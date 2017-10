Bagatellisering av ukultur, Rolness!

Debatt Kjære Kjetil Rolness: Hva vet du om undertrykking av kvinner og homofile? Du kan ikke benekte noe så mange føler på bare fordi du ikke kjenner deg igjen.

JAKOB SEMB AASMUNDSEN, skribent og student

Kjære Kjetil,

Da var det min tur til å stå i den beryktede gapestokken din. I går tok du et hissig oppgjør med teksten min om det jeg kaller en pedofilikultur. Som jeg understreket i mitt opprinnelige innlegg handler ikke dette om at vi normaliserer sex med barn, men at vi ser ut til å leve i en kultur hvor det er det barnlige og ikke det voksne som blir sett på som attraktivt.

Dette er en kultur som fremmer et kroppspress hos kvinner (og noen homofile menn) om at de skal se unge, søte og yndige ut og ha feilfri, hårløs kropp. En kultur hvor jenter blir seksualisert fra en ung alder. Og ikke minst, en kultur hvor det feminine blir forskjellsbehandlet og blir sett på som underdanig mannen. Pedofilikulturen er kun et aspekt av den kvinneundertrykkende verden vi lever i.

I kjent stil, preget av sarkasme og harselering, går du løs på meg og saken jeg fremmer. Du provoseres av hvordan jeg promoterer meg selv på Facebook og påstår at jeg fremstiller alternative fakta.

Det du går hardest ut mot er bruken min av pornostatistikk. Og du har et poeng, jeg formulerte meg uheldig her. Det er flere andre kategorier over de jeg nevner («barely legal», «girls» etc.), blant annet «Lesbian» og «MILF».

Men det undergraver ikke argumentet mitt. For å sitere Pornhub: «Kvinner trekkes mot 'lesbisk'-kategorien, mens men er mer interessert i videoer i «tenåring» kategorien.» «Teen» var nemlig den mest populære kategorien blant menn i 2016.

De mest populære søkeordene blant menn avslører at vi ikke bare ser pedofile tendenser i pornoverden, men også incestfantasier: Etter «MILF» kommer nemlig alt som er familierelatert: «step mom», «step sister», «mom» og «step mom and son».

Så menn er kanskje også interessert i, som du sier, å «knulle mødre», men dette gjør ikke dagens kultur mindre kvinneundertrykkende eller pervers. For la oss være ærlige her, det er ingen av kvinnene i «MILF»-pornoen som faktisk ser ut eller oppfører seg som mødre. De er seksualiserte og fetisjerte, og akkurat som jentene i «teen»-kategoriene: glattbarberte.

Kjære Kjetil, du latterliggjør feminister som er bekymret over pornoindustrien, og det kan du gjøre kun fordi du som mann ikke lider av dens effekter.

Du er 35 år eldre enn meg og så vidt jeg skjønner heterofil. Det betyr at du ikke kan identifisere deg med de tre kategoriene jeg trekker fram: ung, homofil eller kvinne.

Det er kanskje derfor du føler at du må forsvare den undertrykkende kulturen, fordi det ligger i kortene at de som skaper den tilhører den motsatte kategori: eldre, heterofile menn.

Du kritiserer eksemplene jeg bruker, og det er greit, men forsøk heller å se på det store bildet. Det er en grunn til at mange tusen kvinner likte og delte innlegget: De kunne relatere seg til det som ble beskrevet. Du kan ikke benekte hva så mange føler på bare fordi du ikke kjenner deg igjen.

Det er sant det du sier: Det at menn spiller mot yngre kvinner er ikke noe nytt. Og det samme gjelder seksuell trakassering. Det har igjen blitt klart etter nyheten om at den 65 år gamle filmguruen Harvey Weinstein skal ha antastet unge skuespillere over flere tiår.

Emneknaggen «#metoo» begynte straks etter å rase på sosiale medier. Flere hundretusen historier om seksuell trakassering, voldtekt og overgrep har blitt delt, og jeg er sikker på det finnes mange hundretusen flere.

Ikke alle tilfellene er direkte relatert til fetisjeringen av unge jenter, men det er en del av det større bildet av seksuell undertrykking.

Så kjære Kjetil, undertrykkingen er sammensatt og de pedofile tendensene er bare en av måtene den uttrykker seg på. Ved å bagatellisere ukulturen bidrar du dessverre til å opprettholde den.