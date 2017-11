Dere er digitale overgripere!

Debatt Ikke alle overgrep skjer på vei hjem fra byen, på en fest, på et nachspiel eller ute med kolleger. Noen overgripere gjemmer seg bak tastaturet der de hacker, stjeler og deler.

ANDREAS C. HALSE, skribent

Håndballstjernen Nora Mørk er sist ut i rekken av alt for mange som har opplevd at kjeltringer har hacket privatlivet deres, fått tak i bilder og spredd de ut i den store verden. Slike overgrep er i ferd med å bli svært vanlige, men dessverre ser vi gang på gang at det er offeret som må bære belastningen. Det er nettopp det som er så utrolig urettferdig med denne typen kriminalitet.

Andreas C. Halse. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

#Metoo-kampanjen, der folk har stått opp med personlige historier om overgrep og seksuell trakassering har pågått i lengre tid. Den har vært viktig fordi den har vist omfanget av et stort samfunnsproblem på en måte som er umulig å snakke seg rundt. Allikevel er det få som har stått frem med den type historier som Nora Mørk gjør. Sannsynligvis først og fremst fordi det å stå frem er såpass belastende.

Ofte er det offeret som får fokus. I mediene blir det skrevet om bildene som er på avveie. Folk begynner å snakke om at man kanskje ikke burde tatt bildene i utgangspunktet. Jentene og kvinnene som rammes (det er som regel det) møtes av slutshaming, skjellsord og mengder med uønsket seksuell oppmerksomhet. Spesielt for unge jenter som må forholde seg til både skolegården og sosiale medier blir belastningen enorm.

Jeg vil at både Mørk og andre som utsettes for lignende kriminalitet skal vite at vi er mange som støtter dem. Som synes disse kjeltringene har fått holde på for fritt for lenge, som håper de straffes og som mener at skammen skal ligge 100 prosent på spredernes side.

Noe av det aller viktigste med slike saker er at ingen ofre skal trenge å føle på at de står alene. Det krever at politiet tar sakene på alvor, at de etterforskes og at gjerningspersonene straffes. Men det krever også noe av alle oss andre. Det krever at vi ikke spør ofre hvorfor de tok bilder eller hvordan de kunne være så dumme å la seg filme sammen med kjæresten. Vi spør tross alt ikke folk ut om alarmsystem eller antall låser på inngangsdøra etter innbrudd og vi spør ikke ofre for blind vold om ikke det er slik at de har et provoserende uttrykk i ansiktet.

Vår oppmerksomhet bør gå til gjerningspersonene. Til å spørre hvordan det er mulig å være så fullstendig blottet for moral, anstendighet og medmenneskelighet at man begår denne typen avskyelige overgrep mot andre mennesker. Vi må rett og slett alle bidra til å flytte skammen fra offer til gjerningsperson.

I tillegg bør politiet tydelig kommunisere konsekvensene av å ta og spre slikt materiale uten tillatelse. Når det gjelder mindreårige kan man faktisk bli dømt for barneporno for å oppbevare bildene. Ingen drøm å ha på CVen, men også noe folk bør vite. Sånn hvis ingenting annet enn trusler om straff skulle hjelpe.

Nora Mørk er et forbilde for måten hun står opp mot urett på. Det gir håp for at andre i samme situasjon kanskje føler seg mindre alene og kanskje tør å stå opp mot lignende overgrep i fremtiden.

Først og fremst bør vi imidlertid jobbe for at det er noe folk skal slippe. Så lenge verden er som den er vil det koste mye for alle som blir utsatt for slike feige tyverier av private bilder. Det er en enorm belastning man påfører andre mennesker med å bryte seg inn der man ikke er velkommen og eksponere det man finner for hele verden.

Kanskje leser noen dette og som en gang vurderer om de skal lekke et bilde fra en eks-kjæreste, bryte seg inn hos tilfeldige eller på annet vis skaffe og spre personlige filmer og bilder uten samtykke. I så fall skal dere vite dette: Vi er mange som ikke føler annet enn avsky. For dere. For skammen er deres og ingen andres. Det dere gjør er ekkelt, det er feigt og ikke minst er det et overgrep. For meg er dere digitale overgripere.