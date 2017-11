Opprydding etter festen

Leder Idrettstoppenes pengeforbruk avslører både en ukultur og en manglende forståelse for hvem de representerer.

Lederne skal være spydspisser for landets største frivillige organisasjon. Norges idrettsforbund (NIF) baserer seg på store overføringer fra fellesskapet og den uvurderlige innsatsen fra et stort korps av frivillige som stiller opp som trenere, som steker vafler og organiserer stevner, uten å motta en krone i lønn. De som leder en slik folkebevegelse har et stort ansvar for å fremme idrettens idealer og verdier. Og for å bruke pengene riktig.

En av disse verdiene må være åpenhet. Tillit forutsetter innsyn. Samfunnet har krav på å vite hvordan lederne bruker idrettens midler. Det er snart to år siden VG første gang satte søkelyset på manglende åpenhet i idrettsbevegelsen. Etter sterkt press, blant annet fra kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), åpnet forbundet for offentlig innsyn i bilag datert etter sommeren 2015. I mai i år åpnet styret for innsyn fem år tilbake i tid.

Med tanke på det som nå avdekkes kan man forstå at det tidligere ikke ble åpnet for innsyn. En middag for ti personer på et hotell i Holmenkollen kostet 17 888 kroner. Det inkluderte seks flasker vin, hvor de to dyreste kostet 1795 kroner. Gjestene kom fra den internasjonale olympiske komité (IOC). Det er absolutt ingen grunn til at NIF skal kopiere eller overgå IOC når det gjelder kostbare vaner. Dette er bare ett av mange eksempel på ekstravagant representasjon og pengeforbruk på reiser. Forbruket står i grell kontrast til bevegelsens motto om at idrett og alkohol ikke hører sammen. Først i desember 2016 endret NIF retningslinjene for kost og losji for ansatte på reise. De får ikke lenger refundert alkoholutgifter, uten at det oppgis særskilte årsaker.

Hvis idrettsforbundet tidligere hadde vist åpenhet og innsyn ville de ikke ha havnet i en slik situasjon. Idrettstoppenes fester har kostet mer enn beløpet som fremkommer i bilagene. Tilleggsregningen er tillitssvikt. Tom Tvedt, som ble valgt til president i NIF våren 2015, lover bot og bedring. Det er opplagt hva som må til. Større åpenhet vil styrke norsk idrett. Det er dessuten en forutsetning for å gjenopprette medlemmenes og de politiske myndigheters tillit.