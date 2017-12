Ja til bomstasjon foran Rådhusgarasjen!

Debatt Nå er det nok dobbeltmoral. Politikerne får bidra på lik linje som alle andre.

JOHAN N. HERTZBERG, første nestformann i Oslo FpU

Folk reagerer med rette når byrådet i Oslo innfører flere bomstasjoner og fjerner parkeringsplasser. Oslo FpU vil stanse dobbeltmoralen ved å sette opp en bomstasjon foran Rådhusgarasjen.

Det er et privilegium å være folkevalgt. Det innebærer å representere velgerne og å jobbe for gjennomslag for det man gikk til valg på. I Oslo har man politikere som gjentatt og bevisst gjør hverdagen vanskeligere for befolkningen. Skolene blir mindre trygge, kollektivprisene øker og eiendomsskatten går til alle andre formål enn helse og skole.

Som om ikke det er nok setter byrådet norgesrekord i dobbeltmoralisme. Vanlige folk skal betale mer i bompenger for å få hverdagen til å gå opp med nødvendig transport. Byrådet får både parkering og bompenger servert gratis av befolkningen. Byrådet i Oslo skaper et skille mellom politikerne og folk flest. Det utvikler seg til et stadig større demokratisk problem.

En god løsning er å bytte ut dagens byråd med et borgerlig byråd ledet av Fremskrittspartiet. Frp vil fjerne eiendomsskatten, redusere kollektivprisene og gi skolene nok ressurser til å håndtere en stadig mer utrygg hverdag.

En annen løsning som ikke trenger vente til neste valg er å sette opp en bomstasjon foran Rådhusgarasjen.

Slik kan politikerne bidra på lik linje som alle andre i samfunnet. Det er feil at byrådspolitikerne, støttet av Høyre og Venstre, innfører tiltak som rammer alle andre enn byrådet selv. Bomringer og fjerning av parkeringsplasser har liten effekt på miljøet, men gjør det enda vanskeligere for å få hverdagen til å gå opp for blant annet småbarnsfamilier.

Det er fullt forståelig når tusener demonstrerer mot et Ap-ledet byråd. Byrådet fjerner parkeringsplasser for alle andre enn seg selv. Byrådspartiene rettferdiggjør bilkjøring og parkeringsplasser i rådhusgarasjen med at de har dårlig tid. Ja, for det er ingen andre enn byrådet som har dårlig tid.

Bomstasjon foran Rådhusgarasjen handler om å redusere dobbeltmoralen til byrådet. I tillegg foreslår jeg at byrådet skal betale bompenger både inn og ut av garasjen. Akkurat slik vanlige folk nå skal gjøre i Oslo.