Tøffere press og sanksjoner mot Nord-Korea er ineffektivt

Debatt Utenlandsk handel og investering i Nord-Korea vil derimot bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.

ULV HANSSEN, fil.dr. i japanske studier og forsker ved Japaninstitutet på Handelshögskolan

LINUS HAGSTRÖM, professor i statsvitenskap ved Försvarshögskolan og seniorforsker på Utrikespolitiska institutet

MIKAEL WEISSMANN, lektor i krigsvitenskap ved Försvarshögskolan og seniorforsker på Utrikespolitiska institutet

Bare siden juli har Nord-Korea skutt to missiler over Japan, testet to interkontinentale missiler som potensielt kan nå USAs fastland, og gjennomført en prøvesprengning av hva som trolig var en hydrogenbombe. Denne frenetiske testingen bør tolkes som et tegn på at landet er i siste fase av utviklingen av det ultimate avskrekkingsmiddelet: interkontinentale missiler med atomstridshoder. Dette vil gi Nord-Korea evnen til å kunne angripe USA med kjernevåpen, og dermed avskrekke USA fra å angripe Nord-Korea først, ettersom prisen for et slikt angrep blir for høy.

Har du sett?: Derfor vil Kim fortsette å skyte opp raketter

Verdenssamfunnet har svart på Nord-Koreas provokasjoner med sviende sanksjoner. Nord-Korea har vært sanksjonert siden sin første atomtest i 2006 , men de tre siste rundene med FN-sanksjoner er kvalitativt annerledes enn de foregående. Mens sanksjonene fram til i fjor forsøkte å rette seg utelukkende mot den nordkoreanske eliten, samt våpenprogrammet, rammer de seneste sanksjonene mye bredere. Nå er alle landets inntektskilder mål, selv industrier som tekstilindustrien og fiskeindustrien. Disse tiltakene kommer uunngåelig til å ramme Nord-Koreas vanlige borgere, særlig de mest sårbare. Ifølge en FN-rapport fra mars vil sanksjonene få «utilsiktede, negative konsekvenser» for humanitære operasjoner i Nord-Korea.

Det virker som det nå finnes en taus enighet blant USA og dets allierte om at formålet med sanksjonene ikke lenger er Nord-Koreas atomnedrustning, men snarere regimets kollaps. Kina og Russland ønsker ingen kollaps, men de har gradvis blitt mer villige til å sanksjonere Nord-Korea.

Vi mener denne linjen med tøffere press og sanksjoner mot Nord-Korea er ineffektiv og kanskje til og med kontraproduktiv.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Sanksjoner har pågått i over et tiår uten at dette har stoppet det nordkoreanske atomprogrammet. Den mest kjente årsaken til denne ineffektiviteten er at Kina, som står for 90 prosent av Nord-Koreas utenrikshandel, ikke implementerer sanksjonene så strengt som andre land. Kina vil for all del hindre nordkoreanske flyktningstrømmer over grensen, og dessuten ønsker også Xi Jinping å bevare Nord-Korea som en bufferstat mellom Kina og det amerikanske militærnærværet i Sør-Korea. For å oppnå disse strategiske målene må Kina holde Kim-regimet i live.

En annen, og mindre kjent, årsak til sanksjonenes ineffektivitet er Nord-Koreas spesielle situasjon som halvparten av en splittet nasjon. Dette gjør at de nordkoreanske militær- og partielitene ikke er tjent med å styrte Kim Jong-un selv om deres svært priviligerte levestandard skulle forverres på grunn av sanksjonene. Elitene i Nord-Korea vet at det er en stor risiko for at en revolusjon vil lede til en kollaps, et maktvakuum og til slutt en gjenforening med Sør-Korea under Seouls ledelse. I et gjenforent Korea er det utenkelig at de nordkoreanske elitene får beholde sine maktposisjoner, og mange vil nok også stilles for retten for alvorlige overgrep mot egen befolkning. De nordkoreanske elitene har derfor ingen insentiver til å gjøre opprør.

Sanksjoner og press har dessuten den uheldige konsekvensen at de bekrefter Nord-Koreas verdensbilde om at Nord-Korea står alene mot resten av verden og trenger atomvåpen for å overleve. Da Donald Trump nylig truet med å «fullstendig ødelegge» Nord-Korea, svarte Kim Jong-un at denne trusselen «har overbevist meg, snarere enn skremt eller stoppet meg, om at veien jeg har valgt er den rette». Det samme kan sies om sanksjonene. For hver sanksjonsrunde i FN øker Nord-Koreas følelse av isolasjon og sårbarhet.

Men om sanksjoner ikke virker, hva skal vi gjøre da?

Ettersom militære løsninger er altfor risikable, må vi innse at Nord-Korea kommer til å forbli en kjernevåpenstat i overskuelig framtid. Vi må lære oss å leve med usikkerheten. Dette er en ubehagelig erkjennelse, men vi har klart det før vis- à-vis Sovjetunionen og Kina. Det er også betryggende at Nord-Korea er fullstendig besatt av sin egen overlevelse. En stat som bare vil overleve begår ikke selvmord gjennom å angripe USA – historiens mektigste krigsmaskin.

VG-SPESIAL: Syv dager inne i Nord-Korea

Vi bør jobbe mot nordkoreansk atomnedrustning på lang sikt. Det kan ta flere tiår. Denne prosessen starter med å integrere Nord-Korea i det internasjonale markedet og dermed lokke landet ut av dets selvpålagte isolasjon. Lederskapet vil være skeptiske til kapitalistiske reformer, men faktum er at på grasrotnivå har det skjedd enorme endringer de siste ti årene. På grasrota er Nord-Korea på mange måter allerede en de facto markedsøkonomi. Denne trenden kan vanskelig reverseres, og bør utnyttes for å forsøke å skape forandring.

Vi bør støtte, ikke hindre, framveksten av en privatøkonomi. Denne støtten bør primært rette seg mot grasrota framfor de statlige kanalene. Ettersom Nord-Korea ikke har noe institusjonalisert skattesystem, vil lite av nordkoreanernes private fortjenester på markedene gå til staten og dens våpenprogrammer. Vi bør derfor lette på enkelte av sanksjonene slik at det blir mulig å pumpe inn utenlandske varer på de nordkoreanske markedene. Vi bør også invitere nordkoreanere til vestlige land der de kan observere og studere markedsøkonomi og alternative samfunnsstrukturer. Disse innsiktene kan over tid utfolde seg i Nord-Korea. Det er også essensielt å spre informasjon om omverden – særlig Nord-Koreas svært suksessfulle nabo i sør.

På kort sikt vil utenlandsk handel og investering i Nord-Korea bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden. Handel skaper tillit på begge sider. Om normale relasjoner vedvarer over tid vil forhåpentligvis Kim Jong-un innse at han har mer å vinne på å utvikle sine rike naturressurser enn sine kjernevåpen. Om ikke, vil en vedvarende forbedring av relasjonene i det minste gjøre Nord-Korea til en mindre paranoid og mer ansvarlig kjernevåpenstat som vi kan lære oss å sameksistere med.