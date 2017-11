Fra pels til pappkopp

Debatt På samme måten som jeg ble formet som «arbeiderklassejente» i møtet med byens borgerskap, er det «vårt» blikk på de fattige som dominerer bildet av dagens underklasse.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

Nylig var jeg på arbeidsreise i Oslo. På fritida trasket jeg omkring i byen og så på folkelivet: svartkledte ungdommer, travle forretningsfolk, gatemusikanter og tiggere som satt med bedende blikk og pappkopper på gatehjørnene. Pappkrusene fanget min oppmerksomhet og dro blikket og tankene mot en verden som var fremmed og forskjellig fra min.

En ettermiddag ruslet jeg rundt på Majorstua og mimret om da jeg i ungdommen jobbet i Kirkeveien Fisk og Vilt, delikatessebutikken til Fru Tangen. Som 17-åring serverte jeg varm fiskesuppe, franske pateer og ferske reker til borgerskapet på Oslo vest. Hit kom fruer fra Frogner for å kjøpe hjemmelagde kjøttretter, produsert av de to kokkene på kjøkkenet. Ja, selv kongen kjøpte mye av maten sin hos Fru T, kortnavnet butikken og innehaversken var kjent under. Kundene stod der foran delikatessedisken i sine lange pelskåper, preget av ei tid der velstående kunne og ville vise sin sosiale status med et nytt og – for Norge – ukjent forbruk.

Dette var den tida trøndersk ungdom hadde lett for å få jobb i Oslo: vi var datidas svensker, kjent for å være arbeidsomme og flittige jenter og gutter fra landet, vant til å jobbe hardt og ta i et tak. Selv kom jeg fra bygda i Verdal, med foreldre som jobbet i kontor og butikk.

Møtet med den pelskledte middelklassen var overraskende og tankevekkende. Den skapte en opplevelse av egen sosial plassering; formet en refleksiv selvforståelse av å være annerledes enn dem jeg betjente. Med de glitrende, lange pelskåpene som speil, fikk jeg betraktet min egen klassetilhørighet. Jeg, som aldri tidligere hadde tenkt på meg selv som tilhørende en spesiell sosial gruppe, ble plutselig gjort til «bondsk arbeiderklassejente» der jeg sto bak ferskvaredisken på Oslos vestkant.

Klasseforskjellene ble synlig for meg for første gang i dette møtet med «de andre»; den pelskledde middelklassen. Mens jeg fortsatt bodde i Verdal, var jeg jo aldri «bondsk» eller «arbeiderklasse», der var jeg som alle andre. Alle i min omgangskrets hadde foreldre som jobbet i industrien på Aker, i landbruksrelaterte næringer eller i servicesektoren. Noen var sønner og døtre av storbønder, men de var likevel en del av «oss»: de var kledt i de samme klærne, gikk på de samme skolene, drev med de samme fritidsaktivitetene og hadde de samme hobbyene. Neimen om noen av oss gikk i pels!

Dette eksemplet illustrerer et viktig poeng i historieteoretisk litteratur, nemlig hvordan individers identitet og selvforståelse skapes i relasjon til andre mennesker. Det er når erfaringer gis betydning at subjekter formes. Det er først i møtet med «de andre» en selv får mening som kategori, akkurat slik det først var i butikklokalene til Fru T at jeg ble «arbeiderklasse». Det var ikke en erfaring jeg primært hadde i kraft av levd liv, men en opplevelse og en selvforståelse som ble formet der, i møtet med det som var annerledes og fremmed.

Et annet eksempel, er hvordan «svarte» ikke fantes som gruppe før «hvite» kom. Slike forståelser av mennesker ut fra hudfarge ble først mulig i møtet mellom svart og hvit. Da kunne ideen om «svart» fylles med mening og bli en betydningsfull kontrast til «hvit». «Kvinne» og «mann», «homofil» og «heterofil» er andre eksempler fra forskningen.

Hva begrepene kommer til å bety, handler om makt. Oslos middelklasse og jeg hadde ikke like muligheter for å tolke og gi betydninger til vårt møte. Det var ikke jeg som definerte pelskåpenes symbolske uttrykk, akkurat som det ikke var de innfødte som ga «svart» og «hvit» sitt dominerende meningsinnhold. Gjennom borgerskapets blikk ble jeg formet. Som arbeiderklassejente fra landet ble jeg forstått som noe litt søtt, rart og hyggelig, ei ung kvinne som kunne jobbe hardt, som var blid og trivelig, men som hadde en temmelig uforståelig dialekt.

Sosial ulikhet vises også i dag i statussymboler og prangende forbruk, men pelskåpa er nærmest borte som rikmannssymbol. Aktivisters fokus på dyrevelferd har gjort den uetisk, og fuskepelser og andre rimelige alternativer har gjort den irrelevant. Feinschmeckere ser selvfølgelig forskjeller i stil og pris. Det er stor avstand på klær fra Burberry og Gina Tricot og mellom ei veske fra Michael Kors og en bag fra H&M. Det viktigste er imidlertid at allmenn økonomisk vekst har gjort pels tilgjengelig for alle, og at den dermed er blitt uinteressant som statussymbol. Til og med mamma kjøpte seg pelskåpe på slutten av 1980-tallet, riktignok rimelig i «Syden», der hun forsiktig pakket det nye plagget ned i kofferten og smuglet det gjennom tollen (slapp av, mamma, den saken er foreldet nå).

Dette viser noen forandringer som har skjedd. Den økte levestandarden for store deler av den norske befolkningen har gjort at det ikke er dyre klær, hus, mat og biler som signaliserer sosiale forskjeller best i dag. Mens tegnene for rikdom var overveldende i min ungdom, er dagens sosioøkonomiske ulikheter heller uttrykt gjennom fattigdomssymbolene. Det er tiggernes pappkopp som tydeligst viser de sosiale og økonomiske forskjellene i landet. Med den allmenne økningen i levestandard er det først og fremst symbolene på fattigdom som skiller mellom rike og fattige, mellom ulike sosiale klasser og økonomiske grupper. Pappkoppen bidrar til at vi reagerer sterkt på tiggerne som sitter på gatehjørnet. Den minner oss om den sosiale urettferdigheten som finnes, ved at den gjør vår egen rikdom så synlig.

På samme måten som jeg ble formet som «arbeiderklassejente» i møtet med byens borgerskap, er det «vårt» blikk på de fattige som dominerer bildet av dagens underklasse. Pappkoppen skaper vårt bilde av «dem» som «de andre». Den fyller det med innhold som kriminelle bander, utnyttede tiggere, forsvarsløse prostituerte eller fattige stakkarer. Andre og mer komplekse fortellinger forsvinner, og i svært liten grad hører vi deres stemmer uttrykke «seg selv». Det er hele tiden ekkoet av våre egne samtaler vi hører. Slik er det egentlig oss selv vi speiler i gjenskinnet fra kronestykkene i koppens bunn.

Pappkoppen og pelskåpa; så forskjellig de enn er, så uttrykker de også noe likt. De er begge symbolske markeringer av sosial avstand, plassert i hver sin hverdagslige sammenheng, men alltid synlig for den som vil se.