre», spør du deg selv? Jeg synes ikke vi er hårsåre. Jeg synes vi sier fra om et problem som vi alt for lenge har kunnet ignorere, grunnet våre privilegier og bekymringsløse, hvite hverdag.