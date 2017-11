Kim Jong-un står i spagaten

Debatt Endring kommer til Kim Jong-uns Nord-Korea enten han vil eller ikke. Spørsmålet er om det vil skje på grunn av eller på tross av ham.

SUN HEIDI SÆBØ, forfatter og journalist, kommer snart med sin andre bok om Nord-Korea

Enn så lenge er forandringene bare for små, knapt merkbare krusinger i overflaten å regne. Nye ord har krøpet inn i vokabularet. Det handler om fremveksten av en ny, selvbevisst generasjon som kaller seg jangmadang, som betyr marked. Det snakkes om donju, et koreansk ord for pengemestere. Det er kostbare, strengt forbudte Samsung-smarttelefoner stukket ned i dype lommer eller gjemt i fjellhuler. USB-minnebrikker med sørkoreansk såpeopera, popmusikk og Hollywood-filmer som bytter hender i det stille.

Sun Heidi Sæbø.

Hver for seg er disse materielle endringene helt tilforlatelige og ikke noe som kan velte et snart 70 år gammelt familiedynasti. Men i sum, og om de skulle tilta i omfang, kan de bli til små erosjoner som til slutt endrer landskapet; som forrykker balansen og harmonien Nord-Koreas leder er så avhengig av for at folket skal holde ut med ham.

Paradoksalt nok kan kimen til disse endringene, dette farlige innsiget av ekstra goder, spores tilbake til årene da nøden var som størst. Sultkatastrofen som rammet landet på 1990-tallet var en tvungen metamorfose, det skjebnesvangre øyeblikket i historien da alt holdt på å bryte sammen. Eller, når sant skal sies, så gikk alt i svart. De offentlige rasjonene stoppet opp. Importen av billig råolje, fra det som inntil nylig hadde vært deres sovjetiske velgjører, stupte. Gatelys ble slukket, godstog og kullgruver stanset, fiskebåter forlot ikke havna og vanningssystemene som prøvde å holde liv i den utarmede jorda, ble strupt. På toppen av dette kom flere storflommer og la de skrinne avlingene under vann. Det er anslått at hungersnøden tok livet av et sted mellom 600 000 og en million nordkoreanere.

VG MENER: Kims farlige provokasjon

Men mer enn dødstallene i seg selv, var det sulten som skulle bore seg inn i DNA-et og endre måten nordkoreanerne tenkte på. Den tvang folk til å lære seg å tenke og handle selv. Noen måtte ta turen over elva til Kina, for å smugle varene de trengte. Folk ble nødt til å bytte til seg eller kjøpe det staten ikke lenger kunne gi dem. Alle i nabolaget, det være seg fabrikkarbeideren eller universitetsprofessoren, fant sammen på disse provisoriske markedene som oppsto i veikryss og bakgater. I dag eksisterer det over 400 markedsplasser i Nord-Korea, og jangmadang er blitt en institusjonalisert del av økonomien.

Ut av denne utviklingen springer en ny generasjon nordkoreanske avhoppere: – Du er en idiot hvis du sulter i hjel i dag, har de sagt i intervju med meg. Ikke sjelden gir de uttrykk for at de bodde langt bedre og større i Nord-Korea når de inviterer hjem til sine mer beskjedne leiligheter i Seoul.

I hovedstaden, landets stolte utstillingsvindu, har det vokst frem et fenomen som populært refereres til som «Pyonghattan». Med det siktes det både til det galopperende eiendomsmarkedet, men også til fremveksten av restauranter, shoppingsentra og kafeer. Selv narkotikamisbruk har de «rike kidsa» begynt med, forteller en kilde på innsiden som er utstyrt med en Samsung-telefon for å kunne rapportere. Vanlige nordkoreanske smarttelefoner som bare fungerer i hjemlandet koster mellom 3.5 millioner won og 5.5 millioner won. Den høyeste summen tilsvarer noe sånt som 1126 kilo ris med de gjeldende markedsprisene, ifølge avisa The Daily NK. To undersøkelser som er gjennomført de siste årene, av henholdsvis Instituttet for fred og gjenforening i Seoul og amerikanske InterMedia, viser at over halvparten og opp mot åtte av ti nordkoreanske avhoppere sier de har vært eksponert for utenlandsk underholdning i hjemlandet.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Kanskje er dette grunnen til at Kim Jong-uns taler har begynt å låte annerledes. Post hunger-generasjonen har fått et innblikk i hvordan verden utenfor har det. Han kan ikke som sin far og farfar innbille folket at de bor i et sosialistisk paradis og komme unna med det. I talen Kim holdt ved inngangen til 2017 gjorde diktatoren derfor noe så uvanlig som å snakke om egen utilstrekkelighet. Han sa det «falt ham tungt for brystet» å tenke på alt som må gjøres for det koreanske folket.

Men parallelt med at Kim Jong-un snakker om å gjøre livet bedre for folk, har han iverksatt en rekke tiltak for å stramme inn. Siden han kom til makten har antallet avhoppere gått ned med en tredjedel, til under 1000 i året. Det skyldes blant annet strømgjerder, spikermatter og mobiljammere som er satt opp i grenseområdene. I kampen mot K-pop og såpeopera er det vanlig fotarbeid som gjelder. En kilde som inntil nylig jobbet i landets omfattende overvåkningsapparat forteller at de simpelthen går fra dør til dør og banker på. Straffeloven er endret slik at det å se amerikanske eller sørkoreanske filmer ble likestilt med spionasje og forræderi.

– Å se utenlandske TV-serier eller filmer er direkte knyttet til nedbrytningen av det sosialistiske samfunnet, sier kilden.

Les videre: FFI-forsker mener det er «svært sannsynlig» at Nord-Korea kan ramme USA

Det er i denne spagaten Kim Jong-un står, med en fot i det ideologiske arvegodset som han skal videreføre, og en fot i den teknologiske og økonomiske utviklingen som driver anakronismen inn i en uviss fremtid. Det nordkoreanske samfunnet står i voldsomt et spenn mellom det store flertallet av befolkningen som lever i omtrent samme fattigdom, og de få som har nytt godt av den gryende kapitalismen. Sistnevnte gruppe kalles donju. Akkurat som for de russiske oligarkene har også deres vei til rikdom gått gjennom privatisering av statlige virksomheter og eiendommer. Det er interessant i seg selv å se på hvordan regimet forholder seg til donju. På den ene siden er det avhoppere som forteller om hvordan virksomheter blir ekspropriert og presset.

– Enten måtte du gi 80 prosent av inntektene til staten eller så måtte du betale med livet, uttalte en av avhopperne til meg.

Andre historier tyder på at det faktisk skjer en tilpasning mellom regimet og donju. De blir bedt om å overføre 30 prosent av inntektene mot at de får fortsette. En slik utvikling minner til forveksling om fremveksten av jangmadang, markedene. Spørsmålet om endring i Nord-Korea skal derfor ikke bare forstås som et spørsmål om straff og forbrytelse. Det er også et spørsmål om reform og tilpasning.

--

Teksten er en forkortet utgave av et essay i Samtiden, som lanseres på Litteraturhuset i Oslo 6/12. Der kan du blant annet høre Sun Heidi Sæbø fortelle om Nord-Korea.