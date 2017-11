Ekspertenes valutavås

Debatt Hvorfor får banale selvfølgeligheter og fallerte spådommer helt dominere økonomijournalistikken?

ERLE MARIE SØRHEIM, skribent og forfatter

«Hva er det som skjer?» var nylig en overskrift jeg leste i Dagens Næringsliv. Saken var om et «plutselig» kronefall mot dollaren. Spørsmålet kom ikke fra en undrende turist i USA som nå så det ble dyrere å ta ut dollar, nei, det kom fra sjeføkonom og valutaekspert Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Erle Marie Sørheim.

Fallet passet ikke inn i noen av Olsens grafer eller skjemaer og han konkluderte derfor slik: «når det ikke er noen nyheter som tilsier at kronen skal svekkes, er det gjerne fordi noen har gjort en forretning med kroner fordi de må.» Det er nesten som om man skulle ha sagt det selv, eller, man kunne faktisk ha sagt det selv. Det er ganske lett å forklare en valutasvinging så ullent og generelt etter at den har inntruffet. At en valutasvingning forårsakes av kjøp og salg av valutaer er heller ikke noe man trenger en BI-grad for å skjønne.

Men mer ogmer får jeg følelsen av at valutaeksperter og -journalister faktisk tror folk er så dumme. For dette er business as usual i valutaekspertenes verden. Tåkeprat og selvfølgeligheter går opp i en høyere enhet i artiklene om valutabevegelser. I forrige uke hevet den britiske sentralbanken pundet for første gang på ti år. Etter avgjørelsen svekket pundet seg ti øre mot kronen. Dette var ikke som ventet, konstaterte sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24. Igjen passet ikke de teoretiske øvelsene deres med de faktiske svingningene. Men siden valutaeksperter jobber med noe så vagt som valutaspådommer trenger de ikke å endre kartet selv om terrenget viser et plutselig dalsøkk der de tegnet inn et fjell. Bruce kunne i stedet opplyse om at han ikke så logikken i valutabevegelsen og avsluttet slik: «Det er litt merkelig at pundet svekkes så mye».

Jeg synes i grunn ikke det er noe merkelig lenger. Siden jeg bor i euro-land en del av året, har kronekursen blitt noe jeg må forholde meg til. Da den i 2015 begynte å falle til historisk lave nivåer mot euro begynte det å vise seg i lommeboka.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Derfor begynte jeg også å lese valutasaker i avisene med en ny, og noe egosentrisk, interesse. I starten ble jeg beroliget av disse mennene i dress, og kvinnene i drakt, som åpenbart måtte vite hva de snakket om. Som da sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets uttalte til Dagens Næringsliv i september 2015: «Jeg mener kronen er for svak, og vil styrke seg i løpet av de neste seks måneder.» Da lå krona på 9,26 mot euro, seks måneder senere lå den på 9,4, omtrent som dagens kurs.

Jeg tilgav dem at de feilet litt på anslagene i dette som åpenbart var så historisk, og fortsatte å lese valutasakene til våre finansaviser glupsk. I april 2016 kunne Nordea slå fast i DN at euroen skulle gå for under 9 kroner ved årets slutt, og 31. desember 2017 ville den stå i 8,50! Dagens Næringsliv kom også med en betryggelse til sånne som meg, som nå begynte å bli smått skeptiske til disse stadig gale anslagene: «Den nye rentebanen er ifølge Nordea-økonomene langt mindre følsom overfor overraskelser.» Vel, selv den var helt klart overfølsom.

Nå et og et halvt år etterpå leser jeg fortsatt valutasakene, litt av gammel vane, men mest fordi jeg har blitt fascinert av hvordan en yrkesgruppe kan ta så mye feil over så mange år og fortsatt titulere seg som eksperter uten å rødme. I andre jobber kunne man jo faktisk fått sparken. Man hadde i hvert fall ikke blitt intervjuet gang etter gang hvis alt man forutsa viste seg å ikke stemme. Så hvorfor blir de det? Hvorfor konfronterer ikke journalistene dem mer med de helt gale spådommene de har avgitt bare måneder før? Hvorfor får vi ikke bedre saker som faktisk forklarer noe og ikke bare slenger ut mulige scenarioer? Og hvis valutaekspertene mener de har en god forklaring på hvorfor de tok feil, igjen, hvorfor får vi ikke høre dem?

I stedet får vi bare nok en salve med det samme gamle mantraet, «kronen skal opp på sikt». Ja, krona skal helt garantert opp på sikt, den skal ned på sikt og. Jeg våger meg derfor ut på en valutaspådom: Ved utgangen av 2018 står krona i 9,0.

Hvis den faktisk gjør det om et år kan DN eller E24 gjerne begynne å ringe meg når de trenger en økonomikommentator, jeg ser nemlig på kursen hver dag, jeg også.

Og hvis jeg tar feil, vet jeg i hvert fall hva jeg skal si: Det er meget overraskende, jeg tror noen må ha solgt mye kroner den siste tiden, det er eneste forklaring.