KOMMENTAR: De krangler om makten i pengebingen

Kommentar Det er strid i Oljefondet om hvem som skal sjefe. Og når en av Norges viktigste jobber er i spill, bør vi følge med.

Oljefondet er fantastisk. I fjor tjente fondet nesten like mye som all norsk industri til sammen. Og mer enn fiskeeksporten. Og tidligere i år ble oljen nummer to i fondet. Avkastningen totalt er større enn fossilinntektene. At børs betyr mer enn petroleum, må være en artig, liten knockout for smalskuldrede pengefolk som noterer kruseduller på en blokk. Papirflyttere skaper mer verdi enn «rough necks» ute i Nordsjøen, selv uten møkk under neglene.

Men nå krangler de nede i cubiklene sine. Folk som aldri har plagdes med træler på hendene, sier det selvsagt ikke bent ut. Men de er uenige om hvem som skal bestemme over fondet. I dag er Norges Banks sjef Øystein Olsen øverste sjef for Oljefondet. Under seg har han Yngve Slyngstad, som styrer Oljefondet.

Men de to svært mektige mennene er uenige om fremtiden, ifølge Dagens Næringsliv som mandag trykket saken «Norges Bank-topper i maktkamp om Oljefondet». Olsen vil beholde Oljefondet i Norges Bank. Slyngstad vil ifølge avisens anonyme kilder fortsette uten Olsen.

Bakgrunnen er at et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem mener Oljefondet bør flyttes vekk fra Norges Bank. Styringen bør overtas av Finansdepartementet, heter det, og det anbefales å opprette et såkalt særlovsselskap.

Det har skapt mer enn gnisninger i sentralbanken. To ganger nå har Norges Bank fått utsatt fristen for å si hva de mener. Og i mellomtiden har noen altså gått bak sentralbanksjefens rygg og lekket til pressen at hans underordnede ikke er enig med sjefen. Det er pikant, illojalt, oppsiktsvekkende. Og når høringsuttalelsen fra Norges Bank endelig kommer på fredag, er det Olsen som skal sette sin underskrift på den. Da får vi vite om Olsen overkjører Slyngstad.

UNDER SAMME TAK: Sentralbanksjef Øystein Olsen (til høyre) og Oljefondsjef Yngve Slyngstad. Foto: Jørgen Braastad , VG

For Olsen er det best å beholde Oljefondet. Men at Svein Gjedrem anbefaler flytting kan ingen overse. For Gjedrem kan sakene sine, og han har førstehåndserfaring. Da han styrte sentralbanken, var han en mer aktiv styreleder for Slyngstad enn det Olsen har vært. Slyngstad startet i jobben like etter finanskrisen. Da forsvarte Gjedrem fondet, selv om dets aktive forvaltere hadde spekulert i det amerikanske boligmarkedet og tapt milliarder i forhold til indeksen. En sånn sjef er kjekt når det går dårlig og frykten er at stressede politikere kommer og krever raske endringer.

Les også: Gjedrem skeptisk til Halvorsens miljøfond

Og når Gjedrem vil flytte Oljefondet, må han ha egne erfaringer i mente. Utvalgets begrunnelse er at det er stor forskjell på å styre Norges Bank og Oljefondet. Og professorene i styret til Norges Bank har ikke nødvendigvis greie på det Oljefondet driver med. Slyngstad har tidligere ønsket seg mer engasjement fra styret når fondet foretar store investeringer.

Les også: Vil ha strengere kontroll på Slyngstad og Gjedrem

Å bli helt sjef er en motivasjon ingen ledere kan underslå. Men en utflytting og eget styre vil også føre til mer mas for den sjefen. I dag er fondet for eksempel en «no go»-sone for Riksrevisjonens granskinger, fordi Norges Bank styres av Stortinget. Men her finnes millioner av årlige investeringer å granske, noen av dem helt sikkert i våpen og uetiske virksomheter.

Les også fra 2009: BI-amanuensis anbefalte å heller sette pengene i banken

Slyngstad selv ønsker nok ikke det, og neppe heller å figurere på toppen av den kjente listen over de best betalte toppsjefene i staten. Men lønnen hans på 6,5 millioner plasserer ham der, om han selv blir toppleder i staten. Alt dette kan føre til mer politisk debatt og en oppmerksomhet Oljefondet neppe ønsker seg. Derfor er det litt overraskende at Slyngstad virker såpass ivrig selv. Det tyder i alle fall på at han virkelig vil ut.

Flere av høringsinstansene er for øvrig uenige. Finans Norge mener Oljefondet skal få bli der det er, for å unngå mer politisk overstyring. LO og Spekter er enig, sammen med flere profilerte økonomer. Unio advarer mot en flytting fordi det kan føre til mer aktiv forvaltning, og at dette igjen vil medføre unødvendig stor risiko.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Og det er noe av det viktigste med forvaltningen av Oljefondet. Fondet er ikke et virkemiddel i utenriks-, nærings-, regional- eller miljøpolitikken. Og politikerne må holdes langt unna. Får de kloa i pengene, er risikoen stor for at avkastningen blir mindre.

Les også VG mener: Oljefondet bør ikke politiseres ytterligere

Men det er likevel en litt pussig innvending i denne diskusjonen, for det er ikke Norges Bank og Øystein Olsen som har vært bremseklossen for Oljefondets frihet. Da Oljefondet fikk nei til mer investeringer i infrastruktur, var det Finansdepartementet som sto bak. Siv Jensen ble miljøbevegelsens huggestabbe.

Og Siv Jensens departementet vil fortsette å bestemme over fondet, uansett hva kontoradressen blir. Det blir til slutt henne, eller om det blir betent nok, et flertall på Stortinget, som avgjør. Det hadde vært lettere om de skulle opprettet Oljefondet i dag. Det holder å si «8100 milliarder kroner». De ville fått et eget hus.