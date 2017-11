VG mener: Carl I. Hagen bør ikke få plass i Nobelkomiteen

Leder Å ta inn aktive politikere som Carl I. Hagen i Nobelkomiteen vil svekke dens uavhengighet og den nødvendige formelle avstanden til norske myndigheter.

Fremskrittspartiet vurderer å gi Carl I. Hagen en av fem plasser i Nobelkomiteen. Det er partiets stortingsgruppe som i disse dager avgjør hvem de ønsker inn i den plassen som partiet utnevner. Nåværende komitémedlem Inger Marie-Ytterhorn har hatt plass i tre perioder, det vil si 18 år. Nå kan hun bli byttet ut. Frps tidligere formann Carl I. Hagen har sagt at han ønsker å overta hennes plass. Ifølge Dagens Næringsliv ligger det an til at et flertall i Frps stortingsgruppe vil stemme for å bytte ut Ytterhorn med Hagen. Til samme avis uttaler Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde at Hagen bør få plassen, fordi «.. det er (Hagen) som er Frp». Tybring-Gjeddes oppfatning deles nok av mange i partiet, selv om Siv Jensen har vært Frp-leder siden 2006.

At tidligere politikere med solid erfaring fra toppen av norsk samfunnsliv får plass i det viktige og prestisjetunge komiteen er det tradisjon for. Carl I. Hagens personlige kvalifikasjoner for vervet er det ingen grunn til å underkjenne, og det er forståelig at Frp ønsker en mann som Hagen til å fylle «deres plass». Allikevel vil det være galt om han får plassen nå. Ikke fordi han er den han er, men fordi han i denne stortingsperioden har et verv som vi mener er i konflikt med en plass i Nobelkomiteen.

Hagen er nemlig vararepresentant til Stortinget for Frp i Oslo. Så lenge Siv Jensen sitter i regjering er Hagen partiets første vara fra fylket. I praksis betyr dette at Hagen vil møte i Stortinget med jevne mellomrom i denne perioden. Det bryter med prinsippet om at Nobelkomitéens medlemmer ikke samtidig skal være stortingsrepresentanter. Hagens verv som stadig møtende vararepresentant mener vi i denne sammenheng må forstås som omfattet av dette prinsippet. Det mener også Stortingets assisterende direktør Brit Brenno. Å ta inn aktive politikere i komiteen vil svekke dens uavhengighet og den nødvendige formelle avstanden til norske myndigheter.

Det problemet har Frp selv vært opptatt av, og partiet har tidligere ment at stortingsrepresentanter ikke bør sitte i komiteen. For alt vi vet mener kanskje partiet det fremdeles, men at det ikke gjelder deres eget parti i denne saken. Frps nye strategi kan minne om et lett omskrevet sitat fra komikeren Groucho Marx: «Dette er våre prinsipper, dersom vi ikke liker dem, har vi andre prinsipper».