Populisme seirer i øst

Da det endelig så ut til å bli ro i det europeiske hus, stakk nasjonalister og populister igjen hodet frem.

I helgens valg i Tsjekkia ble det liberale sentrum angrepet fra alle kanter. For første gang siden landet ble fritt stemte et flertall av tsjekkerne på protestpartier av ulike slag. De konservative og sosialdemokratene, som lenge har dominert tsjekkisk politikk, fikk bare 11,3 og 7,5 prosent oppslutning.

I EU står øst mot vest. Den populistiske vinden i Sentral-Europa river ned etablerte liberale politiske partier og forbindelseslinjer til vest. Den ideologiske avstanden mellom unge EU-medlemmer i øst, og EUs gamle kjerne i vest, er økende.

Andrej Babis (63) og hans parti ANO vant valget i Tsjekkia med 30 prosent av stemmene. Babis, som er Tsjekkias nest rikeste mann, startet for seks års siden «de misfornøydes borgeres aksjon». Til tross for høy vekst og lav arbeidsledighet er velgerne nå så misfornøyde at de gjør «Tsjekkias Trump» til statsminister.

Babis er for NATO og EU, men mot euro. Han er sterk motstander av innvandring.

Høyrepopulister vinner på innvandringsmotstand og frykten for islamisering. Babis mener flyktninger fra arabiske land er den største trussel Europa står overfor og vil ikke ta imot noen. Et sterkt anti- innvandrings- og anti-EU parti på ytre høyre fløy, ledet av Tomio Okamura, som selv er innvandrer, fikk 11 prosent av stemmene.

Det er oppsiktsvekkende at innvandring blir det store tema i et land nesten uten asylsøkere. Tsjekkia har kun akseptert tolv av de 1600 flyktningene landet skulle motta ifølge EUs kvotesystem. Fra før er det 10 000-20 000 muslimer i Tsjekkia, i en befolkning av 10,6 millioner. Men å skape frykt for islamisering gir politisk gevinst.

På ytre venstre gjør tsjekkiske kommunister comeback med 8,5 prosent oppslutning. Ytre venstre og ytre høyre har til felles at de er pro-russiske og mot EU.

Selv om det er ulikheter mellom de høyrepopulistiske partiene finnes det noen fellesnevnere. De er sterke motstandere av innvandring. De mener det pågår en islamisering av Europa. De er pro-russiske og vil oppheve de vestlige sanksjonene som ble innført etter Russlands annektering av Krim og innblanding i Øst-Ukraina. De angriper samfunnets eliter i sin alminnelighet og EU-eliten i særdeleshet.

Det sterkt EU-kritiske og nasjonalistiske Alternativ for Tyskland fikk sitt politiske gjennombrudd i valget i september og ble det tredje største parti i Forbundsdagen. I Østerrike fikk Frihetspartiet på ytre høyre fløy mer enn en fjerdedel av stemmene og tar antakelig plass i regjering.

Tsjekkia er med i Visegrad-gruppen, som for øvrig består av Slovakia, Polen og Ungarn. Gruppen ble stiftet i 1991 da Sovjetunionen ble historie og Moskvas grep om Øst-Europa glapp. De fire landene ville knyttes tett til det demokratiske Europa. De ble medlemmer av NATO i 1999 og EU i 2004.

Visegrad-samarbeider ble revitalisert med flyktningkrisen i 2015. Angela Merkel ønsket flyktninger velkommen, mens de fire forsøkte å stenge døren. Land som har mottatt milliarder av euro i EU-støtte det siste tiåret nekter å ta imot EUs kvoteflyktninger. Det undergraver solidariteten i EU.

En viktig del av den franske presidenten Emmanuel Macrons visjon for EU er å styrke eurosonen med en egen finansminister, et felles budsjett og andre reformer. Slik skal eurolandene bli en virkelig økonomisk union.

Macron mener at de landene som vil være med på ferden ikke skal holdes tilbake av etternølere. Det betyr et delt EU i et farts- og et krabbefelt. Den franske presidenten finner støtte i kjernen av det gamle EU, men initiativet splitter landene i øst der noen bruker euro og andre ikke.

Polens president Andrzej Duda mener ideen vil lede til første- og andreklasses medlemmer, og at det vil føre til EUs kollaps. Polen og Ungarn, de to landene Macron unnlot å besøke på sin store rundtur i Øst-Europa i sommer, vil ikke være med.

Men Slovakia har kjøpt billett på Macrons hurtigtog.

-Hvis vi ikke går om bord på intergrasjons-ekspressen blir vi stående stille på et sidespor, sier statsminister Robert Fico.

Visegrad-landene står samlet mot innvandring, men er splittet i synet på euro og sterkere integrering.

Lettelsen var stor i vest-europeiske hovedsteder i vår da en høyrepopulistisk offensiv slått tilbake ved valgene i Nederland og Frankrike i vår. Men så kom misnøyens høst med sterk fremgang for populistiske bevegelser i Sentral-Europa.