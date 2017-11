Sør-Korea frykter krig og Trump

Kommentar SEOUL (VG) Ingen er reddere for Donald Trump enn folk i Sør-Korea. Dette er stedet der den uforutsigbare presidenten kan ende med å utløse en meningsløs krig.

Millionbyen Seoul er et av verdens økonomiske sentra. Et monument over de økonomiske miraklene i Asia. For drøye 60 år siden var den en spøkelsesby, okkupert av Nord-Korea bare tre dager etter at Koreakrigen begynte 25. juni 1953, gjenerobret av sørkoreanerne og amerikanske styrker, okkupert igjen av kinesiske soldater på nordkoreansk side i krigen, før den endelig ble frigjort med betydelig hjelp fra FN-styrken med USA i spissen, mot slutten av krigen. En krig som kostet svimlende 511 498 militære og sørkoreanske liv. Det er nesten like mange som USA mistet under hele andre verdenskrig.

Krigen definerer Sør-Koreas moderne historie. Teknisk sett er den ikke over, det er bare en våpenhvile. Den militære trusselen fra Nord-Korea er til stede hele tiden. Seoul ligger så nær den demilitariserte sonen som skiller nord og sør, at den kan nås av nordkoreansk artilleri. Langs hele grensen har nordkoreanerne plassert ut kanoner som kan nå byen med granater. Eller med kjemiske våpen. Et slikt angrep mot den tett befolkede byen vil koste tusenvis av liv på sekunder. Brukes det kjemiske våpen kan det være snakk om millioner. I tillegg vil det ramme hele verdensøkonomien. Krigen på femtitallet var blodig og grusom, en krig i dag, med moderne våpen, vil være noe av det verste verden har sett.

Les også: Her øver USA og Sør-Korea på missilangrep fra nord

En ny Korea-krig kan også sende verden ut en sikkerhetspolitisk krise. USA er Sør-Koreas suverent viktigste allierte, og i praksis de som garanterer for landets sikkerhet. Kim Jong-un vet, som sine forgjengere, at et angrep mot sør vil bety massiv gjengjeldelse fra verdens største og mektigste militærmakt. USA har allerede 28 000 kampklare tropper her, samt en rekke krigsskip og kampfly i området rundt. Det er en delikat balanse som skal opprettholdes for å bevare freden i regionen. Er det noe sted i verden som lever i en kald krigstilstand som kan minne om Europa mellom 1948 og 1989, så er det her.

Les også: Trump kaller USAs Nord-Koreaforhandlere for idioter

Så langt har det fungert. Sør-Korea har byget seg opp til å bli en økonomisk stormakt på linje med Japan. Det er velstand, skyskrapere, store flotte universiteter, et topp moderne T-bane system og en by helt fri for gatekriminalitet. Gjennomsnittlig levealder har økt fra 53 år i 1960 til 82 år i dag. Ifølge det internasjonale pengefondet (IMF) har Sør-Korea nå høyere BNP per innbygger enn Spania, Italia og New Zealand. Fred lønner seg.

Nå truer krigen. Ikke mellom Nord- og Sør-Korea direkte, men en situasjon der Sør-Korea og Seoul blir ofre for en større konflikt mellom regimet i Pyongyang og USA. Trumps ordbruk om Kim Jong-un og hans atomvåpenprogram, har fått flere til å frykte at USA kan angripe Nord-Korea, og dermed utløse den gjengjeldelsen som vil ramme denne byen.

Les også: CIA-direktør sier Kim Jong-un er svært rasjonell

Nord-Korea har i flere år hatt et atomvåpenprogram, relativt upåvirket av press, sanksjoner og trusler fra omverdenen. I dag regner analytikere med at de kan ha om lag 60 kjernefysiske stridshoder, godt gjemt i hemmelige tunneler de utallige fjellene i landet. I tillegg har Nord-Korea sannsynligvis utviklet langdistanseraketter som kan føre disse stridshodene så langt som det amerikanske fastlandet.

Dette er en alvorlig trussel mot USAs sikkerhet. Da jeg besøkte sikkerhetskonferansen Reagan Defense Forum i California i fjor, ble det uttalt fra flere at en slik kapasitet på nordkoreansk side på ingen måte kunne aksepteres. Nå er trusselen virkelighet, og spørsmålet er hva USA vil gjøre med det.

Militære angrep mot mål i Nord-Korea nevnes som en mulighet. For eksempel med presisjonsvåpen. Et angrep fra USA mot Nord-Korea har til nå vært nærmest utenkelig, fordi man må regne med at svaret mot Sør-Korea vil bli så brutalt og dødelig. Om et slikt angrep vil ha noen avgjørende effekt på de nordkoreanske atomvåpnene er også tvilsomt. Man risikerer å utløse en krig til liten nytte. I verste fall en krig der Nord-Korea bruker kjernefysiske våpen. Eller bruker kjemisk krigføring.

At USA og verden ikke har klart å hindre Nord-Korea i å bli en atommakt er selvfølgelig et nederlag. Men hvis de først er det, så mener flere jeg har snakket med at en klassisk avskrekkingsstrategi vil være den mest fornuftige sikkerhetspolitikken. At Nord-Korea skremmes fra å bruke sine atomvåpen mot USA fordi de vet at det vil føre til en langt kraftigere gjengjeldelse med samme typen våpen. Dette er en gammel og velprøvd strategi, den har holdt verden unna atomkrig helt siden slutten av 1940-tallet. Også da den kalde krigen mellom øst og vest var på sitt mest høyspente.

Men i USA sier noen, som for eksempel Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, at Nord-Korea ikke kan avskrekkes, fordi han må regnes som mer eller mindre gal. Folk som har fulgt Koreakonflikten lenge oppfatter nå signalene fra Trump og hans administrasjon som om man begynner å berede den politiske grunnen for et angrep. Mandag neste uke kommer Trump hit til Seoul. Sør-Korea holder pusten.