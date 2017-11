Leder Tre av landets tolv politidistrikter mener norsk politi bør bære skarpladde skytevåpen.

To politi­mestre foreslår en alternativ modell, hvor politiet bærer pistol, men oppbevarer magasiner og ammunisjon separat i utstyrsbeltet. Dette er kommet frem etter at TV 2 har fått innsyn i politimestrenes innspill i høringsrunden til det såkalte bevæpningsutvalget.

Det er bare et halvt år siden et flertall i det regjeringsoppnevnte utvalget anbefalte en videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge. Fem av utvalgets seks medlemmer gikk inn for fortsatt fremskutt lagring, altså at politiet ikke bærer våpen i det daglige, men kan ha med seg skytevåpen i kjøretøyene. Dette var en avgjørelse i tråd med den holdning vi har uttrykt her på lederplass i en årrekke.

Vi mener fortsatt at våpen kan skape falsk trygghet. Erfaringer fra land med bevæpnet politi viser at faren for farlige situasjoner og skader øker, både for sivile, og for politiet selv. Norsk politi bruker svært sjelden skytevåpen. Antall mennesker som er skutt eller drept av politiet, ligger svært lavt i Norge, også når vi sammenligner med andre nordiske land.

Spørsmålet om bevæpning av politiet er imidlertid ikke statisk. Det er ikke hugd i stein til evig tid at norsk politi skal forbli ubevæpnet. Dersom ­vilkårene for bevæpning endres og forutsetningene skifter, mener vi problemstillingen må opp til ny vurdering. Dessverre er det tilfellet nå. Det er særlig utsiktene for enkelte former for terror som gjør det nødvendig å tenke gjennom gjeldende praksis.

En som lenge har vært skeptisk til permanent bevæpning av politiet, er Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold. Han åpner nå for at politiet i gitte tilfeller i større grad bør kunne bære våpen. Sjøvold snakker om «en tredje vei», en mellomløsning der permanent bevæpning ikke nødvendigvis betyr at alle tjenestemenn og -kvinner i hele landet til enhver tid bærer ladd våpen på hofta.

Dette er en pragmatisk praksis vi mener kan ha noe for seg. Det kan for eksempel bety at patruljerende politi i definerte sentrumsområder bevæpnes, mens lensmannsbetjenter i roligere strøk slipper generell bevæpning. Det er fortsatt stor og grunnleggende tillit mellom politiet og folk flest. Staten har gitt politiet adgang til å bruke makt mot egne borgere. Det er avgjørende viktig at politiet har oppslutning om måten de forvalter sitt oppdrag på. Følgelig er det også viktig at det ikke oppstår tvil om hvorvidt politiet er i stand til å utføre jobben på forsvarlig vis.