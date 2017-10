Amerikanere på ski gjør verden tryggere

Kommentar At amerikanske soldater trener i Norge er naturlig, ønskelig og nødvendig. Skinndebatten om basepolitikk er et blindspor, iscenesatt av folk som enten ikke liker, eller ikke skjønner hva NATO er.

Hvis spenningen mellom Russland og USA blir høy nok, kan deler av Norge bli invadert. Ikke fordi russerne har noen egen bilateral konflikt med oss, men fordi vi ligger der vi ligger. I nord, med en isfri kyst som gir unike muligheter til å kontrollere Nord-Atlanteren og Barentshavet.

Rett øst for disse områdene ligger Kolahalvøya, der Russland har en stor del av sitt strategiske kjernefysiske arsenal. Oversatt fra kaldkrigs-akademisk språk: Atomvåpnene som kan treffe USA. Mister Russland evnen til å få dem frem til USA eller andre deler av verden, så er landets bekymring at det kan ligge åpent for angrep. I verste fall et angrep med kjernefysiske våpen.

Dette er en logisk og legitim bekymring for Russland. I en verden der flere stormakter har atomvåpen, er den beste garantien mot å ikke bli angrepet med dem at man har evnen til å slå tilbake. Russland vil beskytte sine kjernevåpen, og de flyene, fartøyene og missilene som er nødvendige for å levere dem, med alle midler.

I en verden med økt spenning vil forsvaret av Kola flytte seg stadig lenger ut over Russlands grenser. I militært språk kaller dette for det russiske bastionforsvaret. Man trekker forsvarslinjene utover for å skaffe seg dybde. Hvis Moskva mener man er i en sikkerhetspolitisk krise, vil dette sannsynligvis bli iverksatt. Da vil deler av Norge bli invadert.

Bastionforsvaret har til hensikt å nekte en mulig fiende tilgang til Barentshavet, både på overflaten og under vann. I tillegg skal det sikre full kontroll med luftrommet. For å få til dette, trenger Russland flere isfrie havner. De finnes i Finnmark. Diverse mer eller mindre hemmelige kart og planer i NATO og Norge viser hvordan et slikt angrep vil arte seg. Etterretningstjenestene i Norge, USA og Storbritannia overvåker russiske militære bevegelser i dette området med lupe så å si hvert sekund for å se om en slik operasjon kan være i emning.

Angrepet kan komme hvis Russland vurderer at den sikkerhetspolitiske spenningen i verden er høy nok. At man kan nærme seg en militær konflikt mellom Russland og NATO. For eksempel utløst at en lokal militær konflikt i Østersjøen eller et annet sted i verden. Hva slags forhold det da er mellom de to landene Norge og Russland isolert, spiller i en slik situasjon liten rolle. Sikkerhet for atomvåpnene på Kola vil krysse foran alle andre hensyn. Planene eksisterer, styrkene som skal gjøre det eksisterer også.

Det er et slikt angrep Norge nå ha planer for å forsvare seg mot. Både for å ivareta vår egen suverenitet, men også fordi bastionforsvaret innebærer at de livsviktige kommunikasjonslinjene mellom USA og Europa over Atlanteren vil være stengt. Uten dem kan ikke militær hjelp komme frem til Europa i en krisesituasjon.

Norges sikkerhet er dermed også et viktig mål for NATO og USA. Det kan vi være glade for i en tid der amerikanske sikkerhetsgarantier for mange land kommer med en høy prislapp. Vi er bedre stilt, USA har både evne og vilje til å være en del av vårt forsvar. Et angrep på Norge vil bli nedkjempet med avgjørende hjelp og bistand fra USA og andre allierte. Det er grunnmuren i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, slik det har vært helt siden vi gikk inn i NATO i 1949. Vi er helt avhengige av denne garantien, rett og slett fordi Russland er så mye større enn oss. De som fabler om at vi kan være trygge med et rent nasjonalt forsvar, de snakker mot bedre vitende.

Hvis prisen for å iverksette bastionforsvaret blir lav nok, kan det selvfølgelig tenkes at Russland rykker inn bare for å være på den sikre siden. For Norge er det derfor avgjørende at den amerikanske sikkerhetsgarantien oppleves som troverdig og avskrekkende. Skal den være det, så må soldatene som skal komme hit være trent for å kjempe i arktiske forhold. Det er målet med det relativt omfattende treningsprogrammet til US Marines i Norge, der flere tusen soldater skal roteres gjennom et program som gjør at de kan fungere i norsk vinter hvis de må.

Dette er ikke en amerikansk militærbase på norsk jord. Amerikanerne ligger på norske baser, og trener sammen med nordmenn. Men, det er selvfølgelig et poeng i seg selv at USA i årene som kommer til enhver tid vil ha soldater i Norge. Slik NATO har i Baltikum og Polen. Det viser Russland at man mener alvor med sine sikkerhetsgarantier, at et angrep på Norge vil bli besvart av andre land i tillegg til oss selv. Det er hele grunntanken i NATO, og en avgjørende del av avskrekkingen. Den har fungert godt i mange tiår, og fungerer fortsatt. Det er lite som tyder på at Russland har noe grunnleggende problem med det heller, russiske innsigelser er stort sett bare verbale, den russiske militærmakten er like vant til denne logikken som oss.

Er man mot NATO, eller mot at USA er Norges viktigste allierte, så er man også selvfølgelig negativ til økt amerikansk øvingsaktivitet på norsk jord. Men da får man spille med åpne kort om det. Å si at det som skjer nå er et brudd på basepolitikken, som ble laget for å forsikre Russland om at Norge ikke skulle brukes som plattform for et angrep på russisk territorium, det er i beste fall en misforståelse. Amerikanske soldater på ski i nord gjør verden og Norge tryggere.