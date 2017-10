En pervertert debattkultur

Debatt Jeg har følelser. Min gruppe er undertrykt. Derfor har jeg rett, og du er en eldre, heterofil mann. Slik er den nye debattlogikken.

KJETIL ROLNESS, skribent og sosiolog.

Jakob Semb Aasmundsen, ung og framadstormende samfunnsdebattant fra Tønsberg, føler seg plassert i min «gapestokk» og mener jeg har «gått løs» på ham.

Men jeg er ikke opptatt av han som person, og har ikke for vane å slå hardt ned på kronikker i lokalaviser skrevet av 21-åringer. Men jeg fant hans «pedo-kronikk» interessant som symptom. Hvorfor denne enorme, positive responsen i sosiale medier, også hos godt voksne - deriblant erfarne kultur- og pressefolk, som Dagbladets Martine Aurdal, Dagsavisens Hege Ulstein og Samtiden-redaktør Christian Kjeldsrup. Hva sier det om dagens debattkultur at så mange kan lese en tynn tekst full av faktafeil, utdaterte/misvisende eksempler og helt urimelige slutninger, og tenke: Endelig noen som sier fra om vår tids pedofilikultur!

«Det er en grunn til at mange tusen kvinner likte og delte innlegget», skriver Aasmundsen. Ja, som jeg forsøkte å si: Folk liker det som svarer til deres bekymringer, fordommer og følelser. Om porno. Om kroppspress. Om kvinnen som offer. Og her skal visst uenigheten stoppe: «Du kan ikke benekte hva så mange føler på bare fordi du ikke kjenner deg igjen.»

Men jeg har ikke benektet noens følelser. Jeg benekter bare at noen har rett fordi de føler noe. Mulig det lyder gammeldags, men påstår man noe om vår ytre, felles verden, må man belegge det. Ta høyde for åpenbare caser som motsier tesen (f. eks. Madonna og Kim Kardashian), og ikke fuske med fakta.

Aasmundsen eget hovedbevis - om «pedofilien» til Pornhub-brukere - var et falsum hentet fra en feministisk aktivist, som igjen linket til en mormonsk antipornoorgansisasjon. Han formulerte seg «uheldig», men «det undergraver ikke argumentet mitt», hevder han nå. Fordi «teen» var den mest populære kategorien blant menn i 2016.

Men hva er det han ikke forteller? At mange av jentene som Pornhub kategoriserer som «teen (18+)» ikke ser barnlige ut. At mange pornomenn også er kjønnsbarberte. Slår du sammen kategoriene «MILF», «Mature» og «Big Tits», er det suverent mest populære gruppe. «Teen» topper visningslisten fordi tyngden av Pornhub-brukere selv er unge, ikke fordi gamle griser sikler over lolitaer. På listen over søketermer, troner «MILF» øverst, mens «Teen» nr. 6. Ingen aldergrupper over 25 år har «Teen» på topplisten. Menn over 65 foretrekker «Granny» og «Hot Granny». Både yngre og eldre menn ønsker å se kvinner på sin egen alder. Jeg er usikker på hvor skremmende dette er.

Men hva vet vel jeg? «Du er 35 år eldre enn meg og så vidt jeg skjønner heterofil», skriver Aasmundsen. «Det betyr at du ikke kan identifisere deg med de tre kategoriene jeg trekker fram: ung, homofil eller kvinne.»

Men jeg har vært ung, mens Jakob aldri har vært kvinne, eller heterofil. Likevel kan han tale vegne av heterofile kvinner, og hevde at jeg forsvarer deres undertrykkelse. Han kan se også bort fra at 26 prosent av Pornhub-brukerne er kvinner, at porno er et sted der homofile kan få bekreftet sine fantasier, og at ingen har gjort mer for fremme et usunt kvinnelig kroppsideal enn eldre, homofile moteskapere.

Slike fakta og argumenter kan vi imidlertid glemme, dersom alt skal handle om hvem vi er, hvilken gruppe vi tilhører, og hvor den befinner seg i offerhierarkiet. Identitetspolitikken er på full vei til Norge fra USA, og dens ytterste konsekvens er at vi ikke engang har noe å være uenige om. Vi har bare valgt å ikke forstå hverandre. Påståtte perversjoner i pornokulturen rammer ingen. En pervertert debattkultur vil ramme oss alle.