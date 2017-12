Nødvendig å snakke med Nord-Korea

Leder Nord-Koreas atomvåpenprogram utgjør en alvorlig trussel mot verdens sikkerhet. Derfor er det viktig at verden står samlet i møte med den.

Stadig flere eksperter tror nå at Nord-Korea kan treffe områder langt unna seg selv med atomvåpen. Landet utvikler interkontinentale missiler med lang rekkevidde, og det ser også ut til at Nord-Korea er i ferd med å utvikle ubåter som kan avfyre kjernefysiske missiler. Verden står overfor en ny kjernefysisk makt, noe som i seg selv er en negativ utvikling. At den nye atommakten i tillegg er særdeles lukket mot omverdenen, og at den fører en vedvarende aggressiv militær retorikk mot naboland og USA, gjør situasjonen krevende.

For USA utgjør Nord-Koreas atomvåpenprogram en direkte trussel. At en stat der skolebarn lærer å hate USA fra tidlig alder, og der lederne gang på gang truer USA og deres allierte med utslettelse får våpen som kan nå det amerikanske fastlandet og forårsake enorme tap og ødeleggelser, det forsvarer en kraftig respons. Nord-Koreas forakt for internasjonale avtaler, for grunnleggende menneskerettigheter og landets voldsomme opprustning som går på bekostning av befolkningen, gjør staten til vår tids største trussel mot internasjonal sikkerhet. En utvikling i denne konflikten som involverer militære operasjoner vil medføre store tap på begge sider. Det må unngås i det lengste.



Nord-Korea må forstå at veien til økt velstand er å forlate sitt eget atomvåpenprogram. Det krever flere ting. For det første må det internasjonale presset mot Kim Jong-un være samlet. USA, Russland og Kina må finne sammen om en felles Nord-Korea-politikk, som også har støtte fra landene i regionen. Her må Russland og Kina spille en mer konstruktiv rolle enn de har gjort til nå. Sanksjoner og økonomisk press, spesielt mot Nord-Korea privilegerte elite, kan ha noe for seg.

USA må nødvendigvis ha lederrollen i verdens møte med Nord-Korea. Det innebærer et særskilt ansvar for å unngå krig og lidelser. Det er bekymringsfullt at USA under president Donald Trump ser ut til å ha problemer med å samle seg bak en stabil og uttenkt linje mot Nord-Korea. Spesielt gjelder dette den indre amerikanske striden om diplomatisk kontakt med Pyongyang. Diplomatiet er det siste som bør forlates i krevende og alvorlige internasjonale situasjoner.