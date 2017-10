Nei har du sett, et kutt i budsjett!

Kommentar Regjeringen har hatt så mye penger at de slapp å prioritere. Det har ført til rekordhøy pengebruk, men bare middels resultater. Nå lover de å slutte å sløse.

– Vi må få mer ut av skattebetalernes penger, de skal ikke sløses med, sa finansminister Siv Jensen da hun la frem statsbudsjettet på Stortinget.

Det er lovlig sent. Etter fire år med sløse-rekord, kommer hun med dette. Nå. Det er litt som å være lei av storshopping fordi det er så fullt i walk-in-closet'ene.

Men Jensen mener faktisk alvor. Det blir litt mindre moro fremover. Til og med Jaguaren skal bli dyrere. Men de mest omtalte kuttene, på elbiler og i skatteklasse 2, må ikke forveksles med reelle kutt. Siv har slengt ut noe Venstre og KrF kan forhandle bort.

Sjekk selv her: Alle de nye bilavgiftene - modell for modell!

Men det er synd det ikke blir noe av. For dette er fornuftige kutt. Om du har råd til en Tesla til en million, har du råd til avgiftsøkning på 70.000 kroner. Om du har råd til at kona ikke jobber, tåler du et skattehopp på 12.000 i året.

Om du både har Tesla og hjemmeværende kone, sier du? Vel... Da vil det klokeste være å holde munn og heller lese statsbudsjettet. Til å være et så tørt og kjedelig dokument, gir det overraskende mange oppspill til spenning, spill og intriger.

Les mer: Statsbudsjettet på 1 - 2 - 3

For budsjettet er et skuespill med fast regi. Det ville blitt veldig feil om journalistene ikke ventet utenfor huset til Siv Jensen slik at hun kunne vifte dem bort. Og det hadde gått helt i ball om opposisjonen hadde trykket «like» på budsjettet. Blant det artigste på budsjettdagen er de raske reaksjonene fra det politiske Norge. – Et pregløst budsjett, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Oversatt: Han var fornøyd. Ingen ønsker seg et fargerikt budsjett.

– Morn igjen, Jensen! sa Trond Giske i sin debut som finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Han burde helst levere, etter å ha rallykjørt over partiet sitt for å få akkurat den jobben. Giske valgte å gå etter regjeringens ukloke skatteletter. Problemet er at regjeringen foreslår bare tre milliarder i skattelette neste år. Det er så lite at de borgerlige må skjemmes.

Les mer: Oljepengebruken nærmer seg taket

Det var heller ikke mye hjelp å få fra opposisjonens andre store parti. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var neste på talerstolen. Han valgte å kritisere regjeringen for...skatteskjerpelser! Slagsvold Vedum var opprørt over at Frp ikke kutter hele eiendomsskatten, noe ingen trodde ville skje. Dernest kritiserte pendleren fra Stange skjerpelsene for pendlerne fra blant annet Stange.

Og slik fortsatte tangoen. KrFs Kjell Ingolf Ropstad var kritisk til at bistandsbudsjettet ikke når 1-prosent-målet. Omtrent samtidig varslet Kirkens Nødhjelp at de var fornøyd med at bistandsbudsjettet når 1-prosent-målet. Det var ikke helt som planlagt, men Terje Breivik i Venstre fant tilbake til regien da han på talerstolen kritiserte kuttene i elbilstøtten. Dernest fulgte Une Bastholm fra De Grønne, som også hadde forberedt seg dagen før. Det ble hennes lodd å dra den replikken om at oljepengebruken er for høy.

Det var nesten litt rart at den ikke alt var brukt opp. For det er to hovedspor opposisjonspolitikerne kan følge når de skal reagere på noe de ikke har lest: 1) Kritisere vanvittig sløseri. 2) Kritisere ondskapsfulle kutt. De aller dyktigste (Giske), klarer av og til det kunststykket å kombinere de to. Det er sterkt. Det er vel derfor han også kan sette den rallybilen i revers og rygge over eget parti.

Les mer: Eksperter advarer om denne statsbudsjett-grafen

Men når bare de aller kjedeligste økonomene kritiserer oljepengebruken i år, har det selvsagt noe å gjøre med nøkkeltallene i budsjettet. For det er innstramming nå. Veksten i oljepengebruken er tatt ned. Og aller viktigst: Budsjettimpulsen er nøytral. Det er en helt riktig innretning når Norge går bedre.

Og det finnes faktisk noen kutt som kan bli stående. Noen av dem er litt komiske. Som kuttet i 50 millioner i statlige etater som skal slutte å bruke papirporto. Det foreslås også å kutte i støtten til folkehøgskolene, kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruk og mat, kutt i pressestøtten, kutt til enslige forsørgere, øke prisen på barnehage, kutte i antall kvoteflyktninger, kutt i dagpenger og tilskudd til CO2-rensing. Dette er ingen motorsagmassakre. De blåblå bruker sandpapir type 1200.

Les mer: Siv Jensen foreslår tre milliarder kroner i nye skattelettelser

Luksusproblemet er at norske politiker ikke behøvde å gjøre som resten av Europa, som måtte kutte og effektivisere etter finanskrisen. Vi har brukt mye penger, men både innen skole, innovasjon, forskning, samferdsel har resultatene vært bare middels. Og samtidig faller stadig fler utenfor arbeidslivet og ender på trygd. Det blir ekstra urovekkende når Sverige, som bruker mye mindre penger per person - setter nye rekorder i andelen som er i arbeid.

Det har noe med at Siv Jensen har gjort akkurat det hun sa hun ikke skulle gjøre, hun har sløst med skattebetalernes penger. De blir gjerne slik når man storshopper og har for mye penger. Man kommer hjem en sølvpute sauseskjeen skal hvile på og slalåmstøvler til bikkja. Det er ikke det at det er ubrukelig. Men det er unødvendig å ha to av alt.