Folk flest får regningen for mer miljøvennlige biler

Debatt Kjære Siv Jensen: Omleggingen til lavutslippssamfunnet koster. Å sende regningen til folk flest er verken rimelig eller rettferdig.

STIG SKJØSTAD, administrerende direktør i Norges Automobil-Forbund (NAF)

Knapt noen deler av politikken berører flere menneskers hverdag så direkte som den omleggingen som nå skjer innen transportsektoren. I disse budsjett-tider får vi i NAF mange henvendelser fra folk som er fortvilt over hvor dyr, og delvis vanskelig, hverdagsreisen deres har blitt. Mange har også spørsmål om hvordan endringene vil slå ut i praksis, enten det gjelder kollektivtilbudet der de bor, om dieselbiler blir forbudt eller hva de nye avgiftene vil bety for verdifallet på bilen deres. Usikkerheten er stor.

Derfor sender vi deg en løypemelding som vi håper du kan ta med deg inn i de viktige og vanskelige budsjettforhandlingene. Nordmenn har tatt de politiske signalene innover seg og begynt å kjøpe biler som enten har null eller lave utslipp. Avgiftspolitikken virker, dermed blir det mindre inntekter til statskassen, noe som naturlig nok bekymrer en finansminister.

Vi er bekymret for de tegn fra forhandlingene som gir folk flest regningen for omlegging til mer miljøvennlige biler og det teknologiskiftet vi skal igjennom. Ikke bare fordi det er helt urimelig å belaste kostandene ved klimapolitikken direkte til en allerede hardt beskattet gruppe, men fordi det vil sinke omstillingen. Mange venter allerede nå på nye elbilmodeller og det skaper stor usikkerhet når regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett gjør nettopp disse bilene dyrere. For en ting må være helt klart: Om du ikke bor i by eller har råd til to biler, er det fortsatt lenge igjen før elbilene har kvaliteter som gjør at de kan erstatte dagens fossilbiler. Omleggingen av transportsystemet er for omfattende til at du som finansminister kan begynne å regne hjem provenytap allerede nå.

Det folk flest sparer på å kjøpe biler med lavere utslipp og dermed lavere avgifter, forsvinner raskt ut igjen i form av økt trykk på bruk av bilen. Utgiftene til bompenger er mangedoblet på kort tid mange steder i landet, og mer kommer. Disse tiltakene - eller utgiftene som vi pleier å kalle det - rammer sosialt skjevt. For folk med lave inntekter er det nå økonomisk krevende å kjøre inn til byen, det er kostbart å bruke de nye, trygge veiene. Ikke alle har råd til å bytte til elbil i dag. Folk flest kjøper bruktbil og her er ikke elbilutvalget bra nok for ennå.

Et annet paradoks er at utgiftene som innføres for å redusere klimautslippene også rammer geografisk skjevt. Regnestykker viser at de som bor i distriktene allerede subsidierer folk i sentrale strøk gjennom dagens bensin -og dieselavgifter. Så hvis nettopp disse avgiftene økes, vil det i praksis også øke distriktenes subsidiering av sentrale strøk. Dette er ikke god fordelingspolitikk og krever at vi tenker nytt rundt avgifter knyttet til bil. Det er heller ikke innenfor det viktige ”forurenser betaler”-prinsippet når mange systematisk ender opp med å betale mer enn faktisk forurensing tilsier.

Omleggingen til lavutslippssamfunnet koster. Å sende regningen til folk flest er verken rimelig eller rettferdig. Om kostnaden heter engangsavgift, parkeringsavgift, dieselavgift eller bompenger betyr ikke så mye for folk, det er summen som er viktig. Det er tross alt den samme lommeboka som skal betale alle disse avgiftene. Skal vi lykkes med å omstille bilparken i den takten som er vedtatt, er det helt avgjørende å ikke legge hele omkostningen for omleggingen over på bilistene.

Når folk flest må betale for bruken av radikale økonomiske virkemidler i omstillingen til en grønnere bilpark, bør staten til gjengjeld utsette til 2025 å ta igjen det tapte provenyet til statskassen. Da kan nullutslippsbiler konkurrere med andre biler uten incentiver og vi vil kunne nå noen av klimamålene som er satt. Dersom folk flest skal dekke inn statens reduserte inntekter som følge av at det kjøpes mer klimavennlige biler og samtidig betale alle ekstraavgiftene som ilegges for å påskynde omleggingen, blir det samlede avgiftsnivået utilsiktet høyt. Denne utviklingen bekymrer oss, kjære Siv.

Derfor vil vi også foreslå at du snarest setter ned et utvalg som går gjennom alle sidene ved avgiftspolitikken. Under Arendalsuka i august var det bred politisk enighet om behovet for å se helhetlig på dagens avgiftssystem. Både fordi det rammer sosialt og geografisk skjevt, og fordi klimamålene ikke oppnås gjennom å skru til de avgiftene vi har. Vi trenger et mer rettferdig system, som for eksempel veiprising, der forurenser betaler og byrden fordeles riktigere mellom by og distrikt. På den måten kan omstillingen gjennomføres til det beste for klima, gi folk flest forutsigbarhet i sine valg av transport, og ikke minst vil det gi forutsigbarhet for statens inntekter.

På vegne av en halv million NAF-medlemmer.