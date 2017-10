Fra en samisk bestemor: Jeg er rasende!

Debatt Det er en grunn til at utvikling og videreføring av samisk språk og kultur ikke blir jevnstilt med det norske. Årsaken ligger i grunnholdninger som ligger der nede i dypet, og som har boblet opp til overflaten disse ukene.

RAWDNA CARITA EIRA, samisk mor og bestemor

Tenker på min kloke, fine, oppegående datters ord i dag: «Mamma, jeg har sluttet å lese VG og Dagbladet, og jeg gidder heller ikke å se på hverken NRK eller TV 2, hverken humor eller nyheter. Jeg forventer at de nasjonale nyhetssendingene skal presentere balansert journalistikk slik gode journalister skal, men så presenterer de bare sine egne fordommer og mangel på innsikt. De gidder ikke, og evner ikke, å sette seg inn i sakene på en ordentlig og balansert måte. Du skulle bare høre de samtalene jeg overhører på universitetet eller på byen her i sør - jeg er helt overgitt. De kan ingenting. Og så glemte jeg meg, og begynte å lese kommentarfeltene».

Jeg og datteren min har gått med klump i magen de siste ukene. Det er bare vondt og gjør meg både veldig lei meg og rasende. Akkurat nå kjenner jeg på at ingen trenger å fortelle meg om «norske verdier». Det er kommet noen grelle eksempler på det de siste ukene. Og ikke snakk til meg om «at Regjeringen og Stortinget satser på å forebygge mobbing» - det er «bullshit» så lenge det er aksept for det som er blitt presentert de siste ukene.

Og jeg snakker ikke først og fremst om Siv Jensens idiotiske kostymestunt, men om den massive, kollektive, selvrettferdige «hvite» hånlatteren. Retten til å fortsette å være kunnskapsløs, historieløsheten, mangelen på vilje og evne til å sette seg inn i saker på en skikkelig måte, mangelen på empati, anstendighet og dannelse, kommentarfeltene og uttalelser fra samfunnstopper som man forventer seg mer av - som ligger på omtrent samme nivå.

Jeg er kvalm av det hele.

Jeg har jobbet med å informere om samisk kultur og vår felles historie til det norske samfunnet gjennom et helt liv, fordi jeg trodde ting skulle forandre seg til det bedre. Hvordan skal jeg forklare og lære mine barnebarn at de skal være stolte av sin bakgrunn, at det er riktig å si ifra dersom de opplever noe som feil, eller dersom de opplever å bli mobbet eller stigmatisert - når det er det motsatte de erfarer gjennom norske riksmedier, norske politikere og norske ledere?

Det er en grunn til at utvikling og videreføring av samisk språk og kultur ikke blir jevnstilt med det norske. Årsaken ligger i grunnholdninger som ligger der nede i dypet, og som har boblet opp til overflaten disse ukene. Og ja, heldigvis vet jeg at det er mange som ikke tenker sånn også og at kanskje de fleste av de jeg kjenner vet bedre - de er bare så tause.

Jeg har svart min datter i dag. Jeg har svart at hennes kulturkunnskap er et fortrinn og at hun skal være stolt. Vi forholder oss til det å stå i flere kulturer til daglig, vi snakker minst tre språk daglig, vi er vant til å forholde oss til internasjonale arenaer og på tvers av landegrenser som en del av vår hverdag. Da må man vite noe om hverandre og de andre, man må kunne evne å sette seg inn i ting, analysere og forstå - til og med det som man ikke skjønner ved første øyekast.

Det er en kompetanse som kommer til å bli mer og mer verdifull i tiden som kommer, og den har hun, og jeg, og min andre datter og min sønn og barnebarna mine og folket vårt. Så får de bare sitte der - i redaksjonene og i kontorene og tro at de er noe til karer og damer, at de er noe spesielt. De er ikke det. Bare en gjeng tusseladder som har trukket nisselua godt ned over ørene og har tenkt å forbli inni den med et bilde av verden som er foreldet. Bare bli der dere. Vi skal ut i verden mine barn, mine barnebarn, mine tantebarn og jeg, møte andre, lære mer - det er mye mer spennende og mye mer givende! Vi vet hvor vi kommer fra, og vi vet hvordan man skal oppføre seg med verdighet og anstendighet. Man kommer mye lengre med det.

