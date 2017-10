Høyre burde visst bedre.

Leder Gjenvalget av Olemic Thommessen (H) som stortingspresident er mildt sagt problematisk. Det er nærliggende å kalle det en politisk skandale.

Vi beklager at regjeringspartiet Høyre ikke har evne eller vilje til å forstå hvilke signaler valget av Thommessen sender. Høyre, som i festtaler er opptatt av konsekvens og at handlinger skal ha følger. Høyre, som ellers etterlyser ansvarlighet hos andre partier. Høyre, som inngir å være for åpenhet, for samarbeid og som fremholder viktigheten av bredt forankrede demokratiske institusjoner, er det partiet som i denne viktige saken valser frem som en tonedøv elefant i en porselensbutikk.

Olemic Thommessen er valgt til stortingspresident med knapt flertall. Et nær historisk lavmål. Selv om presidentrollen i vårt konstitusjonelle monarki er seremoniell, rangerer stortingspresidenten nest etter Kongen. Det er en funksjon som skal være samlende, og den fordrer respekt.

GJENVALGT: Med Høyre, Frp, Venstre og KrF i ryggen ble Olemic Thommessen lørdag gjenvalgt som stortingspresident. Foto: , NTB SCANPIX

Slik Thommessen har forvaltet sitt embete i foregående stortingsperiode inngir han ikke den nødvendige respekt og tillit. Dette kan han utelukkende takke seg selv og for. Det er avslørende når han sier til Aftenposten at han ikke tror det er [hans] «person som blir angrepet. Dette handler om roller og store vanskelige saker.»

Jo, dette handler så til de grader om Olemic Thommessen som person og hans manglende rolleforståelse. Høyre har mange dyktige politikere i sin stortingsgruppe. Det ville ikke by på problemer å finne en parlamentariker i tradisjonen etter respekterte stortingspresidenter som Jo Benkow og Per Hysing-Dahl. Med Thommessens tabbeliste måtte Høyre forstå at hans kandidatur ville utløse bråk. En konflikt som gagner ingen.

Stemmetallet viser at Olemic Thommessen ikke en gang har full tillit blant sine egne. Vi har fått en stortingspresident som halve nasjonalforsamlingen ikke ønsker. Det er høyst uvanlig. Byggeskandalen i forbindelse med Stortingets rehabilitering er en av årsakene. Et prosjekt som under Thommessens overoppsyn ble 25 ganger dyrere. I saken om kontrollen med de hemmelige tjenestene fikk han en uvanlig skrape fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen for å ha opptrådt «feil» og «uskjønnsomt» i forsøk på å påvirke og begrense arbeidet til komiteen. Han har også fått kritikk for uriktig å ha trukket inn statsminister Erna Solbergs navn i en privat jakt på en hemmelig familieformue på 200 millioner kr. i skatteparadiset Guernsey.

Det taler heller ikke til Thommessens forståelse av verdighet at han som leder i Stortingets Tibetkomité hakket løs på de rødgrønne for svakt menneskerettighet-engasjement i Kina, mens han selv fra presidentstolen nektet Dalai Lama å bruke Stortingets hovedinngang da fredsprisvinneren i mai 2014 besøkte Norge. Noen dager senere sto Thommessen i bunad på Eidsvoll og 17.mai-talte om demokrati og toleranse.

I en tid hvor institusjonene er under angrep er det viktigere enn noensinne å ha en samlende og tillitsvekkende Stortingspresident. Her har Høyre sviktet sitt ansvar.

Høyre burde visst bedre.